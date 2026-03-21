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▲趙正平（左排中）出3首台語新歌，3首都拍了MV。（圖／趙正平提供）

▲趙正平（中）期待和梁赫群（右）、林智賢（左）能夠再一起做節目。（圖／趙正平提供）

57歲趙正平推出3首全新台語歌〈無湧的海〉、〈為你寫一條歌〉、〈茫茫渺渺的一生〉，分別為了妻子、兒子與好兄弟而唱，記者會也邀來「景行廳男孩」兩位夥伴梁赫群、林智賢合體。他透露這次大概砸了300萬，為此在半年內剷掉11公斤，展現十足的企圖心，沒想到梁赫群竟然宣布：「趙哥單飛，景行廳男孩也可以正式解散了。」趙正平好氣又好笑：「今天你是有領錢的，我怕你最後連200都拿不到。」儘管梁赫群笑稱「景行廳男孩」要解散，其實10週年的時候他們曾想出新歌，那時還有碰到玖壹壹的春風，他給他們15首demo，趙正平當時還想一首一首考慮，沒多久春風就來表示玖壹壹自己要出專輯，他們只有自己看著辦，計畫也不了了之。趙正平為了出新歌從83公斤減到72公斤，被梁赫群打趣稱新聞標題會變成「趙正平半年暴瘦11公斤 健康出狀況」，氣得他反嗆：「我又不是沈玉琳！」趙正平透露最剛開始從抓周得到靈感，認為這是成人才會有印象的活動，一直在想要給兒子什麼禮物，最後決定就是獻給他一首歌，歌詞裡也展現爸爸對孩子最深的愛與期許，之後才覺得不能太偏心，也該給妻子一首歌，然後又加了一首給多年來陪伴在身邊的兄弟好友們，才成為目前3首歌的規格。他57歲出新歌，也被林智賢戲稱「超越迪克牛仔」....不是指歌喉，而是年紀，他也解釋300萬中有金主贊助，不是都自己包辦。對於妻兒趙正平非常保護，梁赫群與林智賢驚曝連他們都沒見過趙太太的樣子，笑稱：「防護層級是4大天王的規格，可是劉德華的太太，我們都還看過照片。」趙正平解釋另一半較低調，就連她的朋友，也不是所有人都知道她的老公就是他。太太覺得他這次表現如何？趙正平回答：「她覺得很不錯。」他也趁錄製《綜藝玩很大》把歌給吳宗憲聽，吳宗憲讚賞：「這個是有認真在做的耶。」為了陪伴兒子成長，趙正平對於健康開始重視，每3個月會抽血檢查，除了三酸甘油脂過高，醫生建議要少吃外食且多運動，他並沒有打最近很熱門的「瘦瘦針」。他稱自己當然會期待如果能再生小孩，會是個女兒，但一切看緣分。梁赫群則笑稱要是女兒，最好長得像媽媽，不然還得再準備一大筆費用（整形）當成年禮。林智賢跟著補一槍：「不然要跟李進良打好關係。」雖然兩個老搭檔在新歌記者會上看似都在調侃他，趙正平心裡還是希望大家能一起再開個節目，表示過去他們做節目，收視率都還有0.7、0.8就一季收攤，現在的台灣綜藝界有如一灘死水，0.2的節目都還在繼續做，認為「景行廳男孩」合體可以死馬當活馬醫，或者能把節目做起來。至於小Ｓ復出工作傳情緒崩潰，趙正平認為她可能給自己壓力太大，此時除了說聲加油吧，不打擾就是最好的關懷。