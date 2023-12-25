聖誕2023／速食、手搖「買一送一」一次整理　爽吃麥當勞、星巴克

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麥當勞歡樂送12月20日至2024年1月16日或送完為止，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠代碼「10NUG」，可享10塊麥克雞塊、勁辣香雞翅、金黃地瓜條、經典那堤(冰/熱)買一送一（5擇1）優惠。
提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動僅限麥當勞歡樂送服務，其他外送平台Uber Eats、Foodpanda不適用。
📌肯德基隱藏優惠代碼「13614」！6炸雞＋4蛋撻＋4雞塊＋小薯
即日起至2024年1月31日，至肯德基使用 「街口支付 」付款，並出示優惠券（或手機圖檔），秀出隱藏優惠代碼「13614」，外帶「3塊青花椒香麻脆雞(辣)＋3塊咔啦脆雞＋4顆原味蛋撻＋4塊雞塊＋香酥脆薯」特價449元（原價685元），下殺66折，現省236元。
提醒大家，網購請至肯德基官網「優惠券專區」中輸入活動代碼「13614」訂購；或直接至門市點餐使用；炸雞部位恕不開放挑選；優惠不得同時併用；也不適用於外送。
📌必勝客隱藏優惠代碼「13792」！披薩買大送2小＋BBQ烤雞＋薯金幣＋可樂
即日起至2024年1月31日，至必勝客使用 「街口支付 」付款，並出示優惠券（或手機圖檔），秀出隱藏優惠代碼「13792」就能享有外帶或外送1個鬆厚大披薩（限定690元起(含)以上口味），送2個鬆厚小披薩（限定410元(含)以下口味）＋1份薯金幣(小)＋2選1：（厚燒醬烤腿排烤腿排2塊或BBQ烤雞＋1.25L可樂1瓶或2杯玉米濃湯（2選1）。現省985元近千元有夠划算。
提醒大家，線上點餐請至必勝客官網，於左上角選單點選「優惠券兌換」中輸入活動代碼「13792」訂購；優惠不得同時併用。
📌漢堡王冬季優惠券12款「買一送一」！爽吃4款99元套餐
漢堡王冬季優惠券，即日起至2024年2月15日超狂12款「買一送一」，包括小華堡（原味）、西部小華堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡共4款漢堡都「買一送一」；雞塊買4送4、洋蔥圈(小)和薯條(中)也買一送一，而大杯飲料可樂、七喜、激浪、橘子汽水、檸檬紅茶5款都是「買一送一」，從雙12吃到聖誕節跨年。
99元划算個人超省餐裡，不只有「西部小華堡＋4塊雞塊＋中可」、「花生培根牛肉堡＋4塊雞塊＋中可」都只要99元；其中，「經典脆雞堡＋4塊雞塊＋薯條＋中可」4樣餐點竟然也只要99元就能爽吃。
漢堡王「松山限定」優惠活動。即日起至12月31日，憑「麥當勞甜心卡」至松山漢堡王臨櫃點餐，可享「買A送B」，買6塊雞塊或大薯，都直接送上小杯飲料，有可樂(中)、冰檸檬風味紅茶(中)、激浪(中)、冰綠茶(中)4款可選，升級一套下午茶。更加碼憑活動圖片至漢堡王松山店，臨櫃點華堡套餐，無論原味或辣味，都能「免費升級雙層華堡」！
提醒大家，優惠活動適用於門市臨櫃點餐、門市國王手機點、自助點餐機、官網外帶；恕不適用官網外送、外送平台；活動不得折抵或兌換現金。
📌頂呱呱開賣「麻油雞呱呱包」下殺79折
頂呱呱嚴選正宗北港胡麻油，採用傳統手工榨油技藝，保留麻油天然香氣，搭配鮮香菇、鮮嫩雞腿肉、軟Q糯米飯及獨門調配香料拌炒，製作「麻油雞呱呱包」、再現炸出黃金酥脆美味！
搶攻今年冬令進補市場，即日起推出三款限定組合套餐，單人「麻油雞獨享餐」吃得到麻油雞呱呱包＋原味雞腿＋地瓜薯條＋可樂系列飲品，特價179元（原價204元）打87折優惠；「麻油雞雙人餐」爽吃麻油雞呱呱包＋原味雞腿＋辣味炸雞＋地瓜薯條＋35元可樂系列飲品，特價299元（原價377元）超值優惠下殺79折。
