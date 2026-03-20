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▲莉莉萊茵哈特分享與BTS在〈SWIM〉MV現場拍的搞笑短片。（圖／IG@bts.bighitofficial）

韓國天團BTS防彈少年團在今（20）日，發行正規5輯《ARIRANG（阿里郎）》回歸，並在中午公開主打歌〈SWIM〉MV，其中畫面超多的女主角、美國女演員莉莉萊茵哈特（Lili Reinhart）火速因美貌吸引眾人注目。莉莉還在公開MV後，於IG發出一段和BTS全員拍攝的影片，只見她講一句「幫我看一下我的朋友」就離場，成員們出現在後方擺出各種帥氣姿勢定格不敢動，但Jimin的姿勢太難，撐幾秒直接慘摔在地，引發爆笑。莉莉萊茵哈特在這次的BTS主打歌〈SWIM〉MV中，有非常多的鏡頭，這也似乎讓她跟成員培養出好感情，不只在MV公開後轉發社群，還分享了一段與7位成員拍的搞笑短片。只見莉莉擺好鏡頭後，說一句「幫我看一下我的朋友」就離場，後方則是擺出帥氣姿勢定格的BTS成員們，大家都努力不動，但Jimin卻擺錯姿勢，高難度的僅用一隻手跟腿側身撐在地面，過幾秒後開始發抖搖晃，然後直接慘摔在地，讓成員都傻眼，也跟著解放動起來。Jimin摔倒的模樣也讓粉絲們笑翻，「Jimin一定覺得擺錯姿勢了」、「哇…Jimin覺得累，偏偏選了一個超累的姿勢」、「V一直偷笑」、「這姿勢當然不能太久啊哈哈」，毫不留情嘲笑Jimin的尬摔現場。莉莉萊茵哈特出生於1996年，從2010年開始演技生涯，因在美國人氣影集《河谷鎮》（Riverdale）飾演「貝蒂古柏（Betty Cooper）」而走入大眾視線。莉莉萊茵哈特在影集中，成功詮釋從鄰家女孩到隱藏陰暗面的多層次性格，不僅為她贏得多項青少年票選獎，更讓她成為好萊塢新生代最具代表性的女演員之一。除了小螢幕的成功，她也參與了電影《詐騙女王》（Hustlers）等演出，展現出多變的演技實力。私生活方面，莉莉曾和「寇弟」寇爾史普洛茲有過一段情，兩人在2017年合作拍攝《河谷鎮》時因戲生情，戀情公開後更是經常在社群網站上大方互動，然而2020年時男方在IG上發文宣布分手，但還是不忘替前女友宣傳作品，堪稱最暖心分手宣言。而之後，莉莉在個人IG上公開自己是雙性戀者，大方態度再度引發討論。