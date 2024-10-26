2024年LOL《英雄聯盟》S14世界賽4強賽正式開打，今（26）日晚間8點率先上演中國 LPL 內戰，由第一種子 BLG 對決去年亞軍 WBG。英雄聯盟官方也在日前展開投票，好奇目前剩下的 T1 、WBG、BLG及Gen.G 這4支勁旅，究竟誰能捧起S14的「沉重王冠」召喚師獎盃，結果全球竟有 75% 看好 T1 能締造2連霸，奪下隊史第五冠。
誰能贏下S14世界冠軍？75%玩家看好 T1 締造歷史
英雄聯盟官方 LoL Esports 昨（25）日在Youtube社群上展開投票，詢問玩家們在剩下的4強隊伍中，最看好誰能奪下 S14 冠軍頭銜，投票一天之內就已經吸引超過 44 萬人投票，其中有超過75%玩家毫不猶豫地選擇 T1 ，第二名則是 Gen.G 的16%得票率，再來是LPL王者BLG的7%，最後則是去年亞軍WBG的2%。
今晚率先上演LPL內戰！7成玩家看好BLG挺進冠軍賽
至於今（26）日晚間率先登場的LPL內戰 BLG vs. WBG，據MastercardGG 賽前執行的預測投票中，有多達70.4%玩家看好 BLG 能挺進S14決賽，有29.6%玩家則堅信 WBG 能再次締造奇蹟，連兩年晉級冠軍賽。
回頭看 BLG與 WBG在本次世界賽的表現，在瑞士制比賽時，兩支隊伍皆是在最後一天才拿到最後的8強門票，不過WBG卻在 8 強賽以爆冷之姿，擊潰LPL的LNG，而 BLG 逐漸找回狀態後，也在8強賽擊潰LCK第一種子HLE，外界仍普遍看好BLG能順利晉級，不過去年亞軍WBG的爆發力也不容忽視。
📍英雄聯盟S14世界賽4強賽日程
🟡10/26（BO5）
⚔️20:00－BLG vs. WBG
🟡10/27（BO5）
⚔️21:00－T1 vs. GEN
2024《英雄聯盟》LOL世界賽直播
📍Twitch：中文台、英文台
📍Youtube：中文台、英文台
2024《英雄聯盟》LOL世界賽相關報導
📍T1碰上天敵Gen.G 4強賽2場內戰亮點一次看（點此連結）
📍LCS王者奇招盡出！FLY2:3惜敗Gen.G 全場觀眾獻歡呼（點此連結）
📍世界賽魔王Faker來了！T1 3:0完虐TES 輕鬆晉級4強（點此連結）
📍WBG3:1擊潰LNG！LPL內戰「以下剋上」 搶先晉級四強（點此連結）
我是廣告 請繼續往下閱讀
英雄聯盟官方 LoL Esports 昨（25）日在Youtube社群上展開投票，詢問玩家們在剩下的4強隊伍中，最看好誰能奪下 S14 冠軍頭銜，投票一天之內就已經吸引超過 44 萬人投票，其中有超過75%玩家毫不猶豫地選擇 T1 ，第二名則是 Gen.G 的16%得票率，再來是LPL王者BLG的7%，最後則是去年亞軍WBG的2%。
今晚率先上演LPL內戰！7成玩家看好BLG挺進冠軍賽
至於今（26）日晚間率先登場的LPL內戰 BLG vs. WBG，據MastercardGG 賽前執行的預測投票中，有多達70.4%玩家看好 BLG 能挺進S14決賽，有29.6%玩家則堅信 WBG 能再次締造奇蹟，連兩年晉級冠軍賽。
回頭看 BLG與 WBG在本次世界賽的表現，在瑞士制比賽時，兩支隊伍皆是在最後一天才拿到最後的8強門票，不過WBG卻在 8 強賽以爆冷之姿，擊潰LPL的LNG，而 BLG 逐漸找回狀態後，也在8強賽擊潰LCK第一種子HLE，外界仍普遍看好BLG能順利晉級，不過去年亞軍WBG的爆發力也不容忽視。
📍英雄聯盟S14世界賽4強賽日程
🟡10/26（BO5）
⚔️20:00－BLG vs. WBG
🟡10/27（BO5）
⚔️21:00－T1 vs. GEN
2024《英雄聯盟》LOL世界賽直播
📍Twitch：中文台、英文台
📍Youtube：中文台、英文台
2024《英雄聯盟》LOL世界賽相關報導
📍T1碰上天敵Gen.G 4強賽2場內戰亮點一次看（點此連結）
📍LCS王者奇招盡出！FLY2:3惜敗Gen.G 全場觀眾獻歡呼（點此連結）
📍世界賽魔王Faker來了！T1 3:0完虐TES 輕鬆晉級4強（點此連結）
📍WBG3:1擊潰LNG！LPL內戰「以下剋上」 搶先晉級四強（點此連結）