方便多人歡聚想用的「麻油雞派對組合餐」，則有麻油雞呱呱包＋原味雞腿＋原味炸雞＋地瓜薯條＋甜甜包＋可口可樂1.25L，特價499元（原價630元）同樣祭出79折回饋。購買套餐還可超值加購暖心TKK湯品，於頂呱呱門市購買麻油雞系列套餐，可以銅板價69元（原價99元）加購TKK雞湯系列（竹笙/麻油米血）兩種口味二選一。
📌福勝亭：「開運豬排定食」2份特價332元
日式炸豬排「福勝亭」，每月25日豬排日固定推出優惠活動回饋民眾，12月是大家最愛的「開運豬排定食」祭出好康，12月25日聖誕節一日限定，到店內用「開運豬排定食」2份特價332元（原價390元），相當於每份才166元就能吃到飽！
店內的白飯、高麗菜、味噌湯都能無限續加。提醒大家，豬排日活動限內用、外帶，外送平台不適用；限指定商品不可更換品項；不得與其他優惠折扣合併使用。
📌靜岡勝政日式豬排「牡蠣祭」！「勝政29肉之日」肉量免費升級35%
靜岡勝政日式豬排正開吃「牡蠣祭」，特選日本廣島牡蠣酥炸，最後倒數販售至12月31日。每月月底29日為「勝政29肉之日」，肉量免費升級35%加量不加價，包括腰內豬排套餐、里肌豬排套餐，都是點用小份直接升級為中份，價格不變，肉肉份量自動升級35%。
📌星巴克數位體驗「買一送一」喝到年底
星巴克年末「REIMAGINE YOUR HOLIDAY 耶誕數位體驗」來了！即日起至12月28日，完成數位體驗遊戲，天天都能獲得限定的專屬優惠，爽喝「買一送一」、第二杯半價等好康。11月30日至12月1日預領券，兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至12月30日；每日兌換時間為11:00-20:00。
提醒大家活動需透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用，建議消費者先行查詢再前往。
📌五桐號：青森蘋果凍飲「買一送一」
五桐號門市期間限定，12月24日至12月25日兩天限時，日本直送「青森蘋果凍飲買一送一」！來自日本第一的蘋果王國青森，結合經典老實人紅茶，喝得到蘋果飽滿果香，層次豐富甜中帶酸，搭配入喉滑嫩的手工綠茶凍，滿足咀嚼控。
提醒大家，限店取、來電外送、你訂線上點餐（自取 / 外送）；本活動不可與其他優惠（如買 5 送 1 ）合併使用；Uber Eats 與 foodpanda 平台恕不列入優惠範圍。
📌頃刻間：2款指定飲品「第二杯半價」！加LINE好友「買一送一」
頃刻間年末推出「聖誕樹特調」，招牌「綠豆沙牛奶」、新品「紅豆沙牛奶」，12月22日至2024年1月2日祭出「第二杯半價」優惠；只要加入LINE好友，每個月都能獲得2張「買一送一」優惠券，限定每月1號、11號、21號和31號開喝。提醒大家，優惠不限品項與加料、取價低者折。
📌旺月捌：白玉珍珠免費加料！新品兩杯9折
旺月捌推出草莓季5款新品，使用苗栗大湖新鮮草莓製作，吃得到草莓真實果粒，即日起上市2款草莓歐蕾與3款草莓果茶。會員限定12月21日至12月27日，任選一杯草莓歐蕾可享「白玉珍珠」免費加料；任 選一杯草莓果茶享「每杯折價5元」。12月28日至2024年1月14日，「任選兩杯草莓新品9折」、任選一杯薑汁系列88折回饋。
📌TEA TOP：聖誕節「第二杯半價」！新店開幕「買一送一」
TEA TOP x 你訂「聖誕分享節」，即日起至2024年1月2日，領券可享指定飲品「第二杯半價」。即日起至2024年1月5日使用你訂線上訂餐，購買指定飲品，自取／外送皆可使用優惠券，指定5款飲品為Q凍竹香厚鮮奶、仙楂 108(茶王)、蕎麥茶、特濃可可、當代雙Q。每個會員限領取2張；外送服務需符合門市訂購門檻；本次活動配合門市請上粉專查詢。
TEA TOP楊梅富岡店全新開幕，12月26日至12月27日，消費即送半價折價券（使用期限2024年1月2日至3月1日，限大杯、來店自取），再加贈半價電子券；12月28日至12月30日，30元以上飲品限時折10元（限時12:00-18:00、每人限2組、限大杯、來店自取）；12月31日至2024年1月1日指定飲品限時「買一送一」（限時12:00-18:00、每人限2組、限大杯、同品項、來店自取）。
指定飲品為：招牌高山青、冬瓜檸檬、當代雙Q、甘蔗青了、日月潭紅茶、桂花凍108、仙楂108(茶王)。
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