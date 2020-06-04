超商雞胸肉好吃卻嫌貴？老饕曝「美味祕訣」：自己煮就好

近年來有許多健身或減肥的人都會吃水煮餐來控制熱量，相較外食油膩的菜色，單純用水煮的食物感覺更健康無負擔，而超商因應這股風潮也推出不少微波即食的雞胸肉、水煮餐等，深受不少想要吃得健康的上班族、健身族的熱愛。對此就有網友詢問「超商雞肉好吃的原因」，引來不少討論。

超商微波食品對不少人來說是方便又迅速的一餐，而就有網友好奇超商雞胸肉美味的關鍵秘訣，在 PTT ＷomanTalk 版上發文詢問「每次去超商買東西吃，就是買他的雞胸肉，真的有夠好吃欸！但自己在家裡卻完全弄不出來」，詢問同時表示唯一的缺點就是真的太貴了，沒想到意外釣出不少專業回覆。

▲網友詢問超商雞胸肉好吃的秘訣。（圖／翻攝自 PTT ）

這篇貼文立刻引來不少有相關經驗的網友在底下留言「你自己也行！不難，就是低溫悶熟中就會軟嫩，只是自己煮要花時間」、「舒肥機買下去，誰都做得出來喔」、「用蒸的就很好吃了啊！還有切刀方向要對」、「你泡一個晚上鹽水，切一公分厚片微波兩分半試看看」、「雞胸本來就很細緻，但煮過頭就難吃」。

不少回應指出「舒肥」是超商雞胸肉好吃的關鍵，該篇文章底下也有網友專業分享「舒肥低溫烹煮，可以在破壞肌球蛋白，但不被破壞肌動蛋白的情況下保持肉中的水分，那些水分就是軟嫩口感的要素」，另外眾多留言也同意超商雞胸肉價格較昂貴的說法，建議原 Po 可以按照眾人提供的料理方式，自己在家嘗試。（編輯：楊智傑）