影／此生必看！越南富國島免費水舞秀　每晚表演時間曝

近幾年越南富國島的旅遊興盛，作為越南最大島，富國大世界的水舞秀相當精彩，每晚九點半有免費演出，整場演出有三十分鐘，除了有絢麗的噴水和噴火秀，還有投影幕大秀，以及在湖中翩翩起舞的舞者，是來島上必看的表演。
富國大世界是模仿歐洲義大利威尼斯的大型城鎮，旅客可以搭乘貢多拉遊河，也可以漫步於兩旁的商店街，購買手工藝品或體驗道地的按摩。最棒的是，除了泰迪熊博物館和貢多拉遊河需要額外購票，整個富國大世界都可免費遊園，也是住在北島的遊客夜間漫遊的好去處。
剛踏入富國大世界，會看到超大的方形竹編藝術裝置，是由 VTN Architects 設計的純竹建築，共使用 42,000 根竹子，結構完全以繩索和竹製別針固定。接著會進入還原歐洲城鎮的商店街，有美味的海鮮餐廳、咖啡店和便利商店。
到了晚間九點半，湖中央會開始播放音樂，人潮也會在兩旁聚攏，舞者們開始在湖中央跳舞，搭配絢麗的投影水幕、燈光秀、噴水秀和噴火秀，將帶給遊客十分難忘的觀賞體驗。
越南富國島是近幾年新興的旅遊勝地，過去曾是台灣退守的國軍避難之地，也曾經關押過共產黨的政治犯，然而民間財團和國際飯店品牌進駐，財團砸了160億美金建設，讓富國島在十年內從監獄島蛻變成「天堂渡假島」。台灣是富國島的第二大客源國 ，如果住在富國島的北部，還能前往秘境「海星沙灘」，以及富國大世界「不夜城」，交通十分便利，而還原歐洲造景的日落小鎮與親吻橋也是富國島的亮點，位於南島的陽東夜市是島上最大夜市，也很適合旅客買伴手禮。
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剛踏入富國大世界，會看到超大的方形竹編藝術裝置，是由 VTN Architects 設計的純竹建築，共使用 42,000 根竹子，結構完全以繩索和竹製別針固定。接著會進入還原歐洲城鎮的商店街，有美味的海鮮餐廳、咖啡店和便利商店。
到了晚間九點半，湖中央會開始播放音樂，人潮也會在兩旁聚攏，舞者們開始在湖中央跳舞，搭配絢麗的投影水幕、燈光秀、噴水秀和噴火秀，將帶給遊客十分難忘的觀賞體驗。
越南富國島是近幾年新興的旅遊勝地，過去曾是台灣退守的國軍避難之地，也曾經關押過共產黨的政治犯，然而民間財團和國際飯店品牌進駐，財團砸了160億美金建設，讓富國島在十年內從監獄島蛻變成「天堂渡假島」。台灣是富國島的第二大客源國 ，如果住在富國島的北部，還能前往秘境「海星沙灘」，以及富國大世界「不夜城」，交通十分便利，而還原歐洲造景的日落小鎮與親吻橋也是富國島的亮點，位於南島的陽東夜市是島上最大夜市，也很適合旅客買伴手禮。