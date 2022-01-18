剝橘子別做「這動作」！營養師抖驚人真相：一堆人做錯
年節將至，不少人在過年期間除了要大嗑年菜外，正處於盛產季的橘子，也是飯後水果的熱門選擇，不過許多人在剝橘子皮時，也常將橘子上的「白絲」去除，但營養師強調，白絲其實超營養，千萬不要剝個精光。
編輯中心/綜合報導
2022-01-18 18:14:13
營養師高敏敏表示，橘子上的白絲又叫「橘絡」或「白絡」，其富含橙皮苷和膳食纖維，橙皮苷具有抗發炎、抗氧化、降血脂、控血壓、保護心血管等功能；膳食纖維除了能增加咀嚼時間外，也能增加飽足感、幫助食後的血糖控制。
高敏敏也指出，每100克的橘子其實就含有相當多的營養，包含：
此外，高敏敏也提醒，橘子皮剝完後可以用於除臭、清潔，千萬別急著丟掉。（編輯：張志浩）
- 25.5mg的維生素：能增強保護力、對抗壓力、合成膠原蛋白、幫助鐵質吸收。
- 8.2μg的葉酸：不僅是製造紅血球的重要角色，也是孕婦必備的營養之ㄧ。
- 74mg的鉀：有助於利尿消水腫、調節高血壓，建議一次吃1顆橘子就好，且一天最多吃不超過2顆。
- 1.5g的膳食纖維：幫助腸蠕動，使排便順暢。
- 343μg的β-胡蘿蔔素：能保護眼睛視力，鞏固皮膚及黏膜健康。
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