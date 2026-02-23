我是廣告 請繼續往下閱讀

▲64歲的劉德華在電影裡的角色輩分、年齡也提高，但他私下模樣比起同輩人士要年輕不少。（圖／華映娛樂提供）

▲劉德華的賀歲歌曲〈恭喜發財〉因為一些理由，逐漸在中國各地賣場消失，引發「解凍失敗」的討論。（圖／翻攝自YouTube）

今年春節劉德華的賀歲神曲〈恭喜發財〉雖然在中國各地賣場播放率大減、引發「解凍失敗」的討論話題，但他在大年初六仍然出門向香港演藝界的超重量級大咖前輩—國寶級粵劇名伶白雪仙拜年，97歲的白雪仙在香港備受敬重，當天除了天王劉德華，還有TVB「阿姐」汪明荃與夫婿羅家英、她昔日的螢幕情侶搭檔劉松仁在場，星光熠熠，場面相當難得。劉德華在兩岸三地華人區走紅超過30年，但在香江演藝界的輩分，與在他出生前已是粵劇紅花旦的白雪仙相較，還有好幾級差距，他也謹守演藝圈倫理，在合照時讓白雪仙、劉松仁、羅家英坐著，自己和汪明荃等人站在後面。而他進TVB之前，汪明荃又已經是當家一姐，因此站位的C位自然讓給她，劉德華的有禮、謹慎，由此可見，也為他贏得讚譽。雖然在一群大咖前輩旁邊，劉德華的「天王」尊榮施展不太開，但他的外貌、體態保養，當然在眾資深藝人中還是更佔優勢，只見他穿上黑色外套和內搭的藍色上衣，顯瘦又合身，就算已經64歲狀態都相當好。汪明荃在社群網站上發布了大夥兒的合照，寫道：「難得一見的組合。今日正是好日子。」在馬年的春節，能和大咖同業們歡聚一堂，所有人的心情都不錯。以往劉德華除了〈恭喜發財〉攻佔各大賣場、讓他自嘲：「每一年都逃不掉要到超市去上班。」之外，也常會有賀歲電影推出，近年來他在賀歲片裡較少出現，連〈恭喜發財〉都因為版權收費趨嚴、實體賣場走下坡、經濟不景氣等逐漸在賣場裡消失，今年春節他彷彿在公眾眼前隱藏，但再怎麼低調，他都不會忘了要去跟大前輩拜年，也讓粉絲們看到他依舊保養得宜的丰采。