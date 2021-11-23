高麗菜只拌蒜清炒？友加「1物」他秒愣 老饕眼睛全亮了
餐桌上常見的高麗菜是許多大小朋友的最愛，不僅可以加在火鍋內，也可以拌蒜清炒；但就有一名網友看見朋友炒高麗菜竟然加「醬油」，讓他秒愣「很少看到」，貼文一出，老饕反讚這樣炒出來的高麗菜超好吃，甚至直呼「是極品」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-23 07:10:17
該名網友在PTT以「炒高麗菜加醬油是邪教嗎」為題發文，表示他昨天去朋友家吃飯，結果朋友端出一盤炒高麗菜，裡面竟然加了「醬油」，讓他超困惑。因為原PO從小到大，家中只要有炒高麗菜這道菜出現，料理方式都是「清炒」，「很少看過加醬油的」，因此也讓他好奇發問「請問加醬油是哪個縣市的吃法，根本邪教吧」。
貼文一出，掀起熱議，「沒看過，一般都鹽或培根調味吧？」、「烏醋、蠔油、沙茶、蝦膏、XO醬、豆腐乳，還真沒看過加醬油的」、「我高麗菜只接受蒜頭辣椒油鹽」、「加蝦米才是邪教，加蝦米很噁心」。
不過，也有不少老饕反讚，炒高麗菜加「醬油」其實超美味，「我上星期才炒過而己」、「超好吃好嗎？ 好的醬油可以襯托出高麗菜的鮮甜，我回老家都叫我媽這樣煮，簡單又好吃」、「要用蠔油，那才正確」、「蠔油高麗菜起鍋前嗆一點鍋邊醋，極品」。
另外，還有許多網友分享不同的料理方法，「加奶油炒很不錯喔」、「炒洋芋片也不錯喔，家裡好幾箱吃不完，亂搞一通」、「蒜頭跟鹽巴，再灑點黑胡椒，完美」、「豆腐乳也很讚哦」。（編輯：郭佩蓉）