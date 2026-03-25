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▲▼周杰倫（上圖）、羅伯派丁森都選穿Dior 2026早秋系列雙排扣獵裝搭配黑色長褲。（圖／記者朱永強攝、達志影像）

▲周杰倫在自家收藏的畢卡索畫作前留影，等待25日的新專輯上線。（圖／Jay Chou 周杰倫IG@jaychou）

金曲歌王周杰倫（周董）第16張專輯《太陽之子》今（25）日全球上線，他昨天以一件V字西裝出席同名主打歌MV首映會，剛好與遠在巴黎參加新片首映的英國男星羅伯派汀森（Robert Pattinson），所穿的西裝為同一套，時尚部落客將雙帥的衣品拿來比較，網友一面倒認為周董略勝派汀森一籌，「完全沒有輸」。周杰倫昨天記者會穿的西裝，與羅伯派汀森出席電影《抓馬戀人》首映會的西裝皆為Dior 2026早秋新品，雙排扣獵裝搭配黑色長褲，英挺又帥氣，周董選擇不穿任何內搭衣，裸露胸膛及同品牌八芒星項鍊，小秀性感，派汀森則是以正裝造型亮相，各有特色。時尚網紅Mr. 布雷蕭將周杰倫和羅伯派汀森的全身照放在一起，詢問網友誰是第一帥，雖然派汀森有不少擁護者，但多數人還是把票投給周董，「老實說...杰倫沒有輸欸！敢這樣穿我就很佩服了」、「周杰倫帥度回升」、「這組照片，周很帥耶」、「我投周，鞋子偏弱，但就照片來選，周好看」、「周不遜色喔！他比例原本就不錯」、「Jay褲長正確」、「杰倫大贏！」昨天記者會結束後，周杰倫發文寫下：「我的儀式感是連衣服都還沒換，然後在畫作前興奮的等待到12:00，現在（新專輯）終於出爐啦！請告訴我你心目中的Top3。」只見周董在自家收藏的畢卡索畫作《Femme au chapeau》（戴帽子的女人）前留影，等待25日的新專輯上線。貼文發布後，不少聽完整張專輯網友爭相分享心得，「還是熟悉的周氏音樂風格最對胃」、「選不了Top3，每一首都好好聽」、「根本沒有創作瓶頸」、「越聽越覺得能夠生在有周杰倫的年代真的很幸福」、「看來選不了的人不是只有我一個！真的全部都太好聽了！」