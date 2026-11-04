皮克敏手遊《Pikmin Bloom》11月迎接上市5週年，近期官方搭配任天堂本部，不間斷接力公布各種資訊，除了在全球舉辦的遊戲內任務外，也與台灣品牌、地方開啟聯名，無論遊戲內外，皮克敏玩家們11月肯定不是在衝刺，就是在衝刺的路上，《NOWNEWS》也透過本文整理皮克敏11月至今公布的相關重要消息。
本文重點
1、皮克敏《Pikmin Bloom》5週年任務、紀念玩具珠寶飾品皮克敏
2、皮克敏《Pikmin Bloom》社群日11/14、11/15登場
3、皮克敏《Pikmin Bloom》巨大輝煌蘑菇月底加開2天
4、皮克敏《Pikmin Bloom》月底將舉辦社群週
5、皮克敏《Pikmin Bloom》與CoCo聯名活動
6、皮克敏《Pikmin Bloom》神戶實體活動、線上各地挑戰
7、皮克敏《Pikmin Bloom》冬季將推出洞窟探險
8、皮克敏全新短篇動畫播出
9、皮克敏路跑資訊公開
皮克敏11月任務是什麼？能收集什麼服裝？
《Pikmin Bloom》今年11月全新的五週年紀念玩具珠寶飾品皮克敏將首度登場，皮克敏會配戴適合週年慶的玩具珠寶，不僅如此，四週年紀念繁花禮盒和三週年紀念杯子蛋糕飾品皮克敏都將回歸，兩款分別是2025年11月和2024年11月推出的飾品。
2026年11月1日至11月30日期間，在《Pikmin Bloom》每完成一項活動挑戰任務，玩家就能隨機獲得獎勵，可能是水果壓克力吊飾、能長成五週年紀念玩具珠寶飾品皮克敏的花苗、花瓣或其他道具。此外，正中央的巨大花朵開始綻放時，除了隨機獎勵外，還保證玩家能獲得一棵金色花苗。
📌1500個水果壓克力吊飾：五週年紀念魔法迷你帽
📌4500個水果壓克力吊飾：五週年紀念魔法緞帶
📌8000個水果壓克力吊飾：五週年紀念魔法西裝
📌12200個水果壓克力吊飾：五週年紀念魔法洋裝
皮克敏11月社群日什麼時候？
台灣時間11月14日00:00至11月15日23:59，是2026年11月社群日的舉辦時間，本次社群日，在巨大花朵旁種植一般的白色、黃色、紅色或藍色花瓣時，將會開出天竺葵，每一朵巨大花朵只會綻放3小時。
皮克敏玩家在11月14日或11月15日，達成10000步目標，可以獲得天竺葵種花徽章，特別要注意的是，如果11月14日晚上11點59分前未完成10000步，進度將在11月15日凌晨12點重置，必須在完成10000步挑戰當天開啟應用程式，才能兌換徽章。
皮克敏11月打蘑菇攻略
《Pikmin Bloom》11月主題蘑菇主打「輝煌蘑菇」，特別是周末期間，有機會遇到內含稀有神秘箱的「巨大輝煌蘑菇」，玩家在周末每天最多可以使用3次蘑菇戰鬥大聲公，且11月最後一個周末前後額外增加2天。
📌巨大輝煌蘑菇出現時間
■11月1日
■11月7日和8日
■11月14日和15日
■11月21日和22日
■11月27日至30日
皮克敏社群週何時開跑？要準備什麼？
《Pikmin Bloom》每個月都會有「社群日」讓玩家進補花瓣、戰利品，而「社群週」則是每半年舉辦一次，通常在每年5月底和11月底進行，目的是讓新手或錯過活動的玩家，有機會獲得過去6個月「社群日徽章（特殊花朵勳章）」及特殊服裝配件。
若以《Pikmin Bloom》近半年推出的花朵來看，2026年11月社群週玩家可能分別收到「風鈴草、曇花、美人蕉、洋桔梗、薊花、天竺葵」等6個任務，玩家可以提前準備精華和花瓣，11月會是皮友們需要全力衝刺的月份。
皮克敏CoCo聯名到什麼時候？
