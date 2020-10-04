女衝全聯買糯米腸！一蒸好「全吐了」　婆媽狂讚：有賺到

糯米腸在台灣是十分常見的小吃，其中不少老饕都會將其經過煎、烤、蒸等方式來料理。不過，就有女網友指出，自己到全聯買了糯米腸回家蒸煮，沒想到一完成後卻發現糯米腸「全吐了」，這就讓她疑惑到底為什麼？對此，也引來許多婆媽曝光料裡關鍵。
原PO於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》上發文，其在內文中著急提問「為什麼！！我的糯米腸，蒸好～全都吐了」，隨後她也貼出一張照片，只見畫面中，本來完整的糯米腸蒸熟後，竟從頭尾2端噴出內餡。
貼文一曝光後，就引來不少網友搞笑留言，「買一送一」、「買米腸送米糕！划算XD」、「這是練就一身金蟬脫殼的糯米腸」、「買一送更多...感覺超值XDD」、「蒸完一條變兩條的概念」、「份量感覺變更多⋯有賺到的感覺」。
不過，也有不少婆媽分享料理關鍵，「之前買的時候老闆特別提醒，蒸之前要戳洞」、「太熱！蒸時要用筷子留縫隙讓熱氣流出，這樣就不會有爆開情況」、「蒸太久就會變這樣」、「蒸鍋蓋不能蓋滿要留縫喔！」
甚至還有人指出用煎烤的方式料理可能比較適合，「蒸氣壓力太大了，會爆！只適合煎烤，蒸的話要每隔一段時間開蓋」、「用烤箱烤比較好吃，也不會吐出來」、「合成皮不能蒸會破裂、要用平底鍋煎、除非你是購買真的豬腸才能蒸」。（編輯：陳雅雲）