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▲汪小菲與馬筱梅的兒子汪寶兒抖音帳號，至今已有破萬人追蹤。（圖／抖音@wangbao0223）

汪小菲與已故女星大S（徐熙媛）離婚後，2024年與台灣網紅馬筱梅（Mandy）再婚，並在上個月迎來兒子「汪寶兒」。而近日馬筱梅為兒子開設抖音帳號，還在昨（21）日分享出生26天的兒子拍寫真幕後花絮，只見兒子穿著小熊絨毛睡衣，側躺瞇眼睡覺的超可愛模樣，瞬間融化大家的心，狂吸萬名粉絲追蹤。馬筱梅在昨日公開兒子拍攝寫真的幕後花絮，只見寶寶接連換上多套絨毛睡衣，側躺瞇眼的模樣、爸媽伸手指時，用小手握住微笑的樣子，都讓大家忍不住直呼太可愛。馬筱梅也感性向兒子告白，「我們一起勾勾手，長長的路媽媽陪你慢慢走」，並感謝兒子在肚子裡時，就非常乖巧的跟她一起工作，承受她的喜怒哀樂。馬筱梅也承諾會在未來每一天陪伴兒子體驗人生的喜怒哀樂，「謝謝你選擇我們做你的父母，願全天下的所有寶寶都平安健康的長大」。據悉，馬筱梅才發出影片沒多久，汪寶兒的帳號就漲了1萬多名粉絲，讓許多人忍不住笑說「不到1個月的寶寶，人氣比我還高」、「以後要看著汪寶兒長大」、「嘴巴好像媽媽，真會生」、「汪寶兒已經是社群最紅嫩嬰之一」。馬筱梅在生下兒子後，就不吝於分享產前產後的生活點滴，以及汪小菲的育兒模樣。日前兩人還透露差點在百貨公司生產，在孩子出生前，原本夫妻倆打算去百貨公司逛街，馬筱梅雖然同意，但說肚子有點痛，汪小菲就決定不去了，不料下一秒馬筱梅一起身，羊水就破了。汪小菲看到後驚呼要生了，然後馬上帶馬筱梅到醫院生產，並成功迎來兒子汪寶兒。這段驚險歷程，也讓汪小菲忍不住開玩笑直呼「以前都在電影裡看到」。