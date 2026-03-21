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▲BTS昨發行新專輯《ARIRANG》回歸後，將在今日晚間於光化門開唱。（圖／IG@netflixkr）

韓國天團BTS防彈少年團在昨（20）日，發行正規5輯《ARIRANG（阿里郎）》回歸，並將於今日晚間在首爾光化門廣場舉行免費演唱會《BTS THE COMEBACK演唱會｜ARIRANG》，由Netflix全球同步直播。而昨日BTS經紀公司Big Hit Music與Netflix高層出席記者會，也提到了今日的直播，還直接跟日前霍諾德（Alexander Honnold）爬台北101的時候比，直呼「我不知道是爬高樓比較難，還是讓ARMY滿足比較難？」看得出來壓力真的很大。BTS即將在今晚於光化門舉辦演唱會，並由Netflix全球直播，但這似乎讓他們壓力非常大，在昨日與Big Hit Music高層出席記者會時，Netflix非虛構影集、體育副總裁布蘭登利格（Brandon League）忍不住提到霍諾德爬台北101的直播相比，「我不知道是爬超高摩天大樓比較難，還是讓ARMY滿足比較難。不只現場觀眾，要滿足全世界粉絲期待的這件事，讓我覺得壓力很大」，看的出來這次全球粉絲等待已久的BTS回歸，讓製作單位都非常的緊張。而HYBE Music Group亞太區的代表劉東柱，也在記者會提到選擇在光化門回歸的原因，他表示因為這次是BTS近4年的復出舞台，非常具有意義的時刻，代表著韓國的巨星回歸，地點一定要選在韓國，因此充滿歷史並被稱為韓國國門的光化門，就是最好的選擇。事實上，BTS在光化門開唱，不僅是首組在該場地辦演唱會的歌手，更是繼2002年、2006年的世界盃後，規模最大的活動。為了維護現場的安全與秩序，首爾市與首爾警察廳嚴陣以待，不僅管制周遭的31棟大樓，現場還動員6500名警力，全面接管人潮動線、交通與反恐預防。這場演出預計將吸引26萬名粉絲湧入首爾街頭，根據韓國文化觀光研究院估計，單場演出的經濟產值估計高達1.2兆韓元（約新台幣200億元），而全球粉絲也能透過Netflix零時差見證這場歷史盛事。