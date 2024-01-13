2024立委開票不斷更新／區域、不分區候選人名單！全台戰況一次看

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🟡新北市（當選人名單）
📍第1選區
① 徐百弟（台灣維新）
② 何博文（民進黨）
③ 游清池（制度救世島）
④ 洪孟楷（國民黨）
⑤ 翁藤原（中華統一促進黨）
📍第2選區
① 林淑芬（民進黨）
② 何淯笙（中華統一促進黨）
③ 李有宜（民眾黨）
📍第3選區
① 蔡明堂（國民黨）
② 蘇卿彥（無）
③ 李坤城（民進黨）
④ 陳東雲（無）
📍第4選區
① 洪懿馥（無）
② 吳秉叡（民進黨）
③ 蘇輝湟（無）
④ 蔣欣璋（國民黨）
⑤ 邱吉均（制度救世島）
📍第5選區
① 蘇巧慧（民進黨）
② 洪佳君（國民黨）
📍第6選區
① 黃淑珍（司法改革黨）
② 林國春（國民黨）
③ 張宏陸（民進黨）
📍第7選區
① 葉元之（國民黨）
② 羅致政（民進黨）
③ 劉書婷（小民參政歐巴桑聯盟）
📍第8選區
① 吳崢（民進黨）
② 邱臣遠（民眾黨）
③ 張智倫（國民黨）
📍第9選區
① 林德福（國民黨）
② 莊銘淵（民進黨）
③ 陳愷寧（台灣維新）
📍第10選區
① 孟藹倫（人民最大黨）
② 袁興（無）
③ 吳琪銘（民進黨）
④ 林金結（國民黨）
📍第11選區
① 羅明才（國民黨）
② 鄭添泉（無）
③ 魏趨安（制度救世島）
④ 張家榛（人民最大黨）
⑤ 陳聖（中華婦女黨）
⑥ 曾柏瑜（民進黨）
📍第12選區
①黃瑞傳（無）
② 楊木火（無）
③ 李佳蒨（臺灣雙語無法黨）
④ 陳長志（台灣維新）
⑤ 賴品妤（民進黨）
⑥ 廖先翔（國民黨）
🟡台北市（當選人名單）
📍第1選區
① 吳思瑤（民進黨）
② 張斯綱（國民黨）
③ 賴宗育（人民民主黨）
④ 侯漢廷（新黨）
⑤ 張臺勝（人民最大黨）
⑥ 胡金城（人民最大黨）
⑦ 許盛鋒（無）
⑧ 陳執中（臺灣雙語無法黨）
📍第2選區
① 熊嘉玲（制度救世島）
② 何梅娟（人民最大黨）
③ 王世堅（民進黨）
④ 郭啟源（中華統一促進黨）
⑤ 游淑慧（國民黨）
📍第3選區
① 余新造（人民最大黨）
② 陳源發（無）
③ 謝佩芬（民進黨）
④ 高士恩（制度救世島）
⑤ 王鴻薇（國民黨）
⑥ 楊時睿（台灣維新）
⑦ 陳一郎（臺灣雙語無法黨）
📍第4選區
① 李彥秀（國民黨）
② 吳欣岱（台灣基進）
③ 高嘉瑜（民進黨）
④ 黃啟彬（制度救世島）
⑤ 林秋彤（台灣整復師聯盟工黨）
📍第5選區
① 鍾小平（國民黨）
② 陳燕玉（無）
③ 許敬民（合一行動聯盟）
④ 林志成（無）
⑤ 于美人（無）
⑥ 蘇諍（經濟黨）
⑦ 吳沛憶（民進黨）
⑧ 孫智麗（無）
⑨ 張華特（台灣麻將最大黨）
⑩ 李慧曦（司法改革黨）
📍第6選區
① 張雪卿（制度救世島）
② 苗博雅（社會民主黨）
③ 崔建章（臺灣雙語無法黨）
④ 羅智強（國民黨）
⑤ 朱翊銘（台灣維新）
📍第7選區
① 李承龍（中華愛國同心黨）
② 徐巧芯（國民黨）
③ 羅丹（台灣維新）
④ 陳韋安（無）
⑤ 許淑華（民進黨）
📍第8選區
① 劉佩玲（台灣維新）
② 賴士葆（國民黨）
③ 王閔生（民進黨）
④ 賴宣任（小民參政歐巴桑聯盟）
