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▲酷的夢目前未出面回應爭議，YouTube追蹤數已少了2萬。（圖／酷的夢- Ku's dream FB）

▲張凌赫（右）出道前曾在一間英語口說補習班擔任助教。（圖／微博＠吃瓜衝浪日記）

▲《做工的人》作者林立青（如圖）發文回應遭惡意資遣的指控。（圖／翻攝自博客來）

《NOWNEWS今日新聞》為您帶來今（7）日的娛樂新聞搶先看，法籍網紅、百萬YouTuber「酷」遭前員工爆料私下酸台灣人很自卑，此事引發熱議，酷至今卻沒有任何回應，他的頻道「酷的夢」也因此掉粉2萬。靠古裝劇《逐玉》爆紅的男星張凌赫出道前在補習班上過班，擔任助教老師，昔日和學生的合照曝光，讓大批粉絲超羨慕。《做工的人》作者林立青遭爆職場霸凌、惡意資遣，他如今也寫下長文回應爭議。定居台灣的法籍網紅「酷」去年靠網路節目《中文怪物》爆紅，頻道訂閱人數飆升至230萬，但他日前PO出的徵才文卻引發反彈，更有前員工爆料酷是慣老闆，私下還調侃台灣人很自卑，「反正我拍什麼你們都會看」。酷目前針對此事尚無回應，沉默2天時間，頻道訂閱人數也掉了2萬。張凌赫靠《逐玉》爆紅後，有粉絲表示，之前曾當過張凌赫的學生，還分享與張凌赫的合照，讓其他粉絲超羨慕。原來畢業於南京師範大學電機工程學系的張凌赫，出道前曾在無錫一間英語口語訓練營擔任助教兼班長，當時他的外型就已經很出眾，在當地頗有名氣，不僅成績亮眼，與學生互動也很熱絡，會分享好聽的英文歌、在群組叫大家起床，這些往事被挖出後，讓粉絲又更愛張凌赫了。林立青因寫下散文集《做工的人》被改編自同名電視劇，因此走紅，而他創立的「攸惜關懷協會」近日卻被前員工爆料，內部存在職場性騷擾、霸凌還有無預警解雇的爭議。對此，林立青寫下長文回應，表示協會內部確實有性騷擾事件發生，他們舉行性平會處理此事後，解僱了加害者，也就是協會內部的主要接案人，這也導致協會工作量減少，在入不敷出的情況下，他才選擇資遣員工。