第三屆世界棒球12強賽Ｂ組賽程今天登場，中華隊晚間18點30分在台北大巨蛋迎戰韓國隊，多明尼加在天母棒球場出戰古巴，日本隊則在名古屋巨蛋對陣澳洲隊，兩隊結束首戰後將來台進行後續賽程。今晚國人萬眾矚目的「台韓大戰」焦點，賽前《NOWnews今日新聞》帶你一次看好看滿。
世界棒球12強開打！中華隊「賽程、戰績、選手名單、直播」一覽
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