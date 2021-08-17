生魚片「解凍過」會較不新鮮？行家曝冷凍關鍵　網全跪了

日式料理風格獨特，舉凡壽司、拉麵、餃子無不揚名國際，其中「生魚片」更能吃出身為海島國家的水產鮮味，是不少挑嘴老饕最愛吃的美食之一，台灣沿海許多靠著捕魚營生的鄉鎮也時常靠著新鮮生魚片與海產聞名，不過有些店家生魚片往往是從冷凍庫「解凍後」才端出來，這就讓網友們好奇究竟這種生魚片新不新鮮，話題曝光更釣出「生魚片系」老饕出面回答，讓不少鄉民直呼長知識。

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日前在PTT的八卦版上有名鄉民先是提到自己曾到專賣海鮮水產的餐廳享用生魚片，卻發現老闆是拿著從冷凍庫「解凍後」的鮪魚出來，更喊著保證新鮮，但這就讓他有些懷疑「它不知道已經在冷凍庫裡躺多久了」，話題曝光後掀起網友們熱議，不過一名熟悉延繩釣作業的專業網友則指出，其實冷凍給人不好的印象是因為以前冷凍設備沒那麼好，如今的冷凍設備早已解決了許多問題。

▲不少人認為生魚片就是要吃到「新鮮」，但有內行網友則解釋其實目前冷凍技術仍能保存魚肉的鮮味。（示意圖／翻攝自《pixabay》）

這名內行點出過去的冷凍技術與設備會在冰晶生成後將肉纖維刺破，造成水分無法保存在肉裡面，造成乾柴，同時也以自身經驗解釋遠洋鮪釣船捕魚的流程，他提到一般將電僵後的魚拉上甲板後，會一刀刺進魚腦處使其死亡，接著進行去鰭、去鰓蓋、去內臟等防止寄生蟲與腐敗、血腥味的作業，接著就會將魚搬進預冷室保存，並在魚體上裹著一層薄冰，抑制魚肉凍傷或脂肪氧化，最後再進入預凍室3天、入超低溫冷凍-50度以上的大倉。

該名專業網友文末也強調，現在冷凍設備都很好，可以克服最大冰晶生成帶的問題，冷鏈也可以最大化抑制微生物的初始菌數（初始菌數越低，越容易保存食品），「有沒有讓你對於新鮮的觀念改觀？」，而該篇專業介紹文一出，也讓大批鄉民狂推「專業推，畢竟我很喜歡吃生魚片」、「好文先推」、「捕獲到的魚急速冷凍都比活魚新鮮好吃」、「急速冷凍也是殺菌的一種程序，所以算新鮮吧」、「太專業了」。（編輯：楊智傑）