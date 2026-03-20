韓國天團BTS防彈少年團在今（20）日推出正規5輯《ARIRANG》回歸後，將於明日晚間8點在首爾光化門廣場，舉辦免費演唱會《BTS THE COMEBACK演唱會｜ARIRANG》，預估將會吸引高達26萬名海內外粉絲湧入。《NOWNEWS今日新聞》也為各位讀者整理BTS光化門開唱懶人包，讓大家歌單、Netflix直播連結、時間地點、亮點、現場注意事項一次看。
📌以下為本文重點：
《BTS THE COMEBACK演唱會｜ARIRANG》歌單
《BTS THE COMEBACK演唱會｜ARIRANG》參加方法
《BTS THE COMEBACK演唱會｜ARIRANG》Netflix直播連結
《BTS THE COMEBACK演唱會｜ARIRANG》時間地點
《BTS THE COMEBACK演唱會｜ARIRANG》4大亮點
《BTS THE COMEBACK演唱會｜ARIRANG》現場注意事項
《BTS THE COMEBACK演唱會｜ARIRANG》歌單
BTS在今日推出正規5輯《ARIRANG》，並公開了14首新歌，包含主打歌〈SWIM〉，以及收錄曲〈Body to Body〉、〈Hooligan〉、〈Aliens〉、〈FYA〉、〈2.0〉、〈No. 29〉、〈Merry Go Round〉、〈Normal〉、〈Like Animals〉、〈they don't know 'bout us〉、〈One More Night〉、〈Please〉以及〈Into the Sun〉。BTS也將在明日的演唱會上，獻唱14首新曲，以及多首歷年的經典歌曲，讓粉絲都非常期待。
《BTS THE COMEBACK演唱會｜ARIRANG》參加方法
BTS明日的光化門免費演唱會《BTS THE COMEBACK演唱會｜ARIRANG》，將採取免費入場，包含幸運抽到票的2.2萬現場觀眾，預計會吸引26萬人湧入光化門廣場。
《BTS THE COMEBACK演唱會｜ARIRANG》Netflix直播連結
《BTS THE COMEBACK演唱會｜ARIRANG》將在3月21日（六）台灣時間晚上7點，於Netflix全球同步直播，有訂閱Netflix的觀眾都可免費收看。直播連結請點我。
《BTS THE COMEBACK演唱會｜ARIRANG》時間地點
《BTS THE COMEBACK演唱會｜ARIRANG》在3月21日（六）台灣時間晚上7點於首爾光化門廣場舉行，具體位置為首爾鐘路區世宗大路175號（光化門三岔路口延伸至世宗大路十字路口）。
《BTS THE COMEBACK演唱會｜ARIRANG》4大亮點
BTS睽違3年9個月回歸 軍白期後首次合體開唱
BTS在2022年12月開始，大哥Jin率先入伍後，便展開了漫長的軍白期，雖然期間有個人活動，但粉絲都非常期待能盡快看到7人合體。而在去年6月全員退伍後，成員們也開始準備新作品與全世界的粉絲見面。在歷經3年9個月的漫長等待，BTS終於在今天發行新專輯《ARIRANG》，並將於明日舉辦結束軍白期後，首個完整體演唱會。
BTS演唱會獻唱新歌 14首曲目全公開
而這次演唱會的一大亮點，就是BTS睽違多年發行的完整體新專輯《ARIRANG》，專輯一共收錄了14首新歌，將在這次演唱會帶給粉絲滿滿的聽覺與視覺饗宴。
BTS新專輯名稱有亮點 象徵韓國600年歷史
BTS這次的新專輯《ARIRANG（阿里郎）》，是以600年歷史的韓國代表性民謠〈阿里郎（아리랑）〉為靈感，Logo也是採取〈阿里郎〉的韓文初聲符號「ㅇ、ㄹ、ㄹ」，透過將韓國文化符號融入現代流行音樂，將韓國特色推廣至全世界。
