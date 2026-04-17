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▲鄭嘉睿在受訪時告訴韓媒：「韓國啦啦隊幾乎沒有人權」。（圖／鄭嘉睿IG@ga0_0ye）

▲小S聽到曲家瑞分享夢到大S的夢境，當場淚崩。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

《NOWNEWS今日新聞》為各位整理今（17）日的娛樂話題搶先看，韓職起亞虎啦啦隊隊長鄭嘉睿宣布離隊後，公開自己遭工作人員霸凌的處境，接受韓媒採訪時，直呼「韓國啦啦隊幾乎沒有人權」。而味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧過去在起亞虎工作期間也曾被孤立，導致她一度想退圈。女星曲家瑞近日在節目上坦言自己夢過大S，她惋惜來不及跟大家道別，這個夢境讓小S聽到當場淚崩。韓國啦啦隊圈爆出職場霸凌爭議，擁有近9年資歷、曾與李珠珢一同來台登上大巨蛋的韓籍啦啦隊員鄭嘉睿，日前透過社群與媒體專訪揭露長期遭受言語羞辱與精神壓迫的經歷，她在本月4日參加韓國職籃安養正官庄赤紅火箭的比賽期間突然離場，一度被外界誤解為「臨時退出」，直到她透過IG親自說明才讓整起事件浮上檯面，隨後更是透過專訪直言：「韓國啦啦隊幾乎沒有人權！」此外，韓國業界人士也向《NOWNEWS今日新聞》記者透露韓國啦啦隊黑幕，直言該名A組長、霸凌者在業界早已「惡名昭彰」。鄭嘉睿自爆遭職場霸凌的往事，讓人聯想起李多慧過去在韓國工作時間的待遇，她當時因名氣大過球員，就被刻意孤立，導致李多慧一度不想再跳啦啦隊，回到老家將自己封閉3個月後，才毅然決然選擇來台闖蕩。如今李多慧在台灣已成為人氣最高的韓國啦啦隊女神，成功將危機變成轉機，相當勵志。小S休息1年後回歸主持《小姐不熙娣》，更邀請過去經常在《康熙來了》鬥嘴、笑果十足的曲家瑞擔任嘉賓。已經淡出演藝圈10多年的曲家瑞想到能跟小S見面，想都沒想就答應了，更在節目上親口告訴小S，自己曾夢到大S。在夢境中，大S溫柔的倒水給大家，並遺憾地說：「來不及跟大家道別」，這夢境讓小S瞬間聽哭，當場淚流不止。