⑤ 夏萬浪（無）
⑥ 張其祿（民眾黨）
⑦ 張維學（無）
⑧ 胡之壯（興中同盟會）
🟡桃園市
📍第1選區
① 馬治薇（無）
② 鄭運鵬（民進黨）
③ 牛煦庭（國民黨）
📍第2選區
① 黃世杰（民進黨）
② 陳志豪（中華統一促進黨）
③ 王思玟（無）
④ 涂權吉（國民黨）
📍第3選區
① 戴浙（制度救世島）
② 游智彬（新黨）
③ 魯明哲（國民黨）
④ 徐鶯慈（小民參政歐巴桑聯盟）
⑤ 彭俊豪（民進黨）
📍第4選區
① 范綱祥（民進黨）
② 甘乃迪（台灣國民黨）
③ 萬美玲（國民黨）
④ 黃明莉（無）
📍第5選區
① 劉仁照（民進黨）
② 呂玉玲（國民黨）
③ 賴香伶（民眾黨）
④ 易乃文（司法改革黨）
📍第6選區
① 葉堂宇（無）
② 趙正宇（無）
③ 李慕妍（民眾黨）
④ 邱若華（國民黨）
⑤ 翁紹庭（人民最大黨）
⑥ 劉睿宸（復康聯盟黨）
🟡台中市
📍第1選區
① 蔡壁如（民眾黨）
② 賴信全（無）
③ 劉燈鐘（無）
④ 蔡其昌（民進黨）
📍第2選區
① 顏寬恒（國民黨）
② 林靜儀（民進黨）
③ 洪麗華（司法正義黨）
④ 紀銘修（無）
📍第3選區
① 張烱春（司法改革黨）
② 謝子涵（民進黨）
③ 楊瓊瓔（國民黨）
📍第4選區
① 張廖萬堅（民進黨）
② 廖偉翔（國民黨）
③ 林中翊（臺灣雙語無法黨）
④ 陳志彬（無）
⑤ 李海碩（臺灣雙語無法黨）
📍第5選區
① 彭振芳（司法改革黨）
② 蔡善雯（小民參政歐巴桑聯盟）
③ 陳維新（無）
④ 黃健豪（國民黨）
⑤ 苗豐隆（無）
⑥ 謝旻汎（臺灣雙語無法黨）
⑦ 莊競程（民進黨）
⑧ 林澤培（中華統一促進黨）
📍第6選區
① 羅廷瑋（國民黨）
② 紀文清（無）
③ 賀姿華（無）
④ 江肇國（民主進步黨）
⑤ 黃千庭（中華統一促進黨）
📍第7選區
① 林家興（國民黨）
② 何欣純（民進黨）
③ 林振東（司法改革黨）
📍第8選區
① 江啟臣（國民黨）
② 謝志忠（民進黨）
🟡台南市
📍第1選區
① 魏耀乾（無）
② 林芳竹（中華統一促進黨）
③ 賴惠員（民進黨）
④ 周宏昌（國民黨）
⑤ 蔡承攸（復康聯盟黨）
⑥ 侯陸太（無）
📍第2選區
① 陳昆和（無）
② 郭國文（民進黨）
③ 詹秋嫻（人民最大黨）
📍第3選區
① 姚正玉（國民黨）
② 陳亭妃（民進黨）
📍第4選區
① 劉清田（司法改革黨）
② 林宜瑾（民進黨）
③ 李全教（無）
📍第5選區
① 蕭燐洪（臺灣雙語無法黨）
② 林俊憲（民進黨）
📍第6選區
① 王定宇（民進黨）
② 陳永和（無）
③ 陳以信（國民黨）
🟡高雄市
📍第1選區
① 林義迪（無）
② 曾尹儷（民眾黨）
③ 劉承智（人民最大黨）
④ 邱議瑩（民進黨）
📍第2選區
① 曹桓榮（國民黨）
② 邱志偉（民進黨）
📍第3選區
① 郭璽（台灣麻將最大黨）
② 陳銓霖（無）
③ 李眉蓁（國民黨）
④ 李柏毅（民進黨）
⑤ 張正達（無）
📍第4選區
① 林岱樺（民進黨）
② 陳若翠（國民黨）
📍第5選區
① 楊椒喬（無）
② 李昆澤（民進黨）
③ 張芳愉（小民參政歐巴桑聯盟）
④ 黃柏霖（男／國民黨）
📍第6選區
① 郭倍宏（喜樂島聯盟）
② 黃捷（民進黨）
③ 陳美雅（國民黨）
📍第7選區
① 洪啟修（無）
② 王和平統一（司法改革黨）
③ 鍾易仲（國民黨）
④ 許智傑（民進黨）
📍第8選區
① 李政憲（司法改革黨）
② 李明璇（國民黨）
③ 賴瑞隆（民進黨）
④ 湛秀英（勞動黨）
🟡苗栗縣
