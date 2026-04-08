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患者多數曾吃過4類菜 醫：保存不當食品中毒機率增

新北市清六食堂疑似食品中毒案截至今（8）日下午3時新增19人通報，累計就醫達118人。根據耕莘醫院急診醫師表示，多數患者曾共同食用高麗菜、煎蛋、滷蛋及白飯等餐點，食材本身並非高風險食品，但若在製作或保存過程中處理不當，仍可能提高食品中毒的發生機率。新北市衛生局表示，清六食堂案截至今日下午3時新增19人通報，累計就醫達118人，其中95人食用公所店便當及23人食用中興店便當後，陸續出現腹痛、腹瀉及發燒等不適症狀，目前共有11人住院、20人留院觀察，其餘就醫後已返家休養。新北衛生局說明，清六食堂3家分店均仍暫停營運中，尚未提出復業申請。目前相關檢驗結果尚未出爐，衛生局將持續追蹤，若確認為食品中毒事件，可依食品安全衛生管理法第49條規定移送檢調偵辦。天主教新店耕莘醫院急診醫師呂昀峰表示，針對此案，多數患者表達曾共同食用高麗菜、煎蛋、滷蛋及白飯等餐點。而上述食材本身並非高風險食品，但若在製作或保存過程中處理不當，仍可能提高食品中毒的發生機率。呂昀峰說明，食物若未完全煮熟，或煮熟後在室溫下長時間放置，在降溫過程中遭細菌或病毒污染，就可能導致食品中毒。特別是白飯類食品，若保存不當，容易滋生如Bacillus cereus等細菌，並在繁殖過程中產生毒素，即使再加熱仍無法完全去除，食用後仍可能引發嘔吐、腹瀉等症狀。針對餐點保存方式，呂昀峰建議，餐食應避免長時間置於室溫環境，若未立即食用完畢，應儘速放入冰箱冷藏，以降低細菌滋生風險。相較於放置室溫自然降溫，及早冷藏更能有效預防食品變質。