「這水果」跟魚肉超配！煮魚湯爽口又開胃：喝過的都愛上

魚類的料理方式多元，無論是清蒸、火烤、乾煎或油炸都可行，不少人也會將魚處理乾淨後，直接熬煮成鮮魚湯。而魚湯除了加入薑片、米酒、蔥白來去腥外，到底還能怎麼煮得更好吃呢？近日搜狐美食專欄《小茉莉美食記》就指出，某種「鹼性水果」跟魚肉是絕配，一起燉不僅魚肉鮮嫩爽口，味道還會變得酸甜開胃，無論是男女老少，喝過的都會愛上！

我是廣告 請繼續往下閱讀

《小茉莉美食記》表示，百香果味道酸中帶甜，可以直接食用，很多人都喜歡用它來泡果汁喝，或是用其做成小甜品，不少餐廳更喜歡將百香果入菜，其獨特的香味和口感能帶給人們不同的舌尖享受。

《小茉莉美食記》指出，將「

百香果

」和魚肉搭配在一起超級搭，二者簡單一煮，就能自然地結合在一起，無需複雜的步驟和調味料，湯汁便足夠鮮美甘甜，而魚肉也會鮮嫩爽滑，營養又好吃，老人、小孩都喜歡。她也不藏私分享「烹飪步驟」：

1、先將魚清洗乾淨，去頭去尾，用刀沿著魚骨將魚肉剔下來，斜刀切成2毫米左右的片狀，魚骨和魚頭切成小塊備用。切好的魚片放入大碗中，加入蛋清、玉米澱粉，用手抓拌均勻，使蛋清和澱粉均勻包裹到每一片魚上，然後醃漬10分鐘，這個過程可以使魚片口感更加鮮嫩。





2、醃製魚片時，要將百香果外皮清洗乾淨，然後用刀將其對半切開，用勺子將百香果的果肉挖出，放入一個大碗中。同時準備一個檸檬，將皮反覆搓洗乾淨並對半切開，一半切成片狀，另外一半擠出檸檬汁備用。





▲百香果味道酸酸甜甜，不僅可直接泡成果汁喝，也可以做成甜品，甚至還能入菜。（圖／pixabay）

3、鍋內加入30毫升左右的玉米油，同時放入一半的薑末和蒜末，開中火，用鏟子不斷翻炒，避免將蒜末炒糊。炒出香味以後，下入魚骨和魚頭，繼續小火慢煎，煎至一面定型後，翻個面煎另外一面，一直到將上下兩面都煎至金黃，這時我們盛出備用。





4、鍋內再次加入少許的食用油，下入另外一半的蒜末和薑末，再次炒香後，倒入提前準備好的百香果肉，翻炒2-3分鐘以後，加入800毫升左右的熱開水。待鍋內的湯汁煮至沸騰，把之前煎好的魚骨和魚頭下入鍋中，在鍋內燉煮5分鐘左右。





5、將檸檬片放入鍋中，同時淋入檸檬汁和鹽，攪拌均勻後，用筷子將醃漬好的魚片下入鍋中，最後煮2分鐘左右，將魚肉煮至色澤發白就熟了，此時即可關火出鍋。





此外，《小茉莉美食記》建議，在吃魚肉之前，最好先喝上一口湯，鮮美開胃，百香果的酸甜味道搭配檸檬的清香，爽口不膩，再吃上一口魚肉，軟嫩鮮滑，入口即化！她也提醒大家，百香果要挑紫紅色、果皮的顏色偏深一些的，這樣的成熟度高，味道較香濃，魚肉則要進行充分醃製，做出來的口感才夠嫩滑，而檸檬和百香果都有酸味，大家記得根據自己的喜好酌量添加。（編輯：許苡晴）



