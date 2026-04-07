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▲女神卡卡不僅為《穿著PRADA的惡魔2》推出新歌，也會在片中亮相。（圖／美聯社／達志影像）

▲梅莉史翠普（左）與安海瑟薇（右）到日本出席《穿著PRADA的惡魔2》首映會，受到熱烈歡迎。（圖／摘自20thcenturyjp X）

本月最受矚目續集大片《穿著PRADA的惡魔2》，將從29日起全台上映，最新版本的預告搶先曝光女神卡卡與饒舌新秀多琪聯手打造的新歌〈Runway〉，卡卡也將在片中亮相。新版預告透露梅莉史翠普扮演的時尚女魔頭，因為雜誌爆發醜聞，導致股價暴跌、被逼走人，回來挽救局面的正是當初被她壓搾的小助理安海瑟薇，只見她仍不改一貫毒舌口氣說道：「我沒雇妳回來，我只需要好好花時間靜靜等著妳失敗。」馬上營造出強大的戲劇張力。《穿著PRADA的惡魔2》雖然讓粉絲等了20年，備受矚目的程度遠比首集當年還要高，網友在預告留言區寫道：「這部片的票房沒有可能會失敗。」突顯全球各地有成千上萬的觀眾高度期待，而預告裡雖然揭露梅莉史翠普會因醜聞跌落神壇、靠安海瑟薇回歸搭救，可是後半段的內容她似乎又風光回歸，甚至昔日互有心結女總編跟兩位助理，彷彿為了共同目標連成一氣，讓觀眾更好奇究竟發生什麼了？女神卡卡的獻聲又現身，更增話題。為了配合《穿著PRADA的惡魔2》明快的時尚節奏，女神卡卡與多琪在〈Runway〉加強重拍，製作出宛如高級時裝大秀會出現的音樂，與片子頗為契合，而梅莉史翠普的角色在預告中看得出際遇大翻轉，她如何重整旗鼓、回復自信的丰采？安海瑟薇與艾蜜莉布朗扮演的兩位前助理，又如何為自己拚出一片天空、成為專業領域的強人？答案可能要等片子上映後才有答案。搶在全球上映前，梅莉史翠普和安海瑟薇也到了日本宣傳，兩人異口同聲表示過了20年和上集有什麼不同，就是：「我們都老了20歲。」過去梅莉以「不拍續集」出名，就算是《媽媽咪呀！回來了》，她也只是在片子後段客串亮相而已，這次是她難得主演自己電影的續集，大讚劇本既輕鬆又深刻，寫得非常好。安海瑟薇也掛保證：「我知道大家在這20年都會好奇究竟這兩個女人的生活變成什麼樣，劇本的設定又超出大家的想像。」梅莉認為續集中她飾演的女魔頭會發現，其實有人來幫忙是好事，特別在媒體生態劇烈變化的新時代，她也要讓自己去適應新的狀態。安海瑟薇認為《穿著PRADA的惡魔》對自己的意義非凡，續集故事很好，最喜歡的一幕是重逢昔日舊長官時，時尚女魔頭突然問道：「我認識妳嗎？」這一幕在之前的預告曝光後，也引起網友熱烈討論，到底為何會這樣，再過3週、片子上映，謎底就會揭曉。