11月5日至11月22日，全台各地的CoCo都可門市據點將出現《Pikmin Bloom》特殊地點，向下滑動這些特殊地點，就能獲得會成為「咖啡杯」飾品皮克敏的金色花苗，以及特別設計的明信片，要特別注意的是，活動期間，每個門市特殊地點的金色花苗及明信片，每7天最多可以領取1次。
皮克敏《Pikmin Bloom》神戶實體活動、線上各地挑戰
《Pikmin Bloom》今年第2場「Pikmin Bloom Journey 2026」會在11月27日9時至11月29日23時59分在日本神戶展開，玩家在遊戲內商店等官方管道購票，活動期間人在台灣照樣可以遊玩，票價為新台幣330元。完成「行走7000步」任務，就能取得活動限定徽章；另外完成「種植3000朵藍色繡球花」任務，還能獲得金色花苗，培育後將遇見本次活動主打的「藍色玫瑰花結」飾品皮克敏。
《Pikmin Bloom》冬季將推出洞窟探險
2026年冬季，《Pikmin Bloom》會開啟神秘洞窟探險系統，玩家需要有「洞窟地圖」，有時候可以在明信片上找到洞窟地圖，請皮友們收到明信片要特別注意，拿到地圖之後就能派出一大隊皮克敏進入洞窟，他們會在地底世界前進。
當皮克敏們遇到生物就會開始戰鬥，玩家可以指揮皮克敏發動攻擊，生物如果要攻擊皮克敏，可以吹哨子把皮克敏召回安全地方，就算被生物擊中，皮克敏不會死亡或從隊伍中消失，而是暫時退出戰鬥，過一段時間後就會恢復，贏得戰鬥就能獲得各式各樣的寶物，找到的寶物會記錄在新的寶物圖鑑中，讓玩家追蹤在地底的發現。
皮克敏動畫推出全新篇章
任天堂11月推出《Hello! Pikmin》全新原創短篇動畫系列，由 Nintendo Pictures 團隊參與製作，並透過任天堂官方手機應用程式「Nintendo Today !」等平台公開，首部已在2026年10月31日的 Pikmin Day Direct 搶先播出，11月1日再公開一部，11月內追加另一部，12月起每月固定推出一部。
皮克敏台灣路跑何時舉辦？地點在哪？
皮克敏路跑宣布2027年3月接連在「高雄衛武營都會公園、台中台中中央球場、新北微風運河廣場」登場，三場活動皆為3.5公里，官方推出由 UNIQLO 協力製作的限定路跑T恤，還有造型帽、手機包、運動水壺等周邊，主辦單位祭出早鳥報名禮，只要在11月19日前完成報名及繳費，就能獲得限定「皮克敏印花手提包」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
1、皮克敏《Pikmin Bloom》5週年任務、紀念玩具珠寶飾品皮克敏
2、皮克敏《Pikmin Bloom》社群日11/14、11/15登場
3、皮克敏《Pikmin Bloom》巨大輝煌蘑菇月底加開2天
4、皮克敏《Pikmin Bloom》月底將舉辦社群週
5、皮克敏《Pikmin Bloom》與CoCo聯名活動
6、皮克敏《Pikmin Bloom》神戶實體活動、線上各地挑戰
7、皮克敏《Pikmin Bloom》冬季將推出洞窟探險
8、皮克敏全新短篇動畫播出
9、皮克敏路跑資訊公開
《Pikmin Bloom》今年11月全新的五週年紀念玩具珠寶飾品皮克敏將首度登場，皮克敏會配戴適合週年慶的玩具珠寶，不僅如此，四週年紀念繁花禮盒和三週年紀念杯子蛋糕飾品皮克敏都將回歸，兩款分別是2025年11月和2024年11月推出的飾品。
2026年11月1日至11月30日期間，在《Pikmin Bloom》每完成一項活動挑戰任務，玩家就能隨機獲得獎勵，可能是水果壓克力吊飾、能長成五週年紀念玩具珠寶飾品皮克敏的花苗、花瓣或其他道具。此外，正中央的巨大花朵開始綻放時，除了隨機獎勵外，還保證玩家能獲得一棵金色花苗。
📌1500個水果壓克力吊飾：五週年紀念魔法迷你帽
📌4500個水果壓克力吊飾：五週年紀念魔法緞帶
📌8000個水果壓克力吊飾：五週年紀念魔法西裝
