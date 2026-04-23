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台美貿易協定將放寬美國進口馬鈴薯的檢驗，未來馬鈴薯若在查驗中出現發芽、腐敗等情形，不再「一律整批退運」，而是進入指定加工廠，由業者將不合格馬鈴薯銷毀，其餘符合標準的馬鈴薯才能進入加工流程。新措施上路引發社會關注，行政院長卓榮泰拍胸脯保證會「逐顆檢查」，絕對不讓發芽馬鈴薯流入市面。對此，國民黨立委王鴻薇怒轟，一個貨櫃動輒十幾萬顆馬鈴薯，國內檢驗量能根本是天方夜譚。卓榮泰話才說出口，衛福部長石崇良隨即出面打臉，石崇良表示，食藥署在邊境是採取「逐批抽驗」，依風險比例抽驗2%至10%，並坦言這種抽驗方式早已行之有年。王鴻薇諷刺，卓榮泰身為行政首長為了逞口舌之快，竟用「逐顆檢驗」的謊言，來傷害人民對政府的信任。王鴻薇痛批「卓式檢查」不僅缺乏科學常識，更是視國人食安為兒戲。她更點名行政院副院長鄭麗君，質疑美方關稅效力尚未確定，民進黨政府為何急著執意進口，背後是否對美國有私下的交換承諾，這種「卓是今非」的決策模式，已讓政府信用徹底破產。