2022十大財經新聞　通膨升息、台積電赴美、零售業大震盪

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自今年初開始，全球黑天鵝事件一波接著一波，先是2月24日俄烏戰爭爆發，國際對俄羅斯祭出經濟制裁，使得能源、原物料成本高漲，不僅造成國際局勢動盪不安，全球高通膨現象也陸續浮現，尤其是歐美國家通膨率居高不下，美國、英國通膨率相繼創下40年來新高紀錄，歐元區甚至高達10%以上，而台灣則有連續5個月超過3%以上的情形。
為使通膨走緩，美國聯準會（Fed）自3月啟動升息循環，各國央行也都競相跟進，世界銀行形容今年是50年來最同步的升息潮。美國積極升息，冒著經濟衰退風險也在所不惜，截自12月已連續升息17碼，而台灣今年則經歷「連4升」，累積升息達2.5碼。美國升息對當地家庭經濟、企業經營產生累積與遞延效果，加上美國又是全球消費大國，積極升息間接產生消費排擠，連帶衝擊台灣出口，9月出口表現正式終結連26紅的佳績，直至年底，仍持續走弱。
事件二：地緣政治影響、供應鏈在地化 台積電赴美設廠
美國祭出晶片法，外界憂心台積電將受到影響，再加上國際經濟大環境不佳，半導體庫存調整可能要到明（2023）年上半年，都讓外界對台積電營運有所疑慮。然而，在詭譎的地緣政治下以及疫情加速局勢轉變，供應鏈在地化成為「關鍵字」，台積電也積極評估海外設廠，台積電美國亞利桑那州移機典禮於美東時間12月6日登場。
相關第一期工程預計將於2024年開始生產N4製程技術，會上也宣布該廠開始興建第二期工程擴建，預計於2026年開始生產3奈米製程技術，兩期工程總投資金額約為400億美元（約合新台幣1.2兆元），成為美國史上規模最大的外國直接投資案之一。典禮上風風光光，但也有不少擔憂，像是外界害怕台積電技術外流或是半導體產業去台化。為此，不僅台積電屢屢否認，產業大老們也跳出來力挺，就連經濟部也掛保證去台化不會發生，認為台積電一定會將最先進製程留在台灣、深耕台灣。
事件三：鴻海鄭州廠員工「大逃疫」 中國封控清零加速生產基地外移
新冠肺炎疫情以來，中國實施嚴格動態清零，台商在這段期間多實施閉環管理，但長時間下來大陸民眾人心浮動，地方政府在疫情變嚴重要封控時，恐懼之下造成員工擅自逃離工廠回鄉「逃疫」，鴻海富士康河南鄭州廠也受到影響，甚至發生員工暴動事件，但隨後已平息。
鴻海同意補貼想要離職返鄉者的費用，對選擇留下繼續工作的員工也給予薪資與津貼保證，甚至送上過年「新年大禮包」，補貼多上一倍，目前鄭州園區恢復正常生產。不過，這也凸顯疫情之下，再加上國際地緣政治風險，都加速了供應鏈長鏈變短鏈、各國產業在地化的趨勢，以及外商在中國生產基地外移的現象。
事件四：台股跌跌不休 國安基金第8度進場護盤
台股今年初創下18619點新高後，在疫情延燒、俄烏戰爭、能源價格飆漲、全球央行啟動升息抑制高通膨，加上中國封疫，國際供應鏈大亂，從高點一路跌不停，國安基金在7月12日開會決議進場護盤，自7月13日起執行安定股市任務，並在10月6日決議繼續護盤至今。而台股從國安基金開會決定護盤當日的13950點，到10月底一度跌至低點12629點，也讓金管會啟動穩定護盤措施，10月起更先祭出限空令，包括調降每日盤中借券賣出委託數量、最低融券保證金成數，10月21日再進一步實施禁空令，當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日平盤下不得放空，目前台股指數回到14528點。
事件五：防疫保單理賠近1900億元 產險業慘虧逾1300億元
政府防疫政策大轉彎，從清零轉向與病毒共存，國內5月之後本土疫情大爆發，單日確診人數一度逼近10萬例，民眾瘋搶買保防疫保單，產險業在風險胃納量考量下相繼停售，引發核保及理賠爭議，民眾不滿核保遭刁難或是被退件，各大產險公司更成箭靶，也引發「防疫險之亂」，之後在政府不斷放寬理賠條件，才讓民眾滿意，只是產險公司也成防疫險最大苦主，今年累計至12月12日防疫險理賠金額達1498.10億元，為保費收入的32.95倍，若加計疫苗險理賠金額更已達到1886.93億元，為保費收入的33.91倍，而產險業今年前10月稅前也已大虧1338億元，年衰退725.2%。
事件六：303全台大停電 供電不穩隱憂浮上枱面
今年夏天，台電事故頻傳，其中又屬「303大停電」最為嚴重。3月3日全台無預警大停電，經過約12小時才完全復電，是近年時間最長的一次停電，影響層面遍及約550萬用戶，業界估損失恐達上百億，該次事故是因興達發電廠二號機環保停機大修，操作人員進行隔離開關測試時，未先確認絕緣氣體壓力，導致短路接地故障。
