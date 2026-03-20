我是廣告 請繼續往下閱讀

▲方志友（如圖）秀出門穿搭，明顯消瘦。（圖／翻攝自方志友IG@beatricefang）

女星方志友近期屢傳波折，婚姻狀況引發外界高度關注，更爆出公司疑似面臨收攤危機。面對種種傳聞，方志友連日來保持低調，直到今（20）日才在IG限動平台更新動態，這也是她身陷風波後的首度露面，跟粉絲秀出她的出門穿搭。不過，畫面中她略顯消瘦的身形和蒼白的面容，讓不少粉絲看了相當心疼。在方志友發布的IG限時動態中，她曬出了一張出門前的自拍照。畫面裡的她戴著卡其色帽子，身穿白色短版上衣搭配俐落的棕色西裝外套，微微露出纖細的腰部線條。她似乎對這身造型相當滿意，在文中寫下：「我忍不住馬上就要穿出門，今天穿搭蠻好看的」，並標註了相關服飾品牌與友人。引人注意的是，方志友的妝容素淨，雖然穿搭依舊充滿時尚感，但表情略顯平淡且略帶疲憊，整個人看起來似乎瘦了一圈，面容稍顯蒼白，讓外界不禁聯想到是否是近期接連的風波讓她心力交瘁。儘管流言蜚語不斷，方志友似乎仍努力維持日常生活的正軌與事業運作。在自拍動態之後，她接著轉發了一則「合府小籠湯包」的宣傳海報。適逢韓國人氣女團 TWICE於今起一連三天在台北大巨蛋舉辦世界巡迴演唱會，該餐廳也順勢搭上演唱會熱潮，推出「憑活動票根享9折」的優惠活動。店家呼籲粉絲「演唱會前來吃合府吃飽，會更有力氣一起嗨唷」，方志友轉發該則貼文，也令外界推測，她是不是有可能也會去欣賞TWICE演唱會，暫時將紛擾放一邊。