🟡基隆市
① 邱紹祐（家庭基本收入）
② 黃傑陽（無）
③ 謝海菁（小民參政歐巴桑聯盟）
④ 王醒之（無）
⑤ 林沛祥（國民黨）
⑥ 鄭文婷（民進黨）
🟡新竹市
① 趙福龍（制度救世島）
② 楊清華（司法改革黨）
③ 柯美蘭（無）
④ 王榮德（無）
⑤ 林志潔（民進黨）
⑥ 邱顯智（時代力量）
⑦ 鄭正鈐（國民黨）
🟡新竹縣
📍第1選區
① 劉復嵐（台灣維新）
② 徐欣瑩（國民黨）
③ 劉台穠（小民參政歐巴桑聯盟）
④ 余筱菁（台灣綠黨）
⑤ 詹紀緹（民進黨）
📍第2選舉區
① 王婉諭（時代力量）
② 曾聖凱（民進黨）
③ 林思銘（國民黨）
🟡基隆市
① 邱紹祐（家庭基本收入）
② 黃傑陽（無）
③ 謝海菁（小民參政歐巴桑聯盟）
④ 王醒之（無）
⑤ 林沛祥（國民黨）
⑥ 鄭文婷（民進黨）
🟡新竹市
① 趙福龍（制度救世島）
② 楊清華（司法改革黨）
③ 柯美蘭（無）
④ 王榮德（無）
⑤ 林志潔（民進黨）
⑥ 邱顯智（時代力量）
⑦ 鄭正鈐（國民黨）
🟡新竹縣
📍第1選區
① 劉復嵐（台灣維新）
② 徐欣瑩（國民黨）
③ 劉台穠（小民參政歐巴桑聯盟）
④ 余筱菁（台灣綠黨）
⑤ 詹紀緹（民進黨）
📍第2選舉區
① 王婉諭（時代力量）
② 曾聖凱（民進黨）
③ 林思銘（國民黨）
📍第1選區
① 康世明（民進黨）
② 陳超明（無）
📍第2選區
① 邱鎮軍（國民黨）
② 曾玟學（無）
🟡彰化縣
📍第1選區
① 陳秀寳（民進黨）
② 蘇群傑（無）
③ 阮厚爵（國民黨）
📍第2選區
① 黃秀芳（民進黨）
② 楊曜聰（國民黨）
📍第3選區
① 洪建興（無）
② 謝衣鳯（國民黨）
③ 吳音寧（民進黨）
④ 桂麗娜（中華統一促進黨）
📍第4選區
① 鄭錫懋（臺灣雙語無法黨）
② 鄭俊雄（國民黨）
③ 陳素月（民進黨）
④ 蔡念諶（中華文化共和黨）
🟡南投縣
📍第1選區
① 馬文君（國民黨）
② 許文忠（勞動黨）
③ 蔡銘軒（民進黨）
④ 李圓恩（小民參政歐巴桑聯盟）
⑤ 林金潭（無）
📍第2選區
① 陳癸佑（無）
② 蔡培慧（民進黨）
③ 游顥（國民黨）
🟡雲林縣
📍第1選區
① 郭炳宏（中華統一促進黨）
② 吳炳輝（無）
③ 蘇治芬（民進黨）
④ 李昭儀（台灣革命黨）
⑤ 丁學忠（國民黨）
⑥ 陳俊龍（無）
📍第2選區
① 劉建國（民進黨）
② 邱良閱（國民黨）
🟡嘉義市
① 王美惠（民進黨）
② 簡明廉（無）
③ 陳玥妗（小民參政歐巴桑聯盟）
④ 林智勲（臺灣雙語無法黨）
⑤ 張秀華（國民黨）
⑥ 蔡松益（復康聯盟黨）
🟡嘉義縣
📍第1選區
① 詹琬蓁（國民黨）
② 蔡易餘（民進黨）
📍第2選區
① 廖昱婧（無）
② 簡銘傑（制度救世島）
③ 林國慶（無）
④ 黃一哲（台灣維新）
⑤ 陳冠廷（民進黨）
🟡屏東縣
📍第1選區
① 曾鈺庭（無）
② 鍾佳濱（民進黨）
③ 蔣月惠（無）
④ 張庭源（台灣維新）
⑤ 李孟翰（中華統一促進黨）
⑥ 黃明賢（國民黨）
📍第2選區
① 吳媚宮（中華聯合黨）
② 何秋葺（人民最大黨）
③ 徐富癸（民進黨）
④ 蘇孟淳（無）
🟡宜蘭縣
① 陳俊宇（民進黨）
② 林錦坤（無）
③ 邱介勲（制度救世島）
④ 陳琬惠（民眾黨）
⑤ 林意評（台灣基進）
⑥ 黃琤婷（國民黨）
🟡花蓮縣
① 許願神（無）
② 張美慧（民進黨）
③ 傅崐萁（國民黨）
④ 周玉梅（制度救世島）
🟡台東縣
① 賴坤成（民進黨）
② 黃婉茹（小民參政歐巴桑聯盟）
