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▲周杰倫舉辦新歌〈太陽之子〉MV首映會，透露原本歌名要叫〈我就是光〉。（圖／記者朱永強攝影）

▲在阿KEN提到SHE時，直播留言區的網友狂刷一排問號。（圖／YouTube／周杰倫 Jay Chou）

周杰倫帶著睽違4年的新專輯回來了！今（24）日舉辦新曲〈太陽之子〉MV首映記者會，主持這項任務依然是交給好友阿KEN，身為周董麻吉的阿KEN，在記者會上公然唱起SHE的歌曲，意外勾起大家對周杰倫、田馥甄（Hebe）過往緋聞的記憶，周杰倫摸耳朵、轉移話題的反應也耐人尋味，微妙轉變的氣氛讓網友們狂刷一排問號。兩人聊到起這次的歌名〈太陽之子〉，周杰倫透露原本歌名要叫〈我就是光〉，因為副歌歌詞就是這一句，但怎麼想都覺得弱掉了， 阿KEN聞言立刻接話想起SHE〈Super Star〉歌詞，不忘接著哼唱了兩句：「你是電！你是光！你是唯一的神話！」周杰倫則是尷尬地一邊摸耳朵一邊轉移話題：「〈太陽之子〉其實還不錯啦。」頗有顧左右而言他之感。在阿KEN一提到SHE後，留言區的網友立刻了然於心，開始狂刷一整排問號，由於過去周杰倫和田馥甄曾經傳過緋聞，雖然當時兩人從未正面承認過戀情，僅說是工作合作和朋友關係，在周杰倫婚後兩人也幾乎沒有同框互動過。而這段陳年往事最近又被挖出來，像是多年前的互動片段、雙方歌詞中的暗示，都引發網友們的各種猜測。