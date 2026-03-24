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▲流行天后泰勒絲（右）和男友崔維斯凱爾西（左）的婚禮，備受各方期待，目前傳已經敲定明年6月13日舉行，連蜜月旅行的計畫都被搶先公開。（圖／翻攝自泰勒絲IG@taylorswift）

▲泰勒絲（如圖）目前身家據《富比世》估計20億美元創下個人新紀錄，對於蜜月旅行的行程安排，自然也不馬虎，將走夢幻、舒適、不省錢路線。（圖／美聯社／達志影像）

當紅天后泰勒絲，被揭露極可能在6月舉行婚禮，接下來就要花3週的時間遊遍世界4大洲，進行一生中最難忘的蜜月旅行，預計由她和未婚夫崔維斯凱爾西都很喜愛的巴哈馬開始，接著到義大利著名的度假別墅區科莫湖享受優美景色，再到崔維斯遠祖的國家克羅埃西亞，之後到亞洲和大洋洲。其中目前唯一知道的亞洲國家，正是她去開過演唱會的新加坡而非歐美人士喜愛的日本。當年新加坡被稱政府砸大錢購買她演唱會的東南亞獨家權，果然收穫遠大過投資。泰勒絲堪稱樂壇天之驕女，光是《時代巡迴演唱會》的收益就打破史上紀錄，讓她成為《富比世》估計身家20億美元（約合台幣640億）的超級富婆，她的蜜月之旅絕對夢幻、奢華、不會吝嗇花費，目的地當然深受各方矚目。據《美國版太陽報》指出，她與崔維斯在3週時間要玩個痛快，打算到外界不太能干擾的地方，盡情享受兩人時光，把一切惱人的公事排開。新加坡成為她在亞洲唯一的目的地，顯然上回去開演唱會的體驗很不錯，讓她樂得舊地重遊。根據報導，泰勒絲和崔維斯的蜜月行程從巴哈馬開始，接著來到歐洲，科莫湖過去最著名的是喬治克隆尼在此有別墅，常邀一堆好萊塢大咖來度假，泰勒絲和崔維斯也很喜歡當地的風光，自然沒忘掉排進蜜月之旅中。兩人接著會到巴黎，再去法國南部的蔚藍海岸，尤其是里維拉海灘，接著轉赴克羅埃西亞。崔維斯今年稍有才發現媽媽的長輩來自克羅埃西亞，自己也有這個國家的血統，很想跟泰勒絲一起探索克羅埃西亞的風貌，打算到鄉間遊歷，對這裡的期望很大。造訪克羅埃西亞之後，歐洲之旅的最後一站是希臘，兩人會放慢腳步，享受悠閒時光，也可能乘船出海，大啖當地美食。然後就要前進亞洲，回到曾去演出的新加坡。當年新加坡被泰國官員爆料，砸了1800萬美元（約合台幣5.76億）買下她6場演唱會的東南亞獨家主辦權，那時靠她大發觀光財，現在她又想再去玩，怎麼算這筆錢花得都值得。新加坡之後泰勒絲會去澳洲與斐濟，據稱她越來越喜歡澳洲，想要多發掘一下當地的特殊風情，遊玩這兩個大洋洲的國家，最後會回到夏威夷，讓崔維斯趕得及在7月參加新一季的美式足球球季訓練。