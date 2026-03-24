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小禎穩交小7歲男友 放閃：每天都心動

▲被問到是否考慮再婚？小禎（如圖）表示結不結婚沒這麼重要，兩人相處舒服才是重點。（圖／三立電視提供）

推黃嘉千入坑「姐弟戀」：讓妳感受到活力

藝人小禎與小7歲廚師男友陳羿偉穩定交往中，日前小倆口「第一次出國」，前往日本福岡旅遊，今（24）日她出席節目《坐吧聊聊》記者會，分享男友送花的貼心舉動，讓她十分感動。小禎透露當初會交往小鮮肉是因為楊謹華，更推薦黃嘉千也可以去試試看，笑著吐露優點說：「可以讓妳感受到活力！有重新活一次的感覺。」小禎與廚師男友穩定交往中，今出席節目《坐吧聊聊》記者會，她分享日前兩人在情人節時到日本福岡旅遊，對方竟準備驚喜花束，偷偷叫 Uber 到飯店，讓她收到花的當下直呼：「覺得（他）太可愛了！」表示每天都對男友心動，幸福模樣閃瞎全場。被問到是否考慮再婚？小禎表示結不結婚沒這麼重要，兩人相處舒服才是重點，對於再婚一切順其自然。不過，小禎也透露已經先凍卵了，幽默表示：「卵子凍在（卵子）銀行裡，他可以自取。」直言凍卵不是一定要生，是為了給自己留個選擇。小禎也鼓勵一旁的黃嘉千可以嘗試「姐弟戀」，透露起初也無法接受弟弟，但看了楊謹華的《影后》竟被影響，直呼弟弟真的很體貼，「會讓妳感受到活力、很多事情不用去計較，覺得談戀愛真的很輕鬆」，讓黃嘉千聽完似乎也被說服，笑回：「給我一點時間！」黃嘉千離婚後，變得更加漂亮，讓人好奇是否有新桃花？對此她透露目前仍單身，但不排斥小鮮肉或是外國人，對感情抱持開放態度，「我要考慮的是我們有沒有同樣的價值觀，這些都交往過程中可以去理解的」。