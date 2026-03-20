羽球雙打奧運金牌國手王齊麟和陳詩媛（十元）在2025年6月登記結婚，10月宣布女方懷孕，今（20）日稍早，王齊麟公開懷抱著寶寶「Rally」的父子合照，透露老婆十元順利卸貨，他幽默地說：「嗨兒子，我們終於見面了，不可能中午還悠哉吃披薩，下午做個檢查你就迫不及待想來到這個世界！」
王齊麟中午才在吃披薩 兒子下午就提前報到
王齊麟在粉專發文捎來當爸的喜訊，透露自己中午才在悠哉吃披薩，下午做個產檢兒子就提前來報到，由於正逢土地公生日，他說：「連出生的日子都要自己選，很有個性喔，還跟土地公爺爺同一天，很會～」
此外，王齊麟也感謝辛苦的老婆十元，「看妳每天都睡得不安穩，上下床都很痛，真的很心疼，現在終於卸貨了，母子都平安就是最大的幸福，謝謝妳跟我一起開啟人生的新篇章，未來的路我們一起努力，我也會擔起這個家的責任，愛妳老婆！愛你Rally！」
陳詩媛孩子性別是男孩 王齊麟笑喊：錢不給他
陳詩媛和王齊麟公開認愛後，從結婚到懷孕都備受外界關注，日前十元分享與雙胞胎姊妹陳詩雅的合照，兩人的高顏值如同個模子刻出來，火速引發討論。其中，王齊麟還在貼文下留11字，「我兒子以後會不會認錯媽」，意外曝光寶寶性別為男生。
而近日王齊麟和陳詩媛拍攝《嬰兒與母親》雜誌3月封面時，身價粗估千萬以上的王齊麟，也展現出嚴父姿態，搞笑向寶寶喊話：「你很會投胎，我會讓你過得滿舒服，但我不會讓你過太爽，以後錢要自己賺，爸爸錢不會留給你」，笑翻眾人。
王齊麟IG
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王齊麟在粉專發文捎來當爸的喜訊，透露自己中午才在悠哉吃披薩，下午做個產檢兒子就提前來報到，由於正逢土地公生日，他說：「連出生的日子都要自己選，很有個性喔，還跟土地公爺爺同一天，很會～」
此外，王齊麟也感謝辛苦的老婆十元，「看妳每天都睡得不安穩，上下床都很痛，真的很心疼，現在終於卸貨了，母子都平安就是最大的幸福，謝謝妳跟我一起開啟人生的新篇章，未來的路我們一起努力，我也會擔起這個家的責任，愛妳老婆！愛你Rally！」
陳詩媛和王齊麟公開認愛後，從結婚到懷孕都備受外界關注，日前十元分享與雙胞胎姊妹陳詩雅的合照，兩人的高顏值如同個模子刻出來，火速引發討論。其中，王齊麟還在貼文下留11字，「我兒子以後會不會認錯媽」，意外曝光寶寶性別為男生。
而近日王齊麟和陳詩媛拍攝《嬰兒與母親》雜誌3月封面時，身價粗估千萬以上的王齊麟，也展現出嚴父姿態，搞笑向寶寶喊話：「你很會投胎，我會讓你過得滿舒服，但我不會讓你過太爽，以後錢要自己賺，爸爸錢不會留給你」，笑翻眾人。
王齊麟IG