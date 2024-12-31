2024跨年、2025新年快樂！想懶在家爽看全台最早淡水跨年煙火、最期待的台北101煙火、台中麗寶跨年、高雄也有夢時代及義大跨年，麥當勞、必勝客、肯德基、達美樂、三商炸雞、Popeyes、漢堡王、拿坡里8大速食外送營業時間調整，超狂買一送一、派對餐優惠，還有最後點餐時間、停售商品整理，一定要吃到的預訂攻略一篇看懂。
📌麥當勞：買一送一跨年24小時歡樂送！深夜套餐優惠 活動管制區域調整服務時間
24小時供餐的麥當勞歡樂送正常營運不間斷，惟少數餐廳因外送商圈為跨年活動管制區域，將視情況調整服務時間；民眾最早可於2小時前、提前預約訂餐，若有影響外送服務，消費者可從歡樂送訂購系統填寫外送地址後，見到「目前該餐廳無法提供外送服務」而得知。
麥當勞「買一送一」跨年優惠！APP限定麥當勞歡樂送優惠，即日起至2025年1月14日，單點「蘋果派買一送一」、單點「勁辣香雞翅(一份兩塊)買一送一」、單點「4塊原味麥克雞塊買一送一」，相當於麥克雞塊「買4送4」；買蕈菇安格斯牛肉堡/蕈菇主廚雞腿堡套餐「現折10元」。即日起至2025年1月5日，門市臨櫃單點「小杯玉米濃湯」特價40元、單點「經典美式咖啡(冰/熱)」特價45元。
跨年夜必吃深夜食堂優惠，22:00～03:00歡樂送限定享深夜套餐優惠價「最高77折」，「深夜雞塊雞腿餐」188元、「深夜雞塊雙饗餐」188元、「深夜雞塊雞腿豪爽餐」294元。
📌必勝客：披薩「買1送5」優惠代碼！部分門市因交管提早結束外帶或外送
跨年期間必勝客仍提供外送服務，僅部分門市因位於跨年晚會管制區內、或受活動周邊交通管制影響，提早結束外帶或外送服務。消費者於官網輸入訂餐地址後，若該店有服務異動會即刻顯示，譬如「光復餐廳店12/31因週邊交通管制，外帶服務提前至22:30結束」、「信義外送店12/31 15:30 之後因週邊交通管制，暫停外送服務」；官網同時會於訂購菜單後、列出停止供應的餐點，造成不便請見諒。
跨年必勝客披薩「買1送5」街口支付年末限定優惠代碼：
◾️新年披薩「買1送5」優惠代碼14560：「買1個鬆厚大披薩(限定690元起(含)以上口味)」，送2個鬆厚小披薩(限定410元(含)以下口味＋薯金幣(小)＋BBQ烤雞(2腿2翅或翅腿/二節翅)＋1.25L可樂」特價690元起，現省985元！即日起至2025年3月31日，限定街口支付付費。
◾️「買1送2」優惠代碼14559：外送或外帶「單點買小厚披薩1個(限460元以上(含)口味)送4塊厚燒醬烤腿排貨黃金雞柳條8條(2選1)＋送6條德國芝心腸或10塊黃金和風鱈魚塊或黃金雞軟骨(3選1)」只要460元起！即日起至2025年3月31日，限定街口支付付費。
📌肯德基：8塊雞塊買一送一！跨年部分餐廳營業時間調整
肯德基跨年營業時間調整公告，12月31日至2025年1月1日，部分餐廳營業時間將微調，送餐或取餐時間會因各餐廳營業時間而有不同；建議消費者可先致電客服專線：0800-068-007查詢，或提前使用官網「預訂快取」功能。
肯德基「8塊雞塊買一送一」PK APP限時優惠碼：
◾️即日起12月31日PK APP限時優惠碼「40626」爽吃8塊雞塊「買一送一」
◾️即日起至2025年1月6日，雪花起司脆雞歡樂餐「雪花起司脆雞 x 4＋咔啦脆雞 x 2＋原味蛋撻 x 6＋雙色轉轉QQ球＋大瓶可樂」特價499元
