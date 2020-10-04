女衝全聯買糯米腸！一蒸好「全吐了」　婆媽狂讚：有賺到

糯米腸在台灣是十分常見的小吃，其中不少老饕都會將其經過煎、烤、蒸等方式來料理。不過，就有女網友指出，自己到全聯買了糯米腸回家蒸煮，沒想到一完成後卻發現糯米腸「全吐了」，這就讓她疑惑到底為什麼？對此，也引來許多婆媽曝光料裡關鍵。

▲原PO蒸完後，發現糯米腸頭尾都噴出內餡。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實説臉書）