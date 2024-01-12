倒數24小時戰報／賴蕭凱道大造勢！綠營大咖全到齊　現場湧20萬人

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【民進黨】
民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴昨（11）日晚間7時30分，在台北凱達格蘭大道舉辦「台灣美德站出來，凱道護國之夜」活動，晚間10時許，主辦單位宣布現場人數突破20萬人。賴清德壓軸登場，在致詞時表示拋出四項保證，包含保衛國家生存，守護人民生命、民主治理、推動國家工程及「堅持理想、永不放棄」；蕭美琴強調民進黨始終有進步的價值，更衝破很多天花板，創造台灣傲人的成績，成為亞洲最自由的社會，引用滅火器知名歌曲《自信勇敢咱的名》歌詞，高喊「阮是驕傲的台灣囡仔！」
針對前總統馬英九日前接受外媒稱，就兩岸關係來說，「必須相信中國國家主席習近平」，但國民黨總統候選人侯友宜認為，馬英九的想法跟他有些不同。對此，民進黨總統候選人賴清德回應，馬英九的主張跟時代已經過去了，歷史已經翻開新的一頁，「對和平要有理想，但不能夠有幻想」。
賴清德昨日上午赴新竹市車隊掃街，並於會前接受媒體聯訪時批評柯文哲歧視言論真的很多，柯文哲不只仇女、仇視弱勢，對原住民文化不尊重，這表示柯文哲對國家領到沒有應有的高度。而針對國民黨立委王鴻薇質疑萬里老家未公益信託一事，賴清德批評，王鴻薇為了選舉創造聲量，他已多次公開聲明他的老房子要交付公益信託，這點律師已說明，目前律師也依照法律在進行各項的程序，這點不會改變，要請在野黨能夠尊重礦區民眾安寧的生活，不要再去打擾他們。
【國民黨】
國民黨昨（11）日推出最新一波CF，由不分區立委候選人柯志恩與謝龍介坐在壞掉的車上，發動引擎時聽見異聲，暗指國家機器被玩壞，並宣布投票日前的112選前之夜，將於晚上七點半於板橋第一運動場舉行，現場將有具朝氣活力的青年團隊協助引導，並推出新版的幹話撲克牌，凸顯民進黨執政八年的荒腔走板；而選前最新的新CF影片，則強調引導國家道路需要一個好師傅，民進黨做不好，讓國民黨優秀的團隊來做！
前總統馬英九接受德國之聲專訪稱，兩岸關係要相信中國領導人習近平，對國民黨選情造成影響。總統候選人侯友宜說，現階段的時空環境跟過去前總統馬英九任內已經不太一樣，馬英九過去有些主張、部分意見也跟他不一樣；副總統候選人趙少康表示，馬的用意是希望兩岸有善意，但就他看來，不能完全相信習近平，也不能完全不相信，馬英九是過去的總統，侯友宜是未來的總統，馬英九代表他個人，不代表侯友宜、趙少康，也不是未來的政策。
屏東縣議長周典論的女兒周孟蓉在臉書表示，他負責任明確的轉述鴻海創辦人郭台銘去年11月25日打電話告訴他「為了守護中華民國、政黨輪替他不會也不能支持柯文哲；因為支持柯文哲就是保送賴清德，更是葬送中華民國」。郭台銘表示，總統大選唯有集中選票，支持侯友宜才能完成政黨輪替，下架民進黨；唯有集中選票支持侯友宜，下架民進黨，才能守護中華民國。另外在國民黨支持者群組盛傳一份公開信，提及郭台銘呼籲選民集中選票給國民黨「侯康配」。對此，郭辦發言人陳家頤駁斥，此信非郭辦發出，已交由律師處理。
【民眾黨】
國民黨副總統候選人趙少康對外喊話，投國民黨總統候選人侯友宜就是投民眾黨總統候選人柯文哲，呼籲柯粉別浪費選票。對此，柯文哲昨日（11）日稱讚趙少康講得好「直接投我問題就解決。」
而前總統馬英九接受德國之聲專訪時表示，兩岸關係「必須相信習近平」，引發爭論。柯文哲則回，他主張「台灣自主，兩岸和平」，注意順序要對，也主張國防預算要增加到3%，國防自主OK了，並和盟國維持穩關係，就會試著和中國溝通，「但是一開始就要相信別人，太危險了」。
柯文哲昨日到中和與立委候選人邱臣遠一起車隊掃街，出發前媒體聯訪詢問，對於中國衛星火箭飛越台灣上空，國防部發出國家級警報，引發外媒關注簡訊，是否覺得台灣政府亂了套？柯文哲回應，他從來不認為政府不會做錯事情，但重點是要有改進空間，該道歉就道歉，並且檢討找出解決方案。
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