BTS選光化門開唱有原因 從國門象徵王者回歸
光化門作為朝鮮王朝第一正宮「景福宮」的正門，不僅是一座建築，更是代表著大韓民族的「重生與自尊」。除此之外，光化門也象徵著韓國國門，還被稱為「王之大道」，充滿著歷史的宮殿及前方的現代摩天大樓，完美融合了歷史與現代文化，恰巧對應BTS新專輯《ARIRANG》的意義，在國門開唱宣布復出，也象徵了BTS王者回歸的新篇章。
《BTS THE COMEBACK演唱會｜ARIRANG》現場注意事項
由於這次BTS的光化門演唱會，預估會引來26萬人到場觀看，韓國官方也為了預防危險，搶先判斷出入口、舞台前方等容易發生「瓶頸效應」的路段，危險係數極高。為此，韓國官方與消防防災專家特別針對前往朝聖的旅客與市民，發布了「防踩踏4大保命指引」，呼籲民眾在狂歡之餘務必將安全放在首位。
1. 順著人流移動 切勿逆行
當身陷擁擠人潮時，千萬不要停下腳步，更不要嘗試逆行。逆行或停滯會讓身體承受的推擠壓力瞬間飆升，大幅增加跌倒與被踩踏的風險。若想離開人群，最安全的做法是順著人流的節奏，以對角線方向慢慢向人群邊緣移動。
2. 雙手護胸 確保呼吸空間
當人群極度密集時，胸腔容易受到強烈壓迫，導致呼吸困難甚至血氧下降。旅客應利用隨身包包抱在胸前作為緩衝墊，並微微抬起雙手手肘，強制為胸腔騰出呼吸空間。此外，雙腳應保持與肩同寬、膝蓋微彎以吸收衝擊力；行進間切勿低頭滑手機，以免失去重心。
3. 跌倒時蜷縮如球 切勿撿拾掉落物
若在人群中不慎跌倒，請立即用雙手緊緊護住頭部與後頸，並將身體像球一樣蜷縮起來，保護胸、腹部等重要臟器，隨後在旁人的協助下盡速站起。專家特別警告，在擁擠環境中絕對不要彎腰撿拾掉落的手機或物品，這個動作極易引發骨牌效應般的連鎖踩踏與嚴重的二次事故。
4. 事前熟悉環境 約定實體會合點
出發前請穿著防滑的運動鞋，並避免配戴勒頸的飾品或背著長背帶的包包。由於26萬人同時聚集極易導致當地電信基地台超載斷訊，旅客務必事先與同行親友約定好實體的會合地點與聯絡備案，並提前確認現場的逃生動線，以防走散時陷入恐慌。
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《BTS THE COMEBACK演唱會｜ARIRANG》歌單
《BTS THE COMEBACK演唱會｜ARIRANG》參加方法
《BTS THE COMEBACK演唱會｜ARIRANG》Netflix直播連結
《BTS THE COMEBACK演唱會｜ARIRANG》時間地點
《BTS THE COMEBACK演唱會｜ARIRANG》4大亮點
《BTS THE COMEBACK演唱會｜ARIRANG》現場注意事項
《BTS THE COMEBACK演唱會｜ARIRANG》歌單
BTS在今日推出正規5輯《ARIRANG》，並公開了14首新歌，包含主打歌〈SWIM〉，以及收錄曲〈Body to Body〉、〈Hooligan〉、〈Aliens〉、〈FYA〉、〈2.0〉、〈No. 29〉、〈Merry Go Round〉、〈Normal〉、〈Like Animals〉、〈they don't know 'bout us〉、〈One More Night〉、〈Please〉以及〈Into the Sun〉。BTS也將在明日的演唱會上，獻唱14首新曲，以及多首歷年的經典歌曲，讓粉絲都非常期待。
《BTS THE COMEBACK演唱會｜ARIRANG》參加方法
BTS明日的光化門免費演唱會《BTS THE COMEBACK演唱會｜ARIRANG》，將採取免費入場，包含幸運抽到票的2.2萬現場觀眾，預計會吸引26萬人湧入光化門廣場。
