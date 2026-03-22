我是廣告 請繼續往下閱讀

▲TWICE成為首個在台北大巨蛋引進四面舞台的韓國女團。（圖／Live Nation Taiwan 理想國﻿臉書）

TWICE大巨蛋演唱會太驚人 打破4項紀錄

▲TWICE也是首個在台北大巨蛋舉辦單場超過4萬人演唱會的女團。（圖／Live Nation Taiwan 理想國﻿臉書）

TWICE演唱會官方美照公開 九缺一仍不減團魂

▲TWICE成員們都超寵台灣籍忙內子瑜（上排左2）。（圖／TWICE IG@twicetagram）

韓國人氣女團TWICE本月20日至22日，連續3天登上台北大巨蛋開唱，3場演唱會不僅狂捲6億元產值，更一舉打破4大紀錄，是首度在大巨蛋打造360度四面台的韓國女團；3天演唱會還共吸引12萬粉絲到場，單場突破4萬人，也創下大巨蛋女團演唱會最高入場人數，展現TWICE無可撼動的韓流統治力。昨（21）日下午官方更釋出演唱會第1天的高清美照，讓粉絲嗨爆。TWICE〈THIS IS FOR〉世界巡迴演唱會在大巨蛋首度打造全方位的四面舞台，讓觀眾能從各個角度欣賞演出。TWICE是首組在台北大巨蛋連唱3場且場場門票都售罄的韓國女團，共售出12萬張門票。由於TWICE演唱會採用四面台，讓觀看席次可以最大化，單場就售出4萬張票，刷新了大巨蛋演唱會單場進場人數紀錄。TWICE繼去年11月在高雄世運開唱後，時隔4個月移師大巨蛋，因此成為首個制霸台灣南北兩大指標性場地的國際團體。TWICE演唱會台灣主辦單位「理想國」昨日也在臉書粉專公開她們開唱首日的6張高清美照，只見8名成員在台上盡情釋放魅力，更緊緊靠在一起，展現團魂，讓粉絲看了都感動不已。可惜多賢因腳傷無法同台，TWICE呈現九缺一狀態，多少有些遺憾。而TWICE的忙內、台灣籍成員周子瑜這次隨團回台開唱也同樣成為台上最吸睛焦點，她的solo歌曲〈Run Away〉作為昨晚第2天演唱會的安可曲，子瑜開心唱跳的同時，其餘7名成員也陪著她在台上繞著四面台奔跑，甚至最後乾脆加入舞群行列幫子瑜伴舞，超寵子瑜，讓粉絲感動直呼好暖、好有愛。