煎魚總失敗油爆？爸曝「簡單5撇步」超酥脆：金黃不破皮
不少老饕熱愛吃海鮮料理，像是最常見的魚、蝦及貝類等海產，不過料理起來卻很頭痛，不是被油噴到，就是煎得失敗碎裂；對此，就有一名爸爸分享煎魚撇步，只要「簡單5步驟」，就能將魚煎得金黃漂亮還不破皮。
編輯中心/綜合報導
2021-11-10 10:12:58
該名男網友在臉書社團《家常菜》發文，分享「煎魚」的撇步，一共分為5步驟。第一「鍋子洗乾淨後，開大火熱鍋（這個時候最重要，一定要熱到鍋子微微冒煙，不適用不沾鍋）」、第二「下油燒熱（可以多一點，剩下的油可以直接炒青菜，不會浪費）」。
第三「下魚時，魚皮先下，如果是整條的，殺肚子的開口朝上，整片的就沒差了。怕油爆的這時候蓋鍋蓋，輕輕調整鍋子，讓魚頭魚尾都能吃到油，約一分鐘後轉中火，沒有油爆聲後開鍋蓋（不能一直蓋鍋蓋煎，會不酥脆）」。
第四「從側面看，感覺邊邊有焦黃時搖動鍋子（帶一點震動，多搖幾下），如果魚滑動了，就恭喜妳，因為離成功不遠了，這時候可以很輕鬆的翻魚了」，最後，「兩面都煎好時，起鍋前開大火，一下下就可以，然後起鍋」。
原PO說，以上五步驟分享給有煎魚恐懼症的朋友，這是他煎魚的心得，並表示只要將五步驟學會，「幾乎都能成功，但不適用於不沾鍋」。
貼文一出，掀起熱議，「煎得好漂亮唷」、「我也是魚皮先煎，蓋鍋蓋，等沒有爆的聲音就可以翻面煎了，這樣不會被油爆傷，煎魚肚真的要很小心哦」、「謝謝分享」、「我們中餐老師也是這樣教，保證不失手的煎魚法」、「很厲害」。（編輯：郭佩蓉）