2023十大文教新聞！白飯之亂、國中生帝王條款、橘色惡魔都上榜

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去年初內閣改組，總統蔡英文1月27日正式宣布由陳建仁擔任行政院長，內閣團隊成員也陸續敲定，由於文化部長李永得轉任政務委員，文化部長一職改由在南台灣致力推廣藝文發展的高雄市副市長史哲出任。史哲是公認的文化點子王，在高雄完成許多重要的文化建設，藝文界對他寄予厚望，史哲確實也在這段期間，完成2個棘手法案《公視法》、《文創法》的修法，並爭取到許多文化預算，去年中首次發放文化成年禮金、推動台流文化黑潮計畫等。
事件二：少子化大專院校併不停 系所停招惹議
少子化衝擊，多所大學去年傳出合併消息，盼資源整併，以強扶弱，國立台灣科技大學與華夏科技大學，去年3月6日宣布就整併進行洽商，兩校在7月24日完成整併契約書締約，成為國內「公私併」首例；教育部去年7月拍板，同意慈濟大學、慈濟科大自113學年度起合併為「慈濟大學」，也是國內第二起技專和普通大學的合併案。少子化也讓大學系所招生更不易，世新中文系去年傳出規劃於114學年停招；真理大學傳出在行政會議通過114學年6個系停招案，包括台文系、英美語文學系、會計資訊學系等；台師大工業教育系擬自114學年起停止大學部招生。幾所學校師生反對停招，也引來外界擔憂人文學科的失衡。
事件三：《文創法》增訂黃牛條款
疫後黃牛猖獗，去年3月韓國女團BLACKPINK來台開唱，一張原價8800元的門票，被哄抬到40萬天價，引起政府對修法重視，文化部去年4月提出《文化創意產業發展法》部分條文修正草案，增訂第10條之1，重懲黃牛，在5月12日立法院會完成三讀、6月2日正式實施。「將藝文表演票券以超過票面金額或定價販售者」按票券張數，處票面金額或定價的10倍至50倍罰鍰，轉售票券所支付的手續費、郵寄費等費用，均應納入販售金額計算，超過1元也要罰；「以虛偽資料或其他不正方式，利用電腦或其他相關設備購買藝文表演票券，取得訂票或取票憑證者」，處3年以下有期徒刑，或科或併科新台幣300萬元以下罰金。
事件四：首次發放文化成年禮金「文化幣」
為培養藝文消費人口，達文創產業振興發展的目的，文化部去年6月6日，首次針對18至21歲青年發放成年禮金1200點「文化幣」，作為藝文消費折抵使用，今年1月20日，再擴大發放給16至22歲青年，且為常態性發放，未來16歲青年一生可領7次「文化幣」，能使用於看國片、看表演、購書、逛博物館、買文創等藝文消費。
事件五：政府大撒幣 補助私大生學雜費、高中職學費全免
行政院去年6月29日拍板通過教育部拉近公私立學雜費差距「1+3」方案，私立大專院校生每年可獲得3萬5000元的補助，能照顧63.4萬在學生；並搭配對公私立大專經濟弱勢學生加碼補助1.5萬至2萬；全面落實高中職免學費；以及精進學貸申貸及還款措施等，減輕學生家長經濟負擔，新制預計於今年2月正式實施。
事件六：北科大「白飯之亂」
台北市知名熱炒店「大道創意料理快炒」去年7月傳出，在用餐時段湧入一大票北科大資財營學生，把店內的2桶白飯全部嗑光，還喊肚子餓，店家要求點炒麵時卻被拒絕，一行人便上Google評價刷一星負評引起爭議，事後輿論風向一面倒，北科大學生也到熱炒店向老闆致歉，後續從消費糾紛演變成一場峰迴路轉的「白飯之亂」，包括系主任參戰、學生揭「道歉是被學校逼的」、資財營總召還原疑點、北科大校方發出聲明、店家回應並道歉、老闆自述被霸凌，搞到熱炒店一度暫停營業、8月中旬復業，不料10月老闆又再度宣布「房東不續租」的消息，北科大白飯之亂正式落幕。
事件七：新竹女中傳改隸陽明交大附中爭議
新竹女中去年6月30日召開校務會議，通過改隸陽明交大附屬女中提案，引發校友強烈反彈，認為簡稱「陽交附女」不好聽、不滿該案未充分討論，發起「拒當陽交附女」連署，累計達5000人連署，並赴竹女、教育部遞交連署書，相關爭議延燒1個月、甚至升級至中央，引起軒然大波，最後改隸案的工作小組暫緩運作，陽明交大去年底改邀國立竹北高中，改隸為陽明交大附中。
事件八：北一女師批108課綱「無恥」
北一女教師區桂芝去年12月4日，在記者會上痛批108課綱大幅刪減文言文，砍掉顧炎武的《廉恥》，是一個「無恥」的課綱，這段5分鐘的影片在社群、群組裡瘋傳，點閱突破百萬，還紅到對岸、北美華人圈瘋狂轉傳，引發作家、網紅等正反兩邊筆戰，台大也發起投票，讓學生表態，38%贊成區桂芝、39%人無意見、24%投反對；今年1月8日區桂芝號召民眾於車上張貼「禮義廉恥」字樣、圖樣或氣球等，開車繞行教育部，呼籲政府修改108課綱。
事件九：橘色惡魔二度訪台 再掀橘色旋風
有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高校吹奏樂部，繼2022年10月參與國慶大會後，去年12月9日二度訪台，旋風來台7天，接連於高雄、台北演出，再度掀起橘色旋風，在高雄時代大道的表演，現場擠入8萬5千人搶看；赴北一女校慶演出，與北一女樂儀旗隊上演精采對決，萬人擠爆校園；快閃西門町，舉行來台首場40分鐘的踩街遊行，圈粉3萬人次，宛如跨年夜現場；於國家音樂廳舉辦來台首場售票音樂會，門票10分鐘一掃而空。
事件十：國中生畫「帝王條款」遭出征
去年底，桃園市東興國中一年級學生黃承彥，以「帝王條款」為題創作，獲得全國學生美術比賽漫畫類特優，遭百萬網紅Cheap發文撻伐，認為行人在台灣已經相對弱勢，竟然還要被嘲諷走在斑馬線上，像帝王一樣，有歧視行人的意圖，要求主辦單位追回獎項。
事情延燒數日，網路風向改變，認為Cheap的行為無疑是在網路霸凌，也有越來越多名人站出來力挺孩子，認為該畫作是在提醒行人、駕駛者彼此尊重，教育部長潘文忠也表態支持，強調獎項會維持，也會多給學生鼓勵；全國學生美術比賽於今年1月6日舉行頒獎典禮，黃承彥以文字發表感言，「謝謝很多人喜歡我的畫，還有很多迷因梗圖好酷好有創意，比我的畫還厲害，我很愛畫畫，我會繼續努力。」