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▲蕭淑慎（左）2000年出演梁靜茹〈勇氣〉MV因而打開知名度。（圖／滾石唱片 ROCK RECORDS）

▲蕭淑慎去年重現了當年掀起話題的紅毯深V戰袍。（圖／蕭淑慎KittyHsiao臉書）

▲蕭淑慎（左）2020年因為搭乘Uber結識老公梁軒安（右）。（圖／蕭淑慎KittyHsiao臉書）

49歲女星蕭淑慎老公梁軒安爆出性侵並遭判刑，讓她再度成為輿論焦點。回顧她的演藝歷程，從出演梁靜茹〈勇氣〉MV打開知名度、入圍過金馬獎和金鐘獎，還曾因為紅毯深V造型成為話題，私生活方面，她三度吸毒被抓驗尿因此遭到判刑，2020年被診斷出惡性腫瘤，經過手術後才好不容易撿回一命，如今又因老公再度負面新聞纏身，讓人感到不勝唏噓。蕭淑慎2000年因出演梁靜茹的〈勇氣〉MV走紅，清純的模樣讓她迅速打開知名度。當時的她外型亮眼、個性鮮明，在眾多新人中辨識度極高，很快便受到製作單位青睞，開始跨足戲劇與電影演出。蕭淑慎在戲劇表現上同樣亮眼，才剛出道1年，2000年時就憑藉電影《純屬意外》入圍金馬獎女配，2005年因電視劇《孤戀花》入圍金鐘女主，同年再以《青春蝴蝶孤戀花》二度入圍金馬，演技備受肯定，一度被看好成為實力派女演員。除了作品外，蕭淑慎最廣為人知的話題之一，還有她昔日在金鐘獎紅毯上的大膽深V造型！當年一襲低胸禮服成為全場焦點，讓她「紅毯女王」形象深植人心。去年她再度穿上同套禮服，致敬20年前的自己，凍齡程度也掀起一波討論，依舊話題十足。然而事業巔峰之際，蕭淑慎曾因吸毒風波重創形象，演藝工作一度停擺，人生急轉直下。她在2006年至2011年間，多次因吸食毒品，三度驗尿呈陽性反應，由於是累犯緩刑，她最終在2011年5月入獄服刑，並於2012年7月假釋出獄。而她和小她15歲的老公梁軒安是在某次搭乘Uber意外結識，並在2017年11月登記結婚，正式攜手步入婚姻。2020年時她自爆被診斷出十二指腸長出約8.5公分的惡性腫瘤，當時醫師甚至一度判斷僅剩半年時間可活，經過手術才驚險從鬼門關前撿回一命。歷經官司、復出與抗癌，她逐漸淡出螢光幕，如今又因丈夫事件再次被推上風口浪尖。