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▲劉德華（左）演出電影《停不了的愛》，有纏綿激情的場面，因此觸怒電視台高層。（圖／摘自hkmovie6）

▲劉德華（右）因為與陳玉蓮（左）合演的《神鵰俠侶》開出收視佳績，成為港劇圈炙手可熱的頭牌小生。（圖／摘自神鵰俠侶 Return of the Condor Heroes - 1983 FB）

▲劉德華的演藝事業並非一直都一帆風順，曾經過被東家冷凍400天的挫折。（圖／摘自IMDb）

在華人演藝界走紅超過30年的「4大天王」之一劉德華，於1980年代初期已經在TVB成為被力捧的小生，更因為金庸小說改編的《神鵰俠侶》締造高收視，演藝行情大爆發，連電影界都看好他的潛力，接到越來越多大銀幕的邀約。不料在《停不了的愛》和溫碧霞拍床戲，引發形象破壞危機，氣到TVB要追查，後來更因雙方續約沒談攏，劉德華被冷凍400天，不但沒主角演，還要出外景被罰跑電梯。劉德華的演藝人生並非從頭到尾一帆風順，遭TVB冷凍就是早年碰到最大的挫折之一。原先他是主演過《神鵰俠侶》、《鹿鼎記》的紅牌小生，台內一堆劇集都可能由他領銜主演，聲勢正在水漲船高，卻落得沒有主角演，還要去接外景節目，被罰跑海洋公園新設置的電扶梯。雖說不願意和TVB續約是最直接的原因，但《停不了的愛》拍床戲沒先和TVB報備，氣得高層對他演電影更不願批准，讓兩邊關係惡化。TVB雖說是香港電視界的龍頭大台，卻保持邵逸夫經營邵氏電影的老習慣，對於旗下藝人只給最低的月薪，大牌才有暗盤或是自由接演電影的機會，變成在台內拍戲是搏出名、爭取被看見，到外面拍電影才能真正賺到錢。劉德華當年已經不願意把所有前途都押在TVB，希望每年有一定的空檔拍電影或是接其他地區的戲劇，可以有機會賺錢，TVB不接受他的條件、他拒絕續約，還剩一年的合約期間，他就遭到冷凍。那時的劉德華處在一個很尷尬的階段，香港的事業被東家卡住，台灣這邊開始因為港劇錄影帶的風行，讓他成為少男少女的新寵，自然也會有演出邀約，卻也無法背著TVB接下來。《停不了的愛》也趁他在台灣開始人氣飆升而有機會在台上映，無奈床戲和一些成人的元素，讓片子被列入限制級，最崇拜他的少女與少男都無法上戲院，票房並不理想。這部片講的是他扮演的實習醫生和溫碧霞扮演的舞女之間產生情愫，可惜雙方的階級有太大落差，最終以悲劇收場。劉德華飾演貴公子還是帥氣有型，和溫碧霞的床戲激情、浪漫卻不至於到太露骨，但當年光是這樣就給香港媒體找到炒話題的點，報上出現「劉德華拍床戲恐破壞形象」的報導，TVB更憂慮他個人行為拖垮所有台內藝人的公眾觀感，事情才會變得嚴重。幸好劉德華的星運不錯，TVB冷凍他一年，他還推出了賣座不錯的《法外情》，也在洪金寶、成龍的暑期大片《夏日福星》軋上一角，演藝界行情沒遭到太大打擊，也和TVB談妥新的續約條件，再度能夠在小螢幕活躍。而他的電影事業與歌唱事業更超過在港劇圈的發展，沒過幾年，他就已經成了影壇與歌壇的大牌，再也不需要完全被TVB掌控。