◾️即日起至2025年2月26日，「14463」優惠碼「3塊青花椒香麻脆雞＋3塊咔啦脆雞＋點心盒B: 10顆雙色轉轉QQ球＋香酥脆薯(小)＋2杯冰無糖綠茶(小)」特價393元（原價583元）。
📌達美樂：火山披薩套餐近半價優惠！松信店、莊敬店跨年16:00起暫停外送
達美樂官網已公告「松信店、莊敬店因跨年活動道路交通管制，12/31 16:00起暫停外送服務，歡迎至門市外帶。」並提醒「跨年當天預訂訂單量較多，製作時間可能會稍微延長；並且部分銷售品項略有調整」感謝耐心與支持。
📌三商炸雞：買一送一！跨年正常營運
三商炸雞不受跨年影響、正常營運！把握時間開吃「33歡樂餐」超值年末優惠，即日起至2025年1月2日，凡內用與外帶6塊炸雞桶「免費贈送酥炸棒腿6隻」特價333元（原價539元），相當於「炸雞買6送6」；歡聚必吃兩組特價599元（原價1078元）現殺55折優惠。炸雞桶有原味及辣味可選、贈送的6隻酥炸棒腿則是原味胡椒、川香椒麻及香檸起司三種口味任選，外送不適用。即日起至2025年1月2日，還有全新「咔啦雞柳條買一送一」特價139元（原價298元）。
📌Popeyes：跨年夜營業時間調整！聽阿妹演唱會憑門票送薯條
Popeyes台北101店今最後點餐為21:00，當日大樓進出場規定，請參考台北101官方公告，以台北101最新方案為準；Popeyes光復大巨蛋店營業時間延長至凌晨1點，憑張惠妹演唱會當日門票，購買套餐即送「肯瓊脆脆薯條 (S)」，提醒當日部分商品進行菜單簡化。
📌漢堡王：「加1元多一件」優惠券最後一天！跨年正常營運
漢堡王跨年期間正常營運！今天12月31日最後爽吃漢堡王「歲末犒賞優惠券」，薯條、雞塊、洋蔥圈、辣薯球、玉米濃湯及中杯飲料都「加1元多一件」；「1+1自由配」爽吃牛肉堡、脆雞堡等多款漢堡搭配點心或飲料，共28款餐點組合「只要69元」起；銅板點心組也是69元起。提醒大家，活動適用全門市（機場店/兒童樂園店/科技廠店除外）；優惠券商品不得客製或更改口味；數量有限，實際以門市庫存售完為止；圖片僅供示意，具體以實物為準。
📌拿坡里：跨年正常營運！電影限定套餐76折起
拿坡里跨年正常營運！《柏靈頓：熊熊去秘魯》電影限定套餐外帶76折、外送82折起。
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24小時供餐的麥當勞歡樂送正常營運不間斷，惟少數餐廳因外送商圈為跨年活動管制區域，將視情況調整服務時間；民眾最早可於2小時前、提前預約訂餐，若有影響外送服務，消費者可從歡樂送訂購系統填寫外送地址後，見到「目前該餐廳無法提供外送服務」而得知。
麥當勞「買一送一」跨年優惠！APP限定麥當勞歡樂送優惠，即日起至2025年1月14日，單點「蘋果派買一送一」、單點「勁辣香雞翅(一份兩塊)買一送一」、單點「4塊原味麥克雞塊買一送一」，相當於麥克雞塊「買4送4」；買蕈菇安格斯牛肉堡/蕈菇主廚雞腿堡套餐「現折10元」。即日起至2025年1月5日，門市臨櫃單點「小杯玉米濃湯」特價40元、單點「經典美式咖啡(冰/熱)」特價45元。
跨年夜必吃深夜食堂優惠，22:00～03:00歡樂送限定享深夜套餐優惠價「最高77折」，「深夜雞塊雞腿餐」188元、「深夜雞塊雙饗餐」188元、「深夜雞塊雞腿豪爽餐」294元。
📌必勝客：披薩「買1送5」優惠代碼！部分門市因交管提早結束外帶或外送
跨年期間必勝客仍提供外送服務，僅部分門市因位於跨年晚會管制區內、或受活動周邊交通管制影響，提早結束外帶或外送服務。消費者於官網輸入訂餐地址後，若該店有服務異動會即刻顯示，譬如「光復餐廳店12/31因週邊交通管制，外帶服務提前至22:30結束」、「信義外送店12/31 15:30 之後因週邊交通管制，暫停外送服務」；官網同時會於訂購菜單後、列出停止供應的餐點，造成不便請見諒。
