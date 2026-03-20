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▲位於韓國首爾市區的世宗大王銅像是光化門廣場的重要地標，一旁已經有BTS演出的作業車在附近，他們的回歸演唱會是全球矚目的盛事。（圖／美聯社／達志影像）

形式：現場直播特別節目



觀看平台：Netflix



首播時間：2026年3月21日台灣時間晚間7點（ 韓國時間晚點8點）



導演：Hamish Hamilton



監製：HYBE、BIGHIT MUSIC、Guy Carrington、Garrett English、Kevin Hermanson



製作公司：Done + Dusted



觀看平台：Netflix



上線時間：2026年3月27日



導演：Bao Nguyen



監製：Mark Blatty、Melissa Robledo、Seonjeong Shin、Nicole Kim、Kyewon Suh、James Shin



製片：Jane Cha Cutler、Bao Nguyen、R.J. Cutler、Elise Pearlstein、Trevor Smith、Choongeon Lee、Namjo Kim、Se Jun Lee



製作公司：This Machine、HYBE、EAST Films



BTS明（21）日將在首爾光化門廣場免費回歸演唱會，預計將吸引高達26萬名海內外粉絲湧入。面對龐大的密集人潮，為避免發生推擠與梨泰院踩踏悲劇，韓國行政安全部已高度戒備，針對首爾鐘路區與中區一帶發布「多人群聚人潮災難」的注意級別警報，官方給出4大保命指引，並呼籲千萬別蹲下撿東西，以及順著人流走，不要逆流，以免跌倒後無法及時起立，引發骨牌效應的人群踩踏，造成事故。BTS演唱會本次Netflix有開全球直播，但如果你有幸親臨現場欣賞，以下是必看的保命指引，根據韓國官方給出的建議，在出入口、舞台前方等容易發生「瓶頸效應」的路段，危險係數極高。為此，韓國官方與消防防災專家特別針對前往朝聖的旅客與市民，發布了「防踩踏4大保命指引」，呼籲民眾在狂歡之餘務必將安全放在首位。當身陷擁擠人潮時，千萬不要停下腳步，更不要嘗試逆行。逆行或停滯會讓身體承受的推擠壓力瞬間飆升，大幅增加跌倒與被踩踏的風險。若想離開人群，最安全的做法是順著人流的節奏，以對角線方向慢慢向人群邊緣移動。當人群極度密集時，胸腔容易受到強烈壓迫，導致呼吸困難甚至血氧下降。旅客應利用隨身包包抱在胸前作為緩衝墊，並微微抬起雙手手肘，強制為胸腔騰出呼吸空間。此外，雙腳應保持與肩同寬、膝蓋微彎以吸收衝擊力；行進間切勿低頭滑手機，以免失去重心。若在人群中不慎跌倒，請立即用雙手緊緊護住頭部與後頸，並將身體像球一樣蜷縮起來，保護胸、腹部等重要臟器，隨後在旁人的協助下盡速站起。專家特別警告，在擁擠環境中絕對不要彎腰撿拾掉落的手機或物品，這個動作極易引發骨牌效應般的連鎖踩踏與嚴重的二次事故。出發前請穿著防滑的運動鞋，並避免配戴勒頸的飾品或背著長背帶的包包。由於26萬人同時聚集極易導致當地電信基地台超載斷訊，旅客務必事先與同行親友約定好實體的會合地點與聯絡備案，並提前確認現場的逃生動線，以防走散時陷入恐慌。