我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周子瑜（右）遺傳媽媽黃燕玲（左）的好基因。（圖／翻攝自IG@topbeauty_lydia）

韓國女團TWICE世界巡演《THIS IS FOR》，昨（20）日開始一連在台北大巨蛋唱三天，台灣成員子瑜的媽媽黃燕玲這次也從南部北上陪在女兒左右。第一天演唱會上，有粉絲在現場幸運碰到了子瑜媽媽，開心合照完還稱讚媽媽好漂亮，結果子瑜媽媽大展幽默性格，自己玩梗：「有沒有宛如母女？」讓粉絲們都笑瘋了。在TWICE剛出道初期，某一次子瑜回台灣，有媒體報導時誤將「周子瑜和媽媽的合照宛如姐妹」，打成「周子瑜和媽媽的合照宛如母女」，就此成為子瑜和媽媽的知名迷因之一，直到多年後的今天，還是常常被拿出來開玩笑。只不過沒想到，就連子瑜媽媽自己也知道這個梗，在和粉絲拍完照後，還反問粉絲：「有像嗎？有沒有宛如母女？」不只該名粉絲被逗笑，分享到網路上後，也掀起熱烈討論，有粉絲直呼：「官方玩梗最吐槽」、「子瑜媽媽好活網」，大讚瑜媽跟子瑜一樣，都有一種冷面笑匠的感覺。子瑜從出道就被稱讚是天生美女，尤其在媽媽年輕時的照片流出後，就能看出母女倆超相似的五官、瓜子臉加濃眉大眼，各地網友們都忍不住感嘆：「根本是神複製」，相似度高達99%，也側面證實了子瑜就是基因勝利組！雖然子瑜媽媽也是天生的美人胚子，不過經營醫美集團的她，曾經被女兒在節目上爆料，常常會在自己臉上東打西打，打到爸爸都看不下去，要媽媽別在打針了。瑜媽也曾在媒體專訪時說過，自己因為工作關係，常常當「白老鼠」，但掛保證女兒子瑜的美絕對是天生的！