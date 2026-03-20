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▲在Google搜尋引擎鍵入「BTS」會獲得尋寶遊戲的入口。（圖／翻攝自Google搜尋引擎）

召喚瓶中信：打開 Google 首頁，在搜尋欄位輸入「BTS」。



尋找彩蛋：留意畫面的右下角，會浮現一個帶有航海風格的「瓶中信」小圖示。



進入任務：點擊瓶中信後，用手機掃描畫面上的QR Code即可展開尋寶任務。



ARMY知識大考驗：系統會跳出與BTS音樂歷程相關的問答題，藉此測試你是哪種等級的ARMY。





▲在Google搜尋引擎上的BTS尋寶遊戲，共有29道關卡。（圖／翻攝自Google搜尋引擎）

BTS回歸演唱會就在明天，Google搜尋引擎也加入這場全球狂歡！為了迎接BTS的重磅回歸，Google搜尋頁面日前上線了專屬的「跨越汪洋的祝福」尋寶遊戲。這次的彩蛋是一個包含29道關卡、考驗ARMY鐵粉程度的深度解謎遊戲。趕快拿起手機，看看能不能成功解開封印。這場專為回歸打造的數位解謎遊戲充滿了航海與尋寶元素，玩家只要透過解謎與問答，就能逐步解鎖與成員相關的數位收藏。進入遊戲後，點擊「開始搜查」，玩家將面對29個隱藏任務，任務名稱包括：「七魂重聚」、「冬日融雪」、「黃金標準」、「一切的起點」等。遊戲的玩法主要由各種「BTS知識大考驗」與「解謎」組成，包含了歷史類的考題，如：BTS 首次登上美國 Billboard 百大熱門單曲冠軍的是哪首歌？選項包含〈Dynamite〉、〈Butter〉、〈Life Goes On〉、〈My Universe〉。還有粉絲專屬記憶類的考題，如：BTS的出道日是6月13日。哪一天是ARMY粉絲群的成立週年紀念日？相信這題對ARMY而言不是問題。另外也有猜歌名的題目，如：畫面出現「🎭（面具）、💔（心碎）、🥀（枯玫瑰）、🗝️（鑰匙）」，考驗玩家能不能一眼看出這代表哪一首經典名曲，許多資深 ARMY一秒就猜出是〈Fake Love〉。這場橫跨數位汪洋的尋寶旅程，官方提示寫著：「有段神祕旋律在潮水中載浮載沉，等待有人發現。完成任務即可解開封印，一探究竟。」只要逐一破解這29道關卡，玩家就能獲得數位獎勵，解鎖專屬的歌曲，還能收集BTS成員們親筆書寫的數位卡片，絕對是ARMY必須入手的珍貴數位收藏。