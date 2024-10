我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全球有超過7成玩家看好T1奪下S14冠軍頭銜。(圖/LOL Esports Flickr)

▲WBG 在本次世界賽的狀態可以說是打得跌跌撞撞,但卻能在一路不被看好的情況下持續晉級。(圖/X@lolesports)

▲中國 LPL 第一種子 BLG。(圖/LOL Esports Flickr)

▲英雄聯盟S14世界賽4強賽日程。(圖/LOL Esports )

2024年LOL《英雄聯盟》S14世界賽4強賽正式開打,今(26)日晚間8點率先上演中國 LPL 內戰,由第一種子 BLG 對決去年亞軍 WBG。英雄聯盟官方也在日前展開投票,好奇目前剩下的 T1 、WBG、BLG及Gen.G 這4支勁旅,究竟誰能捧起S14的「沉重王冠」召喚師獎盃,結果全球竟有 75% 看好 T1 能締造2連霸,奪下隊史第五冠。英雄聯盟官方 LoL Esports 昨(25)日在Youtube社群上展開投票,詢問玩家們在剩下的4強隊伍中,最看好誰能奪下 S14 冠軍頭銜,投票一天之內就已經吸引超過 44 萬人投票,其中有超過75%玩家毫不猶豫地選擇 T1 ,第二名則是 Gen.G 的16%得票率,再來是LPL王者BLG的7%,最後則是去年亞軍WBG的2%。至於今(26)日晚間率先登場的LPL內戰 BLG vs. WBG,據MastercardGG 賽前執行的預測投票中,有多達70.4%玩家看好 BLG 能挺進S14決賽,有29.6%玩家則堅信 WBG 能再次締造奇蹟,連兩年晉級冠軍賽。回頭看 BLG與 WBG在本次世界賽的表現,在瑞士制比賽時,兩支隊伍皆是在最後一天才拿到最後的8強門票,不過WBG卻在 8 強賽以爆冷之姿,擊潰LPL的LNG,而 BLG 逐漸找回狀態後,也在8強賽擊潰LCK第一種子HLE,外界仍普遍看好BLG能順利晉級,不過去年亞軍WBG的爆發力也不容忽視。🟡10/26(BO5)⚔️20:00-BLG vs. WBG🟡10/27(BO5)⚔️21:00-T1 vs. GEN📍Twitch: 中文台 📍Youtube: 中文台 T1碰上天敵Gen.G 4強賽2場內戰亮點一次看📍LCS王者奇招盡出!FLY2:3惜敗Gen.G 全場觀眾獻歡呼 (點此連結) 📍世界賽魔王Faker來了!T1 3:0完虐TES 輕鬆晉級4強 (點此連結) 📍WBG3:1擊潰LNG!LPL內戰「以下剋上」 搶先晉級四強 (點此連結)