③ 許瑞貴（無）
④ 陳長宏（無）
⑤ 黃建賓（國民黨）
⑥ 劉櫂豪（無）
🟡澎湖縣
① 楊曜（民進黨）
② 吳政杰（國民黨）
③ 陳慧娟（無）
🟡金門縣
① 洪和成（無）
② 陳玉珍（國民黨）
③ 尚文凱（民眾黨）
🟡連江縣
① 李問（民進黨）
② 曹爾凱（民眾黨）
③ 陳雪生（國民黨）
🟡山地原住民
① 林世偉（無）
② 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan（無）
③ 盧縣一（國民黨）
④ 林果（無）
⑤ 張子孝（無）
⑥ 胡黃廣文（民眾黨）
⑦ 高畹芯（司法改革黨）
⑧ 高金素梅（無）
⑨ 孔文吉（國民黨）
⑩ 伍麗華 Saidhai．Tahovecahe（民進黨）
🟡平地原住民
① 高美珠（無）
② 陳瑩（民進黨）
③ 陳國榮（台灣維新）
④ 陳政宗（無）
⑤ 忠仁．達祿斯（無）
⑥ 吳建智咖啡哥（無）
⑦ 黃仁（國民黨）
⑧ 米甘幹．理佛克（新黨）
⑨ 鄭天財 Sra‧Kacaw（國民黨）
🟡不分區立委提名名單（按提名名次排序）
① 小民參政歐巴桑聯盟（3名）：高芸婷、林詩涵、閔柏陵
②台灣綠黨（8名）：鍾寶珠、李菁琪、黃柔嘉、吳伊婷、希婻·瑪飛洑 Sinan·Mavivo、林莉棻、黃慧芬、張竹芩
③臺灣雙語無法黨（2名）：陳亭諭、蕭文乾
④台灣基進黨（7名）：史惟筑、陳奕齊、黃楓茹、陳君愷、楊佩樺、黃馨瑩、徐煊博
⑤中華統一促進黨（4名）：丁炳仁、黃妙如、肖雲霞、張安樂
⑥民主進步黨（34名）：林月琴、沈伯洋、張雅琳、洪申翰、羅美玲、游錫堃、范雲、柯建銘、沈發惠、莊瑞雄、林楚茵、郭昱晴、王正旭、王義川、陳培瑜、陳俊翰、張秀君、黃奕睿、孫一信、吳祥榮、陳慧君、柯富揚、劉柏君、石明謹、曾美玲、黃真瑋、曾湘樺、鄭力嘉、陳右欣、余宛如、許菡芸、周威佑、廖韶吟、蔡宜文
⑦制度救世島（5名）：林麗容、石人仁、張怡菁、古文發、黃千明
⑧時代力量（8名）：林依瑩、王寶萱、宋國鼎、江盛、陳泰源、陳昱安、余佳蒨、鄭侑青
⑨國民黨：（34名）：韓國瑜、柯志恩、葛如鈞、翁曉玲、陳菁徽、吳宗憲、林倩綺、陳永康、許宇甄、謝龍介、蘇清泉、張嘉郡、王育敏、蔡明忠、吳亮儀、李玉蟬、李霞、楊應超、徐弘庭、鍾沛君、江怡臻、簡榮宗、田長沛、沈采穎、林瓊嘉、陳克威、邱一峰、廖怡琇、李縉穎、李茂芊、丁瑀、楊智伃、何嘉霖、康晉瑜
⑩司法改革黨（9名）：戴翊如、張靜、李柏融、尤瑞敏、賴伯琦、吳振橐、晏揚清、許韶珍、楊啓珊
⑪ 新黨（8名）：王建煊、仉桂美、吳成典、賀樺、林易陞、陳麗玲、戴德滿、王子芩
⑫ 民眾黨（34名）：黃珊珊、黃國昌、陳昭姿、吳春城、麥玉珍、林國成、林憶君、柯建銘、張啟楷、劉書彬、洪毓祥、蔡春稠、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀、許忠信、徐瑞希、孫一信、陳智菡、莊貽量、林筱淇、吳梅壽、張雪如、湯宏正、林淑芬、梁明輝、廖維欣、馮啟彥、林子宇、張清俊、李家豪、邱于珊、周榆修
⑬ 台灣維新（3名）：蘇煥智、劉亦恩、江映瑤
⑭ 親民黨（10名）：李桐豪、陳怡潔、曲兆祥、何偉真、簡泰河、藍志玟、吳建德、黎淑慧、孫信君、黎建南
⑮ 人民最大黨（2名）：林東雄、賴方靜靜
⑯ 台灣團結聯盟（6名）:周倪安、劉一德、歐陽瑞蓮、王思棠、張登凱、吳家慶
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