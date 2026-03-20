小S（徐熙娣）歷經二姊大S病逝，停工超過1年，近日她復工進棚錄製主持的節目《小姐不熙娣》，搭檔派翠克（柳柏丞）公開和小S錄影空檔所拍的合照，一句話透露小S恢復後的狀態，「姐還是姐。」吸引2.7萬人按讚。
小S捧臉瞇眼微笑 派翠克秀錄影合照
昨（19）日，派翠克發文寫下：「歡迎回家，我的姐姐。」附上與小S的自拍照，可見小S妝髮到位，穿大SIZE灰色毛線衣，兩手捧著臉頰，瞇眼微笑，精氣神看上去相當好，另外，還有派翠克與特別來賓蔡康永、製作人B2的合影。
派翠克在留言區感謝蔡康永前來陪伴小S錄影，並跟觀眾說：「我還是我，姐還是姐，等我們。」網友紛紛表示：「很謝謝B2願意等待，也謝謝S願意試試讓自己一點一滴的面對自己」、「對於小S來說，蔡康永實在是一個沒有血緣關係的非常好的哥哥」、「希望S姐慢慢來，以自己感覺最重要，不要勉強，我們會等妳！」
小S復工重現康熙 康永不忘調侃摯友
小S復工找來摯友蔡康永重現「康熙」金字招牌，正式宣告回歸演藝圈，節目中，兩人提及上次同台的金鐘獎，蔡康永揭露一段幕後曲折，透露當時主辦單位找上他，便是因為得知小S考慮出席。
而小S則說，當時除了心繫辛苦的工作人員與搭檔派翠克，認為應陪同大家走完這段路，更重要的原因是想激勵陷入低潮的徐媽媽，「那時我媽完全困在黑暗中，我想如果我能站出來，或許能激勵她也想跟著振作。」
蔡康永不改幽默本色，調侃以他對好友的了解，當天小S最擔心的應該是「穿什麼」，面對小S的否認，蔡康永才打趣揭曉真相，其實小S最在意的是「身材」，讓小S爆笑承認。即便愛互損，蔡康永最後仍溫暖稱讚，當時在金鐘後台見到小S，真心覺得她「美得動人」，展現兩人相愛相殺的深厚情誼。
資料來源：Patrick 派翠克臉書
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昨（19）日，派翠克發文寫下：「歡迎回家，我的姐姐。」附上與小S的自拍照，可見小S妝髮到位，穿大SIZE灰色毛線衣，兩手捧著臉頰，瞇眼微笑，精氣神看上去相當好，另外，還有派翠克與特別來賓蔡康永、製作人B2的合影。
派翠克在留言區感謝蔡康永前來陪伴小S錄影，並跟觀眾說：「我還是我，姐還是姐，等我們。」網友紛紛表示：「很謝謝B2願意等待，也謝謝S願意試試讓自己一點一滴的面對自己」、「對於小S來說，蔡康永實在是一個沒有血緣關係的非常好的哥哥」、「希望S姐慢慢來，以自己感覺最重要，不要勉強，我們會等妳！」
小S復工找來摯友蔡康永重現「康熙」金字招牌，正式宣告回歸演藝圈，節目中，兩人提及上次同台的金鐘獎，蔡康永揭露一段幕後曲折，透露當時主辦單位找上他，便是因為得知小S考慮出席。
而小S則說，當時除了心繫辛苦的工作人員與搭檔派翠克，認為應陪同大家走完這段路，更重要的原因是想激勵陷入低潮的徐媽媽，「那時我媽完全困在黑暗中，我想如果我能站出來，或許能激勵她也想跟著振作。」
蔡康永不改幽默本色，調侃以他對好友的了解，當天小S最擔心的應該是「穿什麼」，面對小S的否認，蔡康永才打趣揭曉真相，其實小S最在意的是「身材」，讓小S爆笑承認。即便愛互損，蔡康永最後仍溫暖稱讚，當時在金鐘後台見到小S，真心覺得她「美得動人」，展現兩人相愛相殺的深厚情誼。