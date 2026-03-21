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▲防彈少年團（BTS）在全球都享有高人氣，今日光化門現場聚集了來自世界各國的粉絲，都是為了想要看BTS的回歸秀。（圖／美聯社／達志影像）

韓國天團 BTS 今（21）日晚間將於光化門廣場舉行免費演唱會，一早現場就湧入上萬名粉絲卡位。隨著開演時間逼近，人潮持續攀升，為了維護安全，政府投入大量警力，安檢措施也是最高規格，入場要經過金屬探測器掃描，隨身物品也有嚴格規定，任何飲料食物都不得帶入場，只能帶未開封500毫升以下的瓶裝水和BTS官方手燈，連想喝咖啡都不能！然而一般民眾途經該地也需要安檢，招來不少抱怨聲，還有一名老翁被搜出身上有瑞士刀，現場一度陷入混亂。根據韓媒報導，截至上午9時30分，光化門周邊已聚集超過1萬人，到了下午1時更突破2萬人，放眼望去幾乎人山人海。粉絲們為了搶佔好位置，從清晨甚至前一晚就開始排隊，展現驚人動員力。 由於BTS在全球各地都有廣大人氣，光化門活動也湧入了大量海外粉絲，帶動周邊商家買氣，便利商店擠滿購買飯糰、行動電源等補給品的人潮。現場英語、越南語、緬甸語等多國語言交錯，不少粉絲更在排隊過程中結識新朋友，讓光化門一帶宛如小型國際村。由於今晚的回歸演唱會將以免費演出形式進行，預計湧入26萬粉絲。警方自清晨6時起，便在光化門周邊設置31個出入口並實施交通管制，86條公車路線也必須配合改道。而地鐵站包括光化門站、市廳站、景福宮站，本日下午2點到晚上10點實施過站不停措施，整體交通大受影響。為防範安全風險，主辦單位祭出高規格安檢措施，入場需經金屬探測器掃描，幾乎比照機場等級。可攜帶物品也受到限制，僅允許攜帶未開封500毫升以下的瓶裝水與手燈，咖啡、果汁、食物一律禁止，可以說是相當嚴格。然而不光是粉絲，所有要進入該區域的市民，也都必須被納入安檢對象。在光化門站附近，市民一出站便得通過門型金屬探測器，並接受隨身物品檢查及人身安檢，現場排隊等待安檢的人流超過100公尺，一名市民直言自己只是路過，既不是粉絲，也不是來看演出的，為什麼還要接受搜身？」引發現場不滿情緒噴發。不過在嚴格安檢過程中也出現插曲，下午2時左右，一名80多歲老翁在經過金屬探測門時，被發現包內攜帶一把瑞士刀，遭警方制止攜入後，老翁情緒激動質疑規定，當場抗議刀具昂貴，質問警方：「我都80多歲了，拿這麼小一把刀能做什麼？」甚至一度將刀丟向地面導致刀刃彈出，讓現場氣氛瞬間緊繃。