此次事故引發多起後續事件，包括台電原董事長楊偉甫，以及台電總經理鍾炳利雙雙請辭以示負責，由經濟部政務次長曾文生暫時代理董事長之位，而經濟部長王美花則因政績受到肯定被慰留。事故雖為電廠人員誤操作設備引起，卻因單一事件影響大範圍停電，台電深究關鍵原因即為電網過度集中， 因此於9月正式公布「強化電網韌性建設計畫」，將於10年內投入5645億元打造分散式電網。
303事故後，區域性停電仍頻，原因五花八門，供電不穩的隱憂逐漸浮上枱面，成為影響民生、產業以及國安的重大問題，就連護國神山台積電都在擔心。在各界憂慮供電不穩之際，經濟部電價費率審議會以俄烏戰爭持續，國際燃料價格續居高檔，就連台灣也撐不住為由，公布電價平均調漲8.4%拍板定案，且將自7月開始實施，其中，高壓、特高壓的產業用電大戶調漲15%，住宅用電1001度以上的大戶調漲9％，此舉引來工商團體及企業反彈，無法接受電價一次漲太多，卻還要擔心台灣是否有缺電的問題。
事件七：電信業2大合併案 頻寬爭議不斷
去（2021）年底台灣大哥大併購台灣之星，但今年持續延燒電信業併購話題，因今年2月遠傳電信合併亞太電信，兩樁合併案使電信業掀起新變局，台灣大哥大、遠傳與中華電信成電信三雄，但頻寬爭議不斷。導火線就是電信業者在1GHz、3GHz、6GHz以下使用頻率不得超過總頻寬1/3，但「台台併」之後一定超標，且超標的部分，大家聚焦在1GHz（收訊死角少、穿透力佳）以下的低頻頻寬超標了10MHz，讓幾位電信高層們時不時隔空喊話、砲火猛烈。
中華電信及遠傳電信都認為，台灣大哥大應釋出超過的10 MHz，否則將會破壞市場公平競爭，因為過去有過相同的狀況，確實都將多出來的頻寬轉讓出去。目前，相關業者仍在NCC的要求下，持續說明有關整併、消費者權益保障、頻譜超標等議題溝通與說明，有待NCC與公平會核准。今年11月初，NCC主委陳耀祥對外表示，兩大合併案將在3個月內決定，時間落在明年農曆春節前後。
事件八：零售業暗潮洶湧 全聯、統一、全家接連投下多枚震撼彈
台灣零售流通業在近一年期間，接連投下多枚震撼彈，先是在美系量販龍頭好市多（Costco）母公司首開今年第一槍，在7月2日以新台幣313億買回台資45％股權，成為純外資。再來，是全聯擬取得大潤發95.97％股份的結合案，經公平會有條件獲准。去（2021）年全聯以115億元收購大潤發，歷經9個月的等待，公平會於今年7月13日委員會議決議，不禁止其結合，但附加負擔，以確保結合後「整體經濟利益」大於「限制競爭的不利益」，全聯正式併購大潤發。
同樣在7月，統一集團宣布以290億拿下法商家樂福6成股權，此次家樂福收購案，不僅讓統一集團穩住超商一哥的地位，更坐穩全台零售霸主的寶座。接著，時序來到年底，泰山公司於12月5日變賣金雞母全家股票4萬3300張，總金額超過80億，引發大股東龍邦國際不滿，雙方砲火猛烈，經營權之爭持續膠著，與此同時，市場都很好奇全家近兩成的股權究竟花落誰家？
對此，全家於12月14日以重大訊息揭曉，取得股權的「神秘客」就是國泰金大股東萬寶開發，證實其在12月5日經由公開市場鉅額交易方式，取得全家共4萬3300張股票，貸款金額為81.05億元，取得目的為長期投資，持股占比為19.3979%，全家第二大股東從食品業轉為金融業，引發市場聯想。
事件九：談錢談權家人也傷感情 長榮兄弟爭經營權有如八點檔
每年企業都會上演經營權之爭，但今年家族、家人間的鬥爭可不少。像是長榮集團控股公司長榮國際今年2月底改選，再現兄弟爭奪經營權。一開始是長子張國華為首的大哥派，對上二子張國明、三子張國政的弟弟派，而二房獨子張國煒的母親李玉美將關鍵的股權投給弟弟派後，弟弟派勝出讓長榮國際變天，也牽動市值上兆元的長榮集團。
而金寶今年進行董監改選，前總經理、現任董事沈軾榮，也是許勝雄前女婿表態提名新董事會名單。為此，金寶董事長許勝雄曾說「對人性徹底失望」，不過後來雙方已和解。另外，台開總裁邱復生、邱于芸父女因經營理念不同，邱于芸在年初遭解任董座，但她以程序不符為由繼續擔任董座，之後台開爆出財務危機，她也屢次與前台開副董吳子嘉槓上，如今台開已下市，但邱于芸仍勵精圖治，希望有所作為。
事件十：台灣首宗金金併完成 纏訟7年彰銀經營權之爭落幕
富邦金控在今年11月11日正式合併日盛金控，這也是台灣金融史上首宗「金金併」，日盛金下櫃、不再發行，接下來明年上半年將再完成富邦證券及日盛證券、台北富邦銀行及日盛銀行等子孫公司的整併。此外，台新金控與彰化銀行長達17年的愛恨糾葛，雙方終於在今年達成解解爭端共識，由在台新金撤回在2014年所提纏訟7年的「彰銀經營權契約關係存在」的訴訟，也宣告彰銀經營權之爭正式落幕。