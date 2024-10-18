第59屆金鐘獎頒獎典禮，在今（18）日於台北流行音樂中心盛大展開，在5點整登場的星光大道環節中，由黃豪平、與木木（林葦妮）擔任主持人，而登上紅毯的藝人們也精心打扮，其中紅毯2帥、8美也出爐，而小S堪稱是全場最吸睛代表，以一席鮮黃色禮服現身，女王氣場輾壓現場所有女星；還有主持人木木，以入圍者名單製作成的黑色長禮服，被網友封為創意代表，另外像是雷艾美、陳明珠、蔡逸帆、苗可麗、莎莎、大霈，也大秀好身材，力拚成為紅毯上焦點；而女粉絲們最期待的帥哥組合也曝光，分別是胡宇威、陳柏霖，帥氣程度破表。
第59屆金鐘獎頒獎典禮播出平台包含三立都會台、三立MOD戲劇台、公視主頻並於好事989電台聲音轉播。社群平台方面有金鐘59官網、文化部FB、金鐘官方Youtube、LINE TODAY、LINE TV、公視+、公視點點愛YouTube(手語版)、Vidol Youtube、三立電視Youtube、三立新聞網Youtube、三立新聞網直播室，海外觀眾則可在三立國際台、新加坡STARHUB 、馬來西亞UNIFI TV收看。
木木與黃豪平搭擋紅毯主持人，分別在兩個地方訪問各組入圍者。而木木身穿一襲黑色露背禮服，大膽展現背部好線條，她身為《未來少女》主持人之一，還特地在服裝上將《未來少女》放在心上，而網友也對於她今天的表現給予肯定，紛紛大讚她台風穩健、主持流暢，「木木很穩欸！新生代主持人」、「初出茅廬就有大將之風，木木好厲害」、「木木漂亮，口條也好」、木木感覺很能主持大局，穩的很！」
「客語女神」陳明珠向來以知性、氣質形象深植人心，她罕見選穿展露上圍的戰袍，性感指數爆表，今年以《客家采風-山上優雅II》提名自然科學及人文紀實節目主持人獎，她穿上正面開菱形大洞的孔雀綠絨布禮服，尺度直逼肚臍眼，小露酥胸，一轉身還大露美背，令人驚豔。
小S選穿金黃色網紗高級訂製服，氣場全開，有金絲雀、香蕉的既視感，不過整體相當大氣，凸顯綜藝天后地位，被主持人問及今昔搭檔蔡康永、派翠克誰比較好，小S說：「現在（派翠克）年輕、有體力，非常懂時事，這是我想追求的，跟康永哥太久，會被他的老氣被吸走！」相當給派翠克面子。
苗可麗這次和澎恰恰、許效舜以《超級夜總會》入圍綜藝節目主持人獎，不僅中間開深V，黑色系禮服霸氣又典雅，展現十足的女王風範，苗可麗笑說，「當然要把幸運物長輩帶出來啊！」不過她說有貼膠帶防走光，大家拱她鞠躬，她也大方「行禮」，驚人的畫面讓現場充滿尖叫聲。
姚元浩、郭泓志、莎莎、張立東、浩子本屆以《嗨！營業中》入圍「益智及實境節目主持人獎」，而莎莎這次在紅毯上的裝扮也不輸其他女星，不僅以黑色長禮服露出小蠻腰，貼身的剪裁更是讓她的S曲線一覽無遺，讓不少粉絲紛紛稱讚，直呼這個造型不僅十分有氣質，還非常性感。
大霈、馬大元跟《換個爸媽過幾天》製作團隊登上紅毯，知名造型師Kevin跟藍心湄就在《藍教頭說紅毯》直播中讚嘆：「紅毯模範生，大霈每次挑選衣服都非常簡單，這次是台灣品牌設計的，整個白色兩截式。」
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木木與黃豪平搭擋紅毯主持人，分別在兩個地方訪問各組入圍者。而木木身穿一襲黑色露背禮服，大膽展現背部好線條，她身為《未來少女》主持人之一，還特地在服裝上將《未來少女》放在心上，而網友也對於她今天的表現給予肯定，紛紛大讚她台風穩健、主持流暢，「木木很穩欸！新生代主持人」、「初出茅廬就有大將之風，木木好厲害」、「木木漂亮，口條也好」、木木感覺很能主持大局，穩的很！」
「客語女神」陳明珠向來以知性、氣質形象深植人心，她罕見選穿展露上圍的戰袍，性感指數爆表，今年以《客家采風-山上優雅II》提名自然科學及人文紀實節目主持人獎，她穿上正面開菱形大洞的孔雀綠絨布禮服，尺度直逼肚臍眼，小露酥胸，一轉身還大露美背，令人驚豔。
小S選穿金黃色網紗高級訂製服，氣場全開，有金絲雀、香蕉的既視感，不過整體相當大氣，凸顯綜藝天后地位，被主持人問及今昔搭檔蔡康永、派翠克誰比較好，小S說：「現在（派翠克）年輕、有體力，非常懂時事，這是我想追求的，跟康永哥太久，會被他的老氣被吸走！」相當給派翠克面子。
苗可麗這次和澎恰恰、許效舜以《超級夜總會》入圍綜藝節目主持人獎，不僅中間開深V，黑色系禮服霸氣又典雅，展現十足的女王風範，苗可麗笑說，「當然要把幸運物長輩帶出來啊！」不過她說有貼膠帶防走光，大家拱她鞠躬，她也大方「行禮」，驚人的畫面讓現場充滿尖叫聲。
姚元浩、郭泓志、莎莎、張立東、浩子本屆以《嗨！營業中》入圍「益智及實境節目主持人獎」，而莎莎這次在紅毯上的裝扮也不輸其他女星，不僅以黑色長禮服露出小蠻腰，貼身的剪裁更是讓她的S曲線一覽無遺，讓不少粉絲紛紛稱讚，直呼這個造型不僅十分有氣質，還非常性感。
大霈、馬大元跟《換個爸媽過幾天》製作團隊登上紅毯，知名造型師Kevin跟藍心湄就在《藍教頭說紅毯》直播中讚嘆：「紅毯模範生，大霈每次挑選衣服都非常簡單，這次是台灣品牌設計的，整個白色兩截式。」
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