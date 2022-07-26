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茭白筍煮完不夠甜？專家指「1步驟」太多餘：美味流失了

▲台灣的茭白筍盛產於每年5~10月，外觀相當精緻又有「美人腿」的別稱，口感相當鮮脆多汁，熱量也十分低，獲得不少老饕的喜愛。（圖／翻攝自臉書粉專「埔里禎誠筊白筍」）
▲台灣的茭白筍盛產於每年5~10月，外觀相當精緻又有「美人腿」的別稱，口感相當鮮脆多汁，熱量也十分低，獲得不少老饕的喜愛。（圖／翻攝自臉書粉專「埔里禎誠筊白筍」）

編輯中心/綜合報導

2022-07-26 18:00:00

台灣的茭白筍盛產於每年5~10月，外觀相當精緻又有「美人腿」的別稱，口感相當鮮脆多汁，熱量也極低，因此深獲不少老饕的喜愛。農糧署專家也點出，料理茭白筍時應注意避開這「1步驟」，防止鮮甜的味道流失掉。

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農糧署在臉書上發文解釋「清爽的茭白筍正當季，由於筊白筍殼是天然的保鮮盒，料理前記得『不必特別剝除殼』，只要以清水沖洗表面後，裁短尾端、切除底部約0.5公分處即可，方便後續料理，筍殼可鎖住水分與鮮甜，同時保留脆嫩口感」。

▲農糧署解釋，筊白筍殼是天然的保鮮盒，料理前不必特別剝除殼，以清水沖洗表面後就可，筍殼可鎖住水分與鮮甜，同時保留脆嫩口感。（示意圖／翻攝廚藝公社）
▲農糧署解釋，筊白筍殼是天然的保鮮盒，料理前不必特別剝除殼，以清水沖洗表面後就可，筍殼可鎖住水分與鮮甜，同時保留脆嫩口感。（示意圖／翻攝廚藝公社）
至於如何料理才能更顯現茭白筍的美味？農糧署也分享三種作法，分別是懶人專屬的「電鍋蒸」、喜歡濕潤鮮甜口感的「湯鍋煮」、想要享受焦香氣味的「烤箱烤」。

  • 電鍋蒸：內鍋不加水、外鍋一杯水，跳起後再悶十分鐘
  • 湯鍋煮：將筊白筍帶殼滾水鍋中，汆燙約5至8分鐘，見底切面呈均勻透明即可
  • 烤箱烤：在烤盤鋪上烘培紙並放上筊白筍，烤箱先預熱十分鐘後放入，再以180度烘烤15分鐘即完成
民眾們看完教學後也紛紛大讚「天然的保鮮盒，聽起來很厲害」、「原來不用剝殼，以前都做錯了」、「烤過直接吃，超美味，朋友都搶著吃」、「有機筊白筍做成韓式泡菜口味，也超好吃」。（編輯：潘毅）


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