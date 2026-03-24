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▲周杰倫（如圖）久違地現身舉辦記者會，他神態自若、心情愉快，還突然答應媒體要求，突然開放聯訪。（圖／記者朱永強攝影）

天王周杰倫今（24）日出席最新專輯《太陽之子》同名新歌MV全球首映會，現場氣氛熱烈。其實，原本這場首映會的官方流程表裡，並沒有安排媒體聯訪的環節，但因為席間有媒體朋友詢問天王何時可以開放專訪或聯訪？沒想到今天心情大好的周杰倫竟當場改流程，突然阿莎力宣佈：「等下開放一個時段給媒體聯訪，我們就在外面的大背板前面聊。」超狂加碼讓現場媒體又驚又喜，還說希望有天在網球場上辦簽唱會。周董今天在台上根本是「玩瘋了」，完全不想按牌理出牌下台。當主持人阿Ken正準備為首映會順流程收尾時，周杰倫突然意猶未盡地拿起麥克風打斷：「感覺好像要結尾了對不對？我再繼續聊一下好不好？」脫稿演出讓阿Ken笑翻，直呼周董因為太久沒辦實體見面會，看到台下滿滿熟悉的媒體朋友實在太開心，「他就是愛你們啦，自己都知道接下來要幹嘛，還想繼續跟大家聊。」眼見天王主動討問，阿Ken趕緊幫媒體打圓場爭取時間：「大家期待很久了，突然來這個聯訪環節，大家要好好準備一下題目。」沒想到周董隨性地秒回：「不用啦！不用特別準備，就是自然問就好了。」而熱愛打網球、今年初還受邀登上大滿貫澳網的周杰倫，在聯訪尾聲，他看著TITAN廳這個全台最高規格的電影院場地，雖然設備頂級又豪華，但他卻突發奇想地笑喊：「下次簽唱會，我們乾脆改在網球場辦好了。」超跳tone的提議讓全場哄堂大笑。