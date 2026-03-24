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▲鄭少秋神隱兩年，近日有他7年前的影片在網上流傳，他那時身形已被認為暴瘦、如紙片人。（圖／摘自小紅書）

▲網上出現似是鄭少秋回覆粉絲關心的最新留言，要大家別替他太擔心。（圖／摘自微博）

▲趙雅芝（左）和鄭少秋（右）曾在《倚天屠龍記》 最早的電視劇版本扮演周芷若與張無忌，當年深受觀眾的喜愛。（圖／摘自微博）

曾以《楚留香》、《戲說乾隆》等經典劇集紅遍華人區娛樂圈的香港資深巨星鄭少秋，3年前因為和首任女友盧慧茹所生的大女兒鄭安儀於美國尋短，承受重大痛苦，心情未能平復，幾乎在公眾面前神隱，連合作拍戲的螢幕情侶搭檔汪明荃，都稱很久聯絡不上他。外界看79歲的他近年暴瘦成紙片人都擔心不已，他卻在今（24）日趁農曆生日公開回應近況，寫道：「交際應酬我一向都不喜歡，所以你們較少見到我，不要擔心！」被認為是在向粉絲報平安。鄭少秋由於鄭安儀55歲在美輕生，情緒始終難以恢復。他當時法律限制，無法親自送別女兒最後一程，心裡留下創傷。他自從2019年與汪明荃完成演唱會後便逐漸減少公開露面，最後一次被拍到是在機場偶遇汪明荃時留下的合照，現況很讓粉絲掛心。一個名為「秋官藝術館鮮動網絡」的社群帳號發布了一則署名「秋哥」的感言，上面寫道：「有收到大家的祝福和關心，在這退休時間我生活節奏放慢，但還是有做些運動，做些自己喜歡的事。」難得再發聲。在文中鄭少秋解釋了這兩年大都在公眾眼前神隱的理由，也提到：「這半年來世界和香港都發生不幸事件！希望大家生活開心，身體健康，世界和平！」港媒猜測他是想表示有關注去年底大埔宏福苑大火一事，以及近來全球關心的伊朗戰爭情勢。在香港演藝界，鄭少秋是個傳奇人物，早年走英俊小生路線，卻在大銀幕未能走紅，轉進電視圈之後，竟成了TVB當家小生，古裝武俠劇與時裝奇情劇，一檔接一檔，長不得休息，在《楚留香》拍攝時甚至得了猛爆性肝炎住院，劇組只好讓情節線路走到其他角色身上，合理讓他退場休息，他也是陳家洛、張無忌等金庸劇中的英雄人物在港劇裡最經典的扮演者。《楚留香》後來在台灣播映，締造老三台的收視奇蹟，曾有在週六深夜時段達70%的驚人紀錄，鄭少秋因而成了全台家喻戶曉的紅星，之後他演出台灣製作單位在中國拍攝的《戲說乾隆》，掀起又一波的事業高峰。只是他的感情生活也精彩，與鄭安儀的媽媽沒結婚，和沈殿霞婚後生了鄭欣宜卻又離異，與現任妻子官晶華也生了兩個女兒。近日他在7年前與粉絲見面的影片在網上被瘋傳，片中他身形瘦削、如紙片人，引發外界對其健康狀況的憂慮，或者是他新發文、要粉絲勿過度擔憂的主因。