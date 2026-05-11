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楊立微登《英國達人秀》闖決賽 苦練23年感動全台

曾之喬當媽後大回春 認了「早睡」是變美關鍵

《NOWNEWS今日新聞》今（11）日為讀者整理今天娛樂新聞搶先看：台灣「足上舞伶」楊立微在《英國達人秀》奪下金色按鈕，成為首位闖進總決賽的台灣表演者；泰國女星Mild則因豪門夫家爆出駭人性侵醜聞，引發外界震驚；另外，曾之喬母親節分享育兒生活，坦言兒子意外讓她養成早睡習慣，膚況竟大幅改善。台灣「足上舞伶」楊立微近日登上《英國達人秀》，以高難度火舞特技震撼全場，不僅成功征服評審，更拿下象徵最高榮譽的「金色按鈕」，直接挺進5月30日總決賽，成為首位站上該舞台決賽的台灣表演者。消息曝光後，不少台灣網友激動直呼「台灣之光」。所屬的「即將成真火舞團」10日也發文分享心情，透露團員們守在電腦前看直播時，全都哭成一片，感性表示這份榮耀是楊立微苦練23年的成果，也是團隊長時間熬夜研發的心血結晶。楊立微本人則坦言，這幾個月每天反覆訓練雙腳，「真的好酸、好累」，如今夢想成真，最想做的事情就是好好睡一覺、好好按摩，接下來也將全力備戰總決賽。泰國女星Mild去年底風光嫁給勝獅（Singha）啤酒集團接班人Hiso Pi，沒想到婚後不久，男方家族竟爆出驚人醜聞，Hiso Pi的弟弟Hiso Psi近日公開拍片控訴，自己從12歲起長期遭哥哥性侵長達12年，甚至握有對方親口承認犯行的錄音證據，消息曝光後震撼泰國社會。更令人譁然的是，Hiso Psi指出母親其實早已知情卻從未出手阻止，甚至在他揭露真相後反過來提告，還威脅收回祖父留下的龐大遺產，他也透露自己曾在哥哥與Mild結婚前試圖聯繫對方希望阻止婚事，但最終仍遭拒絕。由於勝獅集團在泰國影響力龐大，事件曝光後不僅重創企業形象，也再度引發社會對性侵與權勢壓迫問題的高度關注。女星曾之喬2020年與辰亦儒結婚，去年順利升格當媽，10日適逢母親節，她也在社群分享當媽一年來最大的改變。曾之喬透露，過去自己習慣凌晨1、2點才睡，但生了孩子後，因兒子總是早起，讓她不得不開始調整作息，最後竟意外養成11點前睡覺的習慣。曾之喬坦言，原本只是想改善疲憊感，沒想到持續早睡幾個月後，皮膚狀態竟出現驚人變化，不只膚況回春，連原本容易出油、長粉刺的T字部位也穩定許多。她認為，雖然飲食、保養與運動都很重要，但「提早睡絕對是關鍵原因」，最後她也感性向兒子喊話：「媽媽因為你變成了更棒的人。」溫暖內容曝光後，立刻引發不少媽媽網友共鳴。