📌12200個水果壓克力吊飾：五週年紀念魔法洋裝
台灣時間11月14日00:00至11月15日23:59，是2026年11月社群日的舉辦時間，本次社群日，在巨大花朵旁種植一般的白色、黃色、紅色或藍色花瓣時，將會開出天竺葵，每一朵巨大花朵只會綻放3小時。
皮克敏玩家在11月14日或11月15日，達成10000步目標，可以獲得天竺葵種花徽章，特別要注意的是，如果11月14日晚上11點59分前未完成10000步，進度將在11月15日凌晨12點重置，必須在完成10000步挑戰當天開啟應用程式，才能兌換徽章。
《Pikmin Bloom》11月主題蘑菇主打「輝煌蘑菇」，特別是周末期間，有機會遇到內含稀有神秘箱的「巨大輝煌蘑菇」，玩家在周末每天最多可以使用3次蘑菇戰鬥大聲公，且11月最後一個周末前後額外增加2天。
📌巨大輝煌蘑菇出現時間
■11月1日
■11月7日和8日
■11月14日和15日
■11月21日和22日
■11月27日至30日
《Pikmin Bloom》每個月都會有「社群日」讓玩家進補花瓣、戰利品，而「社群週」則是每半年舉辦一次，通常在每年5月底和11月底進行，目的是讓新手或錯過活動的玩家，有機會獲得過去6個月「社群日徽章（特殊花朵勳章）」及特殊服裝配件。
若以《Pikmin Bloom》近半年推出的花朵來看，2026年11月社群週玩家可能分別收到「風鈴草、曇花、美人蕉、洋桔梗、薊花、天竺葵」等6個任務，玩家可以提前準備精華和花瓣，11月會是皮友們需要全力衝刺的月份。
11月5日至11月22日，全台各地的CoCo都可門市據點將出現《Pikmin Bloom》特殊地點，向下滑動這些特殊地點，就能獲得會成為「咖啡杯」飾品皮克敏的金色花苗，以及特別設計的明信片，要特別注意的是，活動期間，每個門市特殊地點的金色花苗及明信片，每7天最多可以領取1次。
皮克敏《Pikmin Bloom》神戶實體活動、線上各地挑戰
《Pikmin Bloom》今年第2場「Pikmin Bloom Journey 2026」會在11月27日9時至11月29日23時59分在日本神戶展開，玩家在遊戲內商店等官方管道購票，活動期間人在台灣照樣可以遊玩，票價為新台幣330元。完成「行走7000步」任務，就能取得活動限定徽章；另外完成「種植3000朵藍色繡球花」任務，還能獲得金色花苗，培育後將遇見本次活動主打的「藍色玫瑰花結」飾品皮克敏。
2026年冬季，《Pikmin Bloom》會開啟神秘洞窟探險系統，玩家需要有「洞窟地圖」，有時候可以在明信片上找到洞窟地圖，請皮友們收到明信片要特別注意，拿到地圖之後就能派出一大隊皮克敏進入洞窟，他們會在地底世界前進。
當皮克敏們遇到生物就會開始戰鬥，玩家可以指揮皮克敏發動攻擊，生物如果要攻擊皮克敏，可以吹哨子把皮克敏召回安全地方，就算被生物擊中，皮克敏不會死亡或從隊伍中消失，而是暫時退出戰鬥，過一段時間後就會恢復，贏得戰鬥就能獲得各式各樣的寶物，找到的寶物會記錄在新的寶物圖鑑中，讓玩家追蹤在地底的發現。
任天堂11月推出《Hello! Pikmin》全新原創短篇動畫系列，由 Nintendo Pictures 團隊參與製作，並透過任天堂官方手機應用程式「Nintendo Today !」等平台公開，首部已在2026年10月31日的 Pikmin Day Direct 搶先播出，11月1日再公開一部，11月內追加另一部，12月起每月固定推出一部。
皮克敏台灣路跑何時舉辦？地點在哪？
皮克敏路跑宣布2027年3月接連在「高雄衛武營都會公園、台中台中中央球場、新北微風運河廣場」登場，三場活動皆為3.5公里，官方推出由 UNIQLO 協力製作的限定路跑T恤，還有造型帽、手機包、運動水壺等周邊，主辦單位祭出早鳥報名禮，只要在11月19日前完成報名及繳費，就能獲得限定「皮克敏印花手提包」。