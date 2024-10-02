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▲饢世乙牙優傑在專輯封底，也沒有露出明顯的正臉，充滿神祕感。（圖／摘自奇摩拍賣）

在娛樂界發展，不一定每個人都會使用本名，很多人的藝名反而比本名更為人熟知。因此取個好的藝名，常常是新人在正式登台前必須辦好的要務，很常見透過老師幫忙取個好名字，或是求神明賜名。曾經在台灣有位唱台語歌的新秀，就是藉由師父賜名，取了個讓所有人都印象深刻、字數又多又有難發音怪字的藝名「饢世乙牙優傑」，最終仍沒能成為家喻戶曉的紅星。第一眼看到「饢世乙牙優傑」，很多人都會好奇：到底什麼意思啊？其實完全沒有任何的特殊意義。這也許有可能是此藝名一開始讓人印象深刻，後來卻無法幫助藝人更被觀眾認識的原因之一。既然字數已經比大多數台灣人的名字要再多一倍，大家更需要花工夫去記，會習慣找其中有無涵意來方便記憶，偏偏這6個字就是毫無邏輯的湊在一起，不是很容易能記得牢。再者，第一個字「饢」，就會把很多人難倒了。根據教育部異體字字典，「饢」如果發2聲ㄋㄤˊ的音，是來自波斯語，指維吾爾族、哈薩克族人用來當作主食的一種烤麵餅。如果讀成3聲ㄋㄤˇ，意思指拚命往嘴裡塞食物的樣子。在饢世乙牙優傑的專輯封面，有把6個字都打上注音，「饢」發成3聲，不知道唱片公司人員清不清楚這個字真正的意思。除了藝名給人的印象夠深刻，饢世乙牙優傑的歌曲風格大都走出傳統台語歌的演歌風或是江湖味，唱來抒情輕柔，卻也沒給人特別深的記憶。她的專輯封底，甚至沒讓她露出正臉，可以說歌曲或是人都不太像是唱片公司主要操作的目標，最強的部分就僅超奇特的藝名而已，無怪乎她做宣傳時，所有人都想知道，怎麼會取這樣的藝名？當年報載，饢世乙牙優傑的藝名是唱片公司特地帶她到一間中部很有名的廟，請師父賜名，師父想了一想，就說了這6個字，果然充滿高深莫測的天機。在出完首張專輯後，饢世乙牙優傑就很快消失在公眾眼前，只剩下專輯中的10首歌還能在網路平台上聽到，以及這個可能是台灣演藝史上最奇特的藝名。