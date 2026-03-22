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▲王韡蒨生前最後一篇貼文停留在跨年夜她對粉絲說的「明年見」。（圖／王韡蒨IG@fayzzzzzzz_）

▲TWICE這次在台北大巨蛋的演唱會打破4大紀錄，成為人氣女團標竿。（圖／Live Nation Taiwan 理想國﻿臉書）

▲謝金燕昨日一身勁裝登場，更在台上帶來《豬哥亮歌廳秀》的主題曲，讓粉絲嗨爆。（圖／出日音樂提供）

《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（22）日的娛樂新聞搶先看：被封為「最美抗癌大使」的網紅王韡蒨不幸過世，得年29歲。韓國人氣女團TWICE這個周末一連3天在台北大巨蛋開唱，該場演唱會打破4大紀錄。電音女神謝金燕昨晚在高雄大港開唱現場貢獻超嗨舞台，甚至在台上大喊爸爸豬哥亮的本名「謝新達」，並唱跳《豬哥亮歌廳秀》主題曲，父女二人以這種另類方式合體，讓現場粉絲尖叫連連。IG有1.7萬粉絲追蹤的台灣網紅王韡蒨曾分享自己罹患淋巴癌、接受化療的歷程，以樂觀形象鼓舞大眾，被封為「最美抗癌大使」。而她自2025年跨年夜後，社群停更逾3個月，引發關注，直到本月19日，其經營的生技公司才發出聲明，證實王韡蒨已辭世，享年29歲。她生前的最後貼文停在跨年夜，一句「明年見」竟成為留給粉絲的最後遺言，令人鼻酸。TWICE本月20日至22日，連續3天登陸台北大巨蛋開唱，3場演唱會不僅狂捲6億元產值，更一舉打破4大紀錄。團隊首度引進360度四面台，讓大巨蛋單場進場人數首度突破4萬人大關；TWICE憑藉極高人氣達成連3場門票完售，成為首組稱霸大巨蛋的女團。此外，TWICE在短時間內橫跨高雄世運與台北大巨蛋，締造首個制霸南北最大場館的外國團體壯舉，展現無可撼動的韓流統治力。謝金燕昨晚在高雄大港開唱閃亮登場，睽違15年回歸再任「大港女神」，不僅帶來電音舞曲，更在現場高喊爸爸豬哥亮的本名「謝新達」，接著唱跳《豬哥亮歌廳秀》的主題曲，父女二人另類合體，掀起全場高潮，看著台下粉絲不停高喊「姐姐」，謝金燕也難掩興奮地說：「我好愛你們喔！謝新達如果真的在現場的話，他一定更開心。」