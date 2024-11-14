（更新時間10:25）天兔颱風（國際命名：Usagi，日本提供）路徑不斷朝台灣逼近，中央氣象署持續發布「海上警報」，陸上警報預估今（14）日下半天發布。中央氣象署簡任技正伍婉華指出，天兔颱風路徑仍有不確定性，明（15）日將替東南部帶來劇烈風雨，且不排除直接登陸。
中度颱風天兔，今天上午8時，中心位置在鵝鑾鼻東南方570公里的海面，以每小時28公里的速度，向西北轉北北西進行，近中心最大風速每45公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺，相當於16級風，七級風平均暴風半徑150公里，十級風平均暴風半徑50公里。
🟡天兔颱風風雨影響
伍婉華說明，天兔颱風主要的強風雨區，在暴風圈範圍之內，因此越靠近颱風中心，風雨越明顯，今天各地天氣還算穩定，僅東南部、恆春半島會有些許降雨，入夜後雨勢稍微增多。
明（15）日天兔颱風更接近，包括台東、恆春都可能有局部性豪雨，花蓮則有局部性大雨，北部及中部山區也會有些許下雨；週六（11/16）颱風北上，抵達台灣東方海面，屆時台東及恆春半島降雨趨緩，花蓮持續有雨，而較多雨量會轉移到北部、東北部。
🟡天兔颱風最新動態
📍2024／11／14 10:30
天兔颱風最新「全台風雨時程」 3地影響最劇烈
「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，天兔屬於小環流颱風，核心細小，加上颱風強度會持續減弱，因此大概只有颱風最近的台灣東南部相對有感，其它地區感受預期有限。
📍2024／11／14 09:00
天兔颱風「路徑西修」 陸警下半天發布
中央氣象署簡任技正伍婉華表示，今（14）日上午，天兔颱風的整體路徑稍微西修，更靠近台灣，預計最快今天傍晚至晚上有機會發「陸上颱風警報」，且仍無法排除登陸機會，明（15）日影響最劇烈，包括綠島蘭嶼、台東及恆春都要留意風雨狀況。
📍2024／11／14 09:00
天兔颱風「路徑還可能會變」！不排除貫穿北上
氣象主播戴立綱透露，天兔颱風路徑可能還有變化，除了朝東北方前進，也有可能出現路徑偏西更向台灣靠近的情況，或是隨著北方冷空氣逐漸往南飄，這就是今天要觀察的最大變數。如果依照現在天兔颱風路線圖來看，萬一西修路徑，就也還有可能貫穿台灣可能性，民眾還是要持續留意最新颱風動向。
🟡天兔颱風相關報導
📍天兔颱風動態整理（點此連結）
📍天兔颱風風雨時程（點此連結）
📍天兔颱風爆發「像超大龍捲風」（點此連結）
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🟡天兔颱風風雨影響
伍婉華說明，天兔颱風主要的強風雨區，在暴風圈範圍之內，因此越靠近颱風中心，風雨越明顯，今天各地天氣還算穩定，僅東南部、恆春半島會有些許降雨，入夜後雨勢稍微增多。
明（15）日天兔颱風更接近，包括台東、恆春都可能有局部性豪雨，花蓮則有局部性大雨，北部及中部山區也會有些許下雨；週六（11/16）颱風北上，抵達台灣東方海面，屆時台東及恆春半島降雨趨緩，花蓮持續有雨，而較多雨量會轉移到北部、東北部。
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