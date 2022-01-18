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剝橘子別做「這動作」！營養師抖驚人真相：一堆人做錯

▲橘子外的白絲具有極高的營養價值。（圖／取自pixabay）
▲橘子外的白絲具有極高的營養價值。（圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-01-18 18:14:13

年節將至，不少人在過年期間除了要大嗑年菜外，正處於盛產季的橘子，也是飯後水果的熱門選擇，不過許多人在剝橘子皮時，也常將橘子上的「白絲」去除，但營養師強調，白絲其實超營養，千萬不要剝個精光。

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營養師高敏敏表示，橘子上的白絲又叫「橘絡」或「白絡」，其富含橙皮苷和膳食纖維，橙皮苷具有抗發炎、抗氧化、降血脂、控血壓、保護心血管等功能；膳食纖維除了能增加咀嚼時間外，也能增加飽足感、幫助食後的血糖控制。

▲高敏敏分享橘子的營養價值，並提醒民眾外表上的白絲有極大的營養。（圖／高敏敏營養師 授權提供）
▲高敏敏分享橘子的營養價值，並提醒民眾外表上的白絲有極大的營養。（圖／高敏敏營養師 授權提供）
高敏敏也指出，每100克的橘子其實就含有相當多的營養，包含：

  • 25.5mg的維生素：能增強保護力、對抗壓力、合成膠原蛋白、幫助鐵質吸收。
  • 8.2μg的葉酸：不僅是製造紅血球的重要角色，也是孕婦必備的營養之ㄧ。
  • 74mg的鉀：有助於利尿消水腫、調節高血壓，建議一次吃1顆橘子就好，且一天最多吃不超過2顆。
  • 1.5g的膳食纖維：幫助腸蠕動，使排便順暢。
  • 343μg的β-胡蘿蔔素：能保護眼睛視力，鞏固皮膚及黏膜健康。
此外，高敏敏也提醒，橘子皮剝完後可以用於除臭、清潔，千萬別急著丟掉。（編輯：張志浩）

【本文獲臉書粉絲團《高敏敏 營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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