跨年必勝客披薩「買1送5」街口支付年末限定優惠代碼：
◾️新年披薩「買1送5」優惠代碼14560：「買1個鬆厚大披薩(限定690元起(含)以上口味)」，送2個鬆厚小披薩(限定410元(含)以下口味＋薯金幣(小)＋BBQ烤雞(2腿2翅或翅腿/二節翅)＋1.25L可樂」特價690元起，現省985元！即日起至2025年3月31日，限定街口支付付費。
◾️「買1送2」優惠代碼14559：外送或外帶「單點買小厚披薩1個(限460元以上(含)口味)送4塊厚燒醬烤腿排貨黃金雞柳條8條(2選1)＋送6條德國芝心腸或10塊黃金和風鱈魚塊或黃金雞軟骨(3選1)」只要460元起！即日起至2025年3月31日，限定街口支付付費。
📌肯德基：8塊雞塊買一送一！跨年部分餐廳營業時間調整
肯德基跨年營業時間調整公告，12月31日至2025年1月1日，部分餐廳營業時間將微調，送餐或取餐時間會因各餐廳營業時間而有不同；建議消費者可先致電客服專線：0800-068-007查詢，或提前使用官網「預訂快取」功能。
肯德基「8塊雞塊買一送一」PK APP限時優惠碼：
◾️即日起12月31日PK APP限時優惠碼「40626」爽吃8塊雞塊「買一送一」
◾️即日起至2025年1月6日，雪花起司脆雞歡樂餐「雪花起司脆雞 x 4＋咔啦脆雞 x 2＋原味蛋撻 x 6＋雙色轉轉QQ球＋大瓶可樂」特價499元
◾️即日起至2025年2月26日，「14463」優惠碼「3塊青花椒香麻脆雞＋3塊咔啦脆雞＋點心盒B: 10顆雙色轉轉QQ球＋香酥脆薯(小)＋2杯冰無糖綠茶(小)」特價393元（原價583元）。
📌達美樂：火山披薩套餐近半價優惠！松信店、莊敬店跨年16:00起暫停外送
達美樂官網已公告「松信店、莊敬店因跨年活動道路交通管制，12/31 16:00起暫停外送服務，歡迎至門市外帶。」並提醒「跨年當天預訂訂單量較多，製作時間可能會稍微延長；並且部分銷售品項略有調整」感謝耐心與支持。
📌三商炸雞：買一送一！跨年正常營運
三商炸雞不受跨年影響、正常營運！把握時間開吃「33歡樂餐」超值年末優惠，即日起至2025年1月2日，凡內用與外帶6塊炸雞桶「免費贈送酥炸棒腿6隻」特價333元（原價539元），相當於「炸雞買6送6」；歡聚必吃兩組特價599元（原價1078元）現殺55折優惠。炸雞桶有原味及辣味可選、贈送的6隻酥炸棒腿則是原味胡椒、川香椒麻及香檸起司三種口味任選，外送不適用。即日起至2025年1月2日，還有全新「咔啦雞柳條買一送一」特價139元（原價298元）。
📌Popeyes：跨年夜營業時間調整！聽阿妹演唱會憑門票送薯條
Popeyes台北101店今最後點餐為21:00，當日大樓進出場規定，請參考台北101官方公告，以台北101最新方案為準；Popeyes光復大巨蛋店營業時間延長至凌晨1點，憑張惠妹演唱會當日門票，購買套餐即送「肯瓊脆脆薯條 (S)」，提醒當日部分商品進行菜單簡化。
📌漢堡王：「加1元多一件」優惠券最後一天！跨年正常營運
漢堡王跨年期間正常營運！今天12月31日最後爽吃漢堡王「歲末犒賞優惠券」，薯條、雞塊、洋蔥圈、辣薯球、玉米濃湯及中杯飲料都「加1元多一件」；「1+1自由配」爽吃牛肉堡、脆雞堡等多款漢堡搭配點心或飲料，共28款餐點組合「只要69元」起；銅板點心組也是69元起。提醒大家，活動適用全門市（機場店/兒童樂園店/科技廠店除外）；優惠券商品不得客製或更改口味；數量有限，實際以門市庫存售完為止；圖片僅供示意，具體以實物為準。
📌拿坡里：跨年正常營運！電影限定套餐76折起
拿坡里跨年正常營運！《柏靈頓：熊熊去秘魯》電影限定套餐外帶76折、外送82折起。