《BTS THE COMEBACK演唱會｜ARIRANG》Netflix直播連結
《BTS THE COMEBACK演唱會｜ARIRANG》將在3月21日（六）台灣時間晚上7點，於Netflix全球同步直播，有訂閱Netflix的觀眾都可免費收看。直播連結請點我。
《BTS THE COMEBACK演唱會｜ARIRANG》時間地點
《BTS THE COMEBACK演唱會｜ARIRANG》在3月21日（六）台灣時間晚上7點於首爾光化門廣場舉行，具體位置為首爾鐘路區世宗大路175號（光化門三岔路口延伸至世宗大路十字路口）。
BTS睽違3年9個月回歸 軍白期後首次合體開唱
BTS在2022年12月開始，大哥Jin率先入伍後，便展開了漫長的軍白期，雖然期間有個人活動，但粉絲都非常期待能盡快看到7人合體。而在去年6月全員退伍後，成員們也開始準備新作品與全世界的粉絲見面。在歷經3年9個月的漫長等待，BTS終於在今天發行新專輯《ARIRANG》，並將於明日舉辦結束軍白期後，首個完整體演唱會。
BTS演唱會獻唱新歌 14首曲目全公開
而這次演唱會的一大亮點，就是BTS睽違多年發行的完整體新專輯《ARIRANG》，專輯一共收錄了14首新歌，將在這次演唱會帶給粉絲滿滿的聽覺與視覺饗宴。
BTS新專輯名稱有亮點 象徵韓國600年歷史
BTS這次的新專輯《ARIRANG（阿里郎）》，是以600年歷史的韓國代表性民謠〈阿里郎（아리랑）〉為靈感，Logo也是採取〈阿里郎〉的韓文初聲符號「ㅇ、ㄹ、ㄹ」，透過將韓國文化符號融入現代流行音樂，將韓國特色推廣至全世界。
BTS選光化門開唱有原因 從國門象徵王者回歸
光化門作為朝鮮王朝第一正宮「景福宮」的正門，不僅是一座建築，更是代表著大韓民族的「重生與自尊」。除此之外，光化門也象徵著韓國國門，還被稱為「王之大道」，充滿著歷史的宮殿及前方的現代摩天大樓，完美融合了歷史與現代文化，恰巧對應BTS新專輯《ARIRANG》的意義，在國門開唱宣布復出，也象徵了BTS王者回歸的新篇章。
《BTS THE COMEBACK演唱會｜ARIRANG》現場注意事項
由於這次BTS的光化門演唱會，預估會引來26萬人到場觀看，韓國官方也為了預防危險，搶先判斷出入口、舞台前方等容易發生「瓶頸效應」的路段，危險係數極高。為此，韓國官方與消防防災專家特別針對前往朝聖的旅客與市民，發布了「防踩踏4大保命指引」，呼籲民眾在狂歡之餘務必將安全放在首位。
1. 順著人流移動 切勿逆行
當身陷擁擠人潮時，千萬不要停下腳步，更不要嘗試逆行。逆行或停滯會讓身體承受的推擠壓力瞬間飆升，大幅增加跌倒與被踩踏的風險。若想離開人群，最安全的做法是順著人流的節奏，以對角線方向慢慢向人群邊緣移動。
2. 雙手護胸 確保呼吸空間
當人群極度密集時，胸腔容易受到強烈壓迫，導致呼吸困難甚至血氧下降。旅客應利用隨身包包抱在胸前作為緩衝墊，並微微抬起雙手手肘，強制為胸腔騰出呼吸空間。此外，雙腳應保持與肩同寬、膝蓋微彎以吸收衝擊力；行進間切勿低頭滑手機，以免失去重心。
3. 跌倒時蜷縮如球 切勿撿拾掉落物
若在人群中不慎跌倒，請立即用雙手緊緊護住頭部與後頸，並將身體像球一樣蜷縮起來，保護胸、腹部等重要臟器，隨後在旁人的協助下盡速站起。專家特別警告，在擁擠環境中絕對不要彎腰撿拾掉落的手機或物品，這個動作極易引發骨牌效應般的連鎖踩踏與嚴重的二次事故。
4. 事前熟悉環境 約定實體會合點
出發前請穿著防滑的運動鞋，並避免配戴勒頸的飾品或背著長背帶的包包。由於26萬人同時聚集極易導致當地電信基地台超載斷訊，旅客務必事先與同行親友約定好實體的會合地點與聯絡備案，並提前確認現場的逃生動線，以防走散時陷入恐慌。