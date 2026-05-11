《NOWNEWS今日新聞》今（11）日為讀者整理今天娛樂新聞搶先看：台灣「足上舞伶」楊立微在《英國達人秀》奪下金色按鈕，成為首位闖進總決賽的台灣表演者；泰國女星Mild則因豪門夫家爆出駭人性侵醜聞，引發外界震驚；另外，曾之喬母親節分享育兒生活，坦言兒子意外讓她養成早睡習慣，膚況竟大幅改善。
所屬的「即將成真火舞團」10日也發文分享心情，透露團員們守在電腦前看直播時，全都哭成一片，感性表示這份榮耀是楊立微苦練23年的成果，也是團隊長時間熬夜研發的心血結晶。楊立微本人則坦言，這幾個月每天反覆訓練雙腳，「真的好酸、好累」，如今夢想成真，最想做的事情就是好好睡一覺、好好按摩，接下來也將全力備戰總決賽。
更令人譁然的是，Hiso Psi指出母親其實早已知情卻從未出手阻止，甚至在他揭露真相後反過來提告，還威脅收回祖父留下的龐大遺產，他也透露自己曾在哥哥與Mild結婚前試圖聯繫對方希望阻止婚事，但最終仍遭拒絕。由於勝獅集團在泰國影響力龐大，事件曝光後不僅重創企業形象，也再度引發社會對性侵與權勢壓迫問題的高度關注。
曾之喬坦言，原本只是想改善疲憊感，沒想到持續早睡幾個月後，皮膚狀態竟出現驚人變化，不只膚況回春，連原本容易出油、長粉刺的T字部位也穩定許多。她認為，雖然飲食、保養與運動都很重要，但「提早睡絕對是關鍵原因」，最後她也感性向兒子喊話：「媽媽因為你變成了更棒的人。」溫暖內容曝光後，立刻引發不少媽媽網友共鳴。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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- 楊立微登《英國達人秀》闖決賽 苦練23年感動全台
所屬的「即將成真火舞團」10日也發文分享心情，透露團員們守在電腦前看直播時，全都哭成一片，感性表示這份榮耀是楊立微苦練23年的成果，也是團隊長時間熬夜研發的心血結晶。楊立微本人則坦言，這幾個月每天反覆訓練雙腳，「真的好酸、好累」，如今夢想成真，最想做的事情就是好好睡一覺、好好按摩，接下來也將全力備戰總決賽。
更令人譁然的是，Hiso Psi指出母親其實早已知情卻從未出手阻止，甚至在他揭露真相後反過來提告，還威脅收回祖父留下的龐大遺產，他也透露自己曾在哥哥與Mild結婚前試圖聯繫對方希望阻止婚事，但最終仍遭拒絕。由於勝獅集團在泰國影響力龐大，事件曝光後不僅重創企業形象，也再度引發社會對性侵與權勢壓迫問題的高度關注。
- 曾之喬當媽後大回春 認了「早睡」是變美關鍵
曾之喬坦言，原本只是想改善疲憊感，沒想到持續早睡幾個月後，皮膚狀態竟出現驚人變化，不只膚況回春，連原本容易出油、長粉刺的T字部位也穩定許多。她認為，雖然飲食、保養與運動都很重要，但「提早睡絕對是關鍵原因」，最後她也感性向兒子喊話：「媽媽因為你變成了更棒的人。」溫暖內容曝光後，立刻引發不少媽媽網友共鳴。
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