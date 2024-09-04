影／空拍機看富國島！越南最大島建設曝　財團狠砸160億美元

影／此生必看！越南富國島免費水舞秀　每晚表演時間曝

國際中心賴正琳／綜合報導

▲越南富國島水舞秀相當精彩，每晚九點半在富國大世界免費演出。（圖／記者賴正琳攝於2024.08.26）
▲越南富國島水舞秀相當精彩，每晚九點半在富國大世界免費演出。（圖／記者賴正琳攝於2024.08.26）
近幾年越南富國島的旅遊興盛，作為越南最大島，富國大世界的水舞秀相當精彩，每晚九點半有免費演出，整場演出有三十分鐘，除了有絢麗的噴水和噴火秀，還有投影幕大秀，以及在湖中翩翩起舞的舞者，是來島上必看的表演。

我是廣告 請繼續往下閱讀
富國大世界是模仿歐洲義大利威尼斯的大型城鎮，旅客可以搭乘貢多拉遊河，也可以漫步於兩旁的商店街，購買手工藝品或體驗道地的按摩。最棒的是，除了泰迪熊博物館和貢多拉遊河需要額外購票，整個富國大世界都可免費遊園，也是住在北島的遊客夜間漫遊的好去處。

剛踏入富國大世界，會看到超大的方形竹編藝術裝置，是由 VTN Architects 設計的純竹建築，共使用 42,000 根竹子，結構完全以繩索和竹製別針固定。接著會進入還原歐洲城鎮的商店街，有美味的海鮮餐廳、咖啡店和便利商店。

▲富國大世界附近有大型竹建築。（圖／記者賴正琳2024.08.26）
▲富國大世界入口處有大型竹建築裝置藝術。（圖／記者賴正琳2024.08.26）
到了晚間九點半，湖中央會開始播放音樂，人潮也會在兩旁聚攏，舞者們開始在湖中央跳舞，搭配絢麗的投影水幕、燈光秀、噴水秀和噴火秀，將帶給遊客十分難忘的觀賞體驗。

越南富國島是近幾年新興的旅遊勝地，過去曾是台灣退守的國軍避難之地，也曾經關押過共產黨的政治犯，然而民間財團和國際飯店品牌進駐，財團砸了160億美金建設，讓富國島在十年內從監獄島蛻變成「天堂渡假島」台灣是富國島的第二大客源國 ，如果住在富國島的北部，還能前往秘境「海星沙灘」，以及富國大世界「不夜城」，交通十分便利，而還原歐洲造景的日落小鎮與親吻橋也是富國島的亮點，位於南島的陽東夜市是島上最大夜市，也很適合旅客買伴手禮


影／空拍機看富國島！越南最大島建設曝　財團狠砸160億美元

機票較貴！越南富國島當地人住宿率狂跌　本地人曝考量

越南富國島怎麼買？伴手禮懶人包曝　必買10種暢銷品

富國島最道地夜市價格多少？越南美食全都有　